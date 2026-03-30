España Deportes

Honda trabaja para solucionar los problemas en los monoplazas de Aston Martin: “Estamos mejorando el motor... pero esto no es a corto plazo”

El ingeniero de la escudería japonesa detalló que los problemas en las vibraciones desaparecerán antes del Gran Premio de Miami

Guardar
El monoplaza de Aston Martin (REUTERS/Hollie Adams)
El monoplaza de Aston Martin (REUTERS/Hollie Adams)

Fernando Alonso consiguió completar la carrera del domingo 29 de marzo en el Gran Premio de Japón. Algo que no había ocurrido desde que comenzó la temporada, dadas las dificultades que ha enfrentado Aston Martin. Aunque lo hizo en el puesto 18, un lugar muy lejos de las expectativas marcadas por la escudería británica. Tras la competición, Honda ha asegurado que el problema con las vibraciones se podrá solucionar antes del Gran Premio de Miami, aunque consideran que el incremento en el rendimiento y en las prestaciones del motor llevará tiempo.

El ingeniero de la escudería japonesa, Shintaro Orihara, ha detallado los avances que han logrado hasta el momento y las áreas en las que el equipo todavía sigue trabajando. “Hemos completado la distancia de la carrera, lo cual supone un buen avance en términos de fiabilidad. Además, hemos estado trabajando intensamente para mejorar la fiabilidad de la batería. Por otro lado, en la fábrica de Sakura también estamos trabajando intensamente para mejorar el rendimiento del motor, para evaluar y optimizar la gestión energética. Así que estamos trabajando en paralelo”, aseguró, dejando claro que el desarrollo del motor implica esfuerzos simultáneos en distintos frentes.

El responsable técnico añadió que el equipo no solo se enfoca en la fiabilidad, sino también en buscar mejoras en el rendimiento. “También estamos desarrollando el rendimiento del motor desde el punto de vista mecánico. No es un trabajo a corto plazo, así que seguimos trabajando intensamente para mejorar el rendimiento del motor en segundo plano”, afirmó. Además, subrayó que las mejoras no llegarán de forma inmediata, dado que exigen un trabajo prolongado.

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso (Europa Press)
El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso (Europa Press)

Durante la última carrera disputada en Suzuka, Honda aprovechó para recopilar información valiosa sobre el comportamiento del monoplaza y la gestión de la energía. El propio Orihara valoró positivamente la gran cantidad de datos recabados, fundamentales para dar pasos adelante en el desarrollo. “En Suzuka hemos recopilado muchos datos durante la carrera, lo que nos proporciona más información para mejorar la manejabilidad y la gestión energética. Esto nos da buenos datos para las próximas cuatro semanas antes de ir a Miami”, expresó el técnico japonés, quien remarcó la importancia que tendrá este análisis antes de la próxima cita del calendario.

Sobre la distancia que los separa de los equipos líderes, Honda no proporciona cifras oficiales. Sin embargo, en el paddock se manejan estimaciones que sitúan la unidad de potencia japonesa 100 kilovatios por debajo en la recuperación de energía, lo que implicaría una diferencia de alrededor de 136 caballos de potencia menos respecto a los motores más competitivos. Se estima que la generación de energía del MGU-K de Honda se sitúa en 250 kilovatios, mientras que Mercedes alcanza los 350 y Ferrari estaría ligeramente por debajo de esa cifra. A pesar de esta desventaja técnica, Alonso consiguió terminar por delante de Valtteri Bottas, un dato que sorprendió incluso a los propios ingenieros.

Honda y la gestión energética de los motores

Orihara fue consultado sobre la posibilidad de forzar la unidad de potencia ahora que la fiabilidad parece estar bajo control. El ingeniero japonés respondió: “¿Te refieres a que, una vez confirmada la fiabilidad, aún podemos tomarnos un margen amplio para completar las pruebas?”, y aclaró: “No tanto. Debemos centrarnos en mejorar la gestión energética, porque el motor (térmico) ya está funcionando cerca de su límite, así que no podemos permitirnos tanto margen”. Con estas palabras, dejó claro que la evolución del motor no pasa únicamente por exigir más a la mecánica, sino por optimizar los sistemas de gestión y configuración, tanto en pista como en el banco de pruebas.

El monoplaza del equipo tiene grandes defectos y las vibraciones generan problemas para los pilotos

La prioridad para el equipo en las próximas semanas será seguir ajustando la configuración de los datos y buscar mejoras en el rendimiento del propulsor mediante pruebas específicas. “Por lo tanto, podemos centrarnos en mejorar la configuración de los datos y también en mejorar el rendimiento del motor en el banco de pruebas. Ese es nuestro principal objetivo”, concluyó Orihara durante su encuentro con la prensa internacional en Suzuka, evidenciando el compromiso de Honda por avanzar de forma constante y metódica en el desarrollo de su unidad de potencia en los monoplazas de Aston Martin.

Temas Relacionados

Fernado AlonsoAston MartinF1F1 EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

El piloto español de Williams dio su opinión tras el accidente de Oliver Bearman

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El tenista español se prepara sobre la arcilla antes de viajar el viernes a Montecarlo para disputar el Masters 1000

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

El próximo 14 de junio, el luchador hispanogeorgiano se enfrentará al estadounidense en la Casa Blanca

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

El golfista perdió el control de su coche al intentar adelantar a alta velocidad a un camión con remolque

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18

El piloto español de la escudería británica fue claro tras la carrera: “Las próximas 10 carreras seguirán igual”

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los 33 nuevos radares de la DGT para Semana Santa 2026: estas son las ubicaciones exactas

Los 33 nuevos radares de la DGT para Semana Santa 2026: estas son las ubicaciones exactas

El Consejo General del Poder Judicial aprueba una subida de sueldos de 800 euros mientras sus miembros ya cobran entre 134.000 y 155.000 euros

La Justicia ordena el desahucio de una familia marroquí sin empleo y con cinco menores: pagaron 2.000 euros a una persona que se hizo pasar por el propietario

Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

España cierra su espacio aéreo a todos los aviones que participen en la guerra de Irán: la medida no afecta a los vuelos comerciales

ECONOMÍA

Aerolíneas y aeropuertos europeos piden prorrogar la flexibilidad del nuevo control fronterizo para evitar colapsos en Semana Santa

Aerolíneas y aeropuertos europeos piden prorrogar la flexibilidad del nuevo control fronterizo para evitar colapsos en Semana Santa

¿Cómo reclamar la declaración de la renta de años anteriores?

Drones de largo alcance para inspeccionar la red eléctrica: cómo funcionan y para qué se usan

Las familias numerosas que reciban el bono social eléctrico deben incluirlo en la declaración de la Renta: sanciones de Hacienda de hasta 118 euros

Carlos Cuerpo niega represalias de Trump: las empresas españolas siguen operando “en las mismas condiciones” en Estados Unidos

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza