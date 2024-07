Alcaraz luchará por hacer historia en Wimbledon: ya está en la final y remonta en cuatro sets a un gran Medvédev

La euforia de Carlos Alcaraz tras pasar a la final REUTERS/Matthew Childs

Carlos Alcaraz ha remontado su primer set y consigue su segunda clasificación consecutiva para la final de Wimbledon tras imponerse a Daniil Medvédev, al que ya derrotó en las pasadas semifinales de Wimbledon. Carlos no lo ha tenido nada fácil, el ruso empezó fuerte desde la línea de fondo. Combatió a la perfección el juego de Carlitos que empezó a desconectarse conforme pasaban los puntos hasta que perdió el primer set. El español despertó a tiempo para remolcar ese primer set y llevarse el pase a la final en un 7-5, 3-6, 4-6 y 4-6 que rompe una estadística personal frente al ruso: quién gana el primer set entre ellos, gana el partido.

Carlos Alcaraz arrancó el partido con grandes dudas, como ha sido costumbre durante todo el presente torneo. Sin embargo, ha sabido volver a meterse en el partido a base de seguir con su juego. El de El Palmar no empezó mal, tuvo su primera bola de break en el primer juego del partido. Pese a mostrarse activo en el comienzo, su juego fue en decrecimiento. No le entraban los primeros saques y se notó mucho en los restos que le llegaban a sus segundos servicios. Carlitos, apretado por la situación, mejoró al final del primer set. Devolvió el break a un combativo Medvédev, pero no le fue suficiente para llevarse el set. Alcaraz volvió a desconcentrarse en el tie break que definió el set. El ruso se impuso 7-1 en un desempate en el que el español se encontró a un enorme Daniil que mostró todo su potencial.

“Estamos en el camino correcto. Queremos más, tenemos hambre de más, queremos llegar a la final”. Con esas declaraciones, Carlos dejaba clara su intención de que iba a dar todo por la final y que pelearía con más ganas que nunca su partido ante Daniil, y así fue. Tras ese primer set, el de El Palmar mejoró el juego y el primer servicio le empezó a funcionar. El español empezó a desplegar un juego más efectivo que consiguió empequeñecer a un hasta ahora enorme Medvédev que recibió una advertencia por conducta antideportiva. El break llegó en la única opción que Carlitos tuvo, en el cuarto juego del set, con un gran punto muy trabajado y peleado. Una vez el murciano sumó ventaja no la desaprovechó y siguió con un juego de gran nivel, al igual que su oponente, pero sin éste obtener premio. Finalmente, el español cerró el set con su servicio para poner el 3-6 y poner el 1-1 en el marcador.

Carlos Alacaraz durante su partido REUTERS/Hannah Mckay

Alcaraz de poco a casi perfecto

Con ese segundo set en la cuenta particular de Carlos, su juego volvió a subir en nivel. Golpes agresivos de drive, que hundían a Medvédev por detrás de la línea de fondo, marcaron el rumbo posterior del choque. El ruso, que no paraba de devolver bolas, ya no llegaba a devolver las mismas que anteriormente sí era capaz. Su juego no bajó de nivel, sino que se encontró una resurrección del actual campeón difícil de parar. Tal fue el nivel mostrado que Alcaraz alcanzó un 93% de puntos ganados con su primer servicio y un segundo por encima del 50%, muy distintos a sus bajos números del primer set. Ese aumento fue clave para que el tercer set se fuera del lado del español que, tras romper el servicio en el tercer juego del set, se llevó el set por 4-6 para ponerse 1-2 en el computo global.

Ya por delante en el marcador global, el ruso intentó jugar sus últimas cartas sin éxito. Alcaraz volvió a romper el servicio y mantuvo esa ventaja hasta el final pese al esfuerzo de Medvédev por seguir vivo en la pelea por la final. El murciano se llevó esa cuarta manga por 4-6 y certificó su pase a la gran final por segundo año consecutivo.