Honda trabaja para solucionar los problemas en los monoplazas de Aston Martin: “Estamos mejorando el motor... pero esto no es a corto plazo”

El monoplaza de Aston Martin (REUTERS/Hollie Adams)

Fernando Alonso consiguió completar la carrera del domingo 29 de marzo en el Gran Premio de Japón. Algo que no había ocurrido desde que comenzó la temporada, dadas las dificultades que ha enfrentado Aston Martin. Aunque lo hizo en el puesto 18, un lugar muy lejos de las expectativas marcadas por la escudería británica. Tras la competición, Honda ha asegurado que el problema con las vibraciones se podrá solucionar antes del Gran Premio de Miami, aunque consideran que el incremento en el rendimiento y en las prestaciones del motor llevará tiempo.

El ingeniero de la escudería japonesa, Shintaro Orihara, ha detallado los avances que han logrado hasta el momento y las áreas en las que el equipo todavía sigue trabajando. “Hemos completado la distancia de la carrera, lo cual supone un buen avance en términos de fiabilidad. Además, hemos estado trabajando intensamente para mejorar la fiabilidad de la batería. Por otro lado, en la fábrica de Sakura también estamos trabajando intensamente para mejorar el rendimiento del motor, para evaluar y optimizar la gestión energética. Así que estamos trabajando en paralelo”, aseguró, dejando claro que el desarrollo del motor implica esfuerzos simultáneos en distintos frentes.

El responsable técnico añadió que el equipo no solo se enfoca en la fiabilidad, sino también en buscar mejoras en el rendimiento. “También estamos desarrollando el rendimiento del motor desde el punto de vista mecánico. No es un trabajo a corto plazo, así que seguimos trabajando intensamente para mejorar el rendimiento del motor en segundo plano”, afirmó. Además, subrayó que las mejoras no llegarán de forma inmediata, dado que exigen un trabajo prolongado.

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso (Europa Press)

Durante la última carrera disputada en Suzuka, Honda aprovechó para recopilar información valiosa sobre el comportamiento del monoplaza y la gestión de la energía. El propio Orihara valoró positivamente la gran cantidad de datos recabados, fundamentales para dar pasos adelante en el desarrollo. “En Suzuka hemos recopilado muchos datos durante la carrera, lo que nos proporciona más información para mejorar la manejabilidad y la gestión energética. Esto nos da buenos datos para las próximas cuatro semanas antes de ir a Miami”, expresó el técnico japonés, quien remarcó la importancia que tendrá este análisis antes de la próxima cita del calendario.

Sobre la distancia que los separa de los equipos líderes, Honda no proporciona cifras oficiales. Sin embargo, en el paddock se manejan estimaciones que sitúan la unidad de potencia japonesa 100 kilovatios por debajo en la recuperación de energía, lo que implicaría una diferencia de alrededor de 136 caballos de potencia menos respecto a los motores más competitivos. Se estima que la generación de energía del MGU-K de Honda se sitúa en 250 kilovatios, mientras que Mercedes alcanza los 350 y Ferrari estaría ligeramente por debajo de esa cifra. A pesar de esta desventaja técnica, Alonso consiguió terminar por delante de Valtteri Bottas, un dato que sorprendió incluso a los propios ingenieros.

Honda y la gestión energética de los motores

Orihara fue consultado sobre la posibilidad de forzar la unidad de potencia ahora que la fiabilidad parece estar bajo control. El ingeniero japonés respondió: “¿Te refieres a que, una vez confirmada la fiabilidad, aún podemos tomarnos un margen amplio para completar las pruebas?”, y aclaró: “No tanto. Debemos centrarnos en mejorar la gestión energética, porque el motor (térmico) ya está funcionando cerca de su límite, así que no podemos permitirnos tanto margen”. Con estas palabras, dejó claro que la evolución del motor no pasa únicamente por exigir más a la mecánica, sino por optimizar los sistemas de gestión y configuración, tanto en pista como en el banco de pruebas.

El monoplaza del equipo tiene grandes defectos y las vibraciones generan problemas para los pilotos

La prioridad para el equipo en las próximas semanas será seguir ajustando la configuración de los datos y buscar mejoras en el rendimiento del propulsor mediante pruebas específicas. “Por lo tanto, podemos centrarnos en mejorar la configuración de los datos y también en mejorar el rendimiento del motor en el banco de pruebas. Ese es nuestro principal objetivo”, concluyó Orihara durante su encuentro con la prensa internacional en Suzuka, evidenciando el compromiso de Honda por avanzar de forma constante y metódica en el desarrollo de su unidad de potencia en los monoplazas de Aston Martin.