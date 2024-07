Alcaraz inaugura Wimbledon como vigente campeón y avanzaría por el lado de Sinner

El tenista español Carlos Alcaraz. (Neil Hall/EFE/EPA)

Carlos Alcaraz será el encargado de inaugurar Wimbledon como vigente campeón con su partido en la pista central ante Mark Lajal. El español competirá en primera ronda este lunes 1 de julio (14:30 Movistar+) con el estonio de 21 años y 262º del mundo. Tras el sorteo, Carlitos cayó por el mismo lado del actual número uno, Jannik Sinner, con quien podría cruzarse en una hipotética semifinal, igual que en Roland Garros, en un duelo que se terminó agenciando el número tres y que acabó con este levantando su tercer Grand Slam.

Tras no conseguir revalidar el título en Queen’s, Alcaraz cayó hasta la tercera posición del ranking ATP, de la que salió después de proclamarse campeón en la arcilla parisina. La presencia de Novak Djokovic en Wimbledon después de pasar por el quirófano por su lesión de menisco dejaba un sorteo más complicado para Carlitos. Finalmente, cayó por el lado de Sinner, aunque lo cierto es que hasta cuartos su camino no parece excesivamente complicado. En principio, no tendría que tener problema en superar al estonio en su debut. En la segunda ronda, lo esperarían el austriaco Sebastian Ofner o el australiano Aleksandar Vukic.

En octavos, se cruzaría con el argentino Sebastian Báez o el francés Ugo Humbert. Ya en cuartos, Alcaraz se mediría contra Casper Ruud o el americano Tommy Paul, quien ha cogido el testigo del español en Queen’s. Su verdugo llegaría en las semifinales, en las que se podría replicar lo vivido en el anterior Grand Slam de Roland Garros: un duelo entre Sinner y Alcaraz, para conseguir colarse en la final del torneo. En el caso de que el italiano no supere todos sus obstáculos hasta las semifinales, sus posibles rivales serían el alemán Yannick Hanfmann o el ruso Daniil Medvedev.

El tenista español Carlos Alcaraz. (Hannah Mckay/Reuters)

Logros que puede alcanzar Alcaraz si se proclama campeón

Con la reciente victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros, y con su condición de vigente campeón en Wimbledon para defender el título, el español podría sumarse al selecto grupo de cuatro tenistas que han conseguido este doblete -Bjorn Borg, Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic-. Sin embargo, dentro de estos cuatro nombres, Alcaraz lideraría un récord de precocidad, puesto que sería el más joven en haber conquistado este doblete. Borj y Nadal lo lograron con 22 años, Federer con 27 y Djokovic con 34.

Más allá de eso, sería la primera vez en su carrera que el joven murciano podría revalidar título de Grand Slam. Lo cierto es que Alcaraz ya ha igualado en numerosos récords a Rafa Nadal, y en esta ocasión vuelve a tener una oportunidad. El número tres del mundo podría igualar el número de títulos conseguidos en Wimbledon. Nadal lo consiguió en 2008 y 2010. Si Alcaraz se proclama campeón y revalida título, igualaría al español en número de este slam inglés, pero sería el primero en repetir triunfo consecutivo en el torneo.

Resto de españoles en Wimbledon

Pablo Carreño jugará de inicio con Tallon Griekspoor, Pedro Martínez con Paul, Roberto Bautista ante Maximilian Marterer, Alejandro Davidovich topará con Sebastian Korda, Roberto Carballés se las verá con Alexander Zverev, Jaume Munar debutará con el invitado británico Billy Harris y Alejandro Moro, que pasó la ‘qualy’, disputará su primer partido en un grande con otro ‘wild card’ local, Jacob Fearnley.