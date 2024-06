Morientes señala al damnificado del Madrid por el fichaje de Mbappé y no es Rodrygo: “Va a ser un equipo muy móvil”

El delantero Kylian Mbappe (EFE/Sergio Pérez)

Kylian Mbappé ya es jugador del Real Madrid. Si no podía haber mejor cierre para una temporada en la que han ganado LaLiga y la Supercopa de España, que ser campeones de la UEFA Champions League por decimoquinta vez, la entidad blanca se ha superado. Después de una trama que comenzó en 2017, que cobró fuerza en 2022, este 2024 los rumores sobre la estrella francesa han llegado a su fin: Mbappé vestirá la elástica blanca durante las cinco próximas temporadas.

Que el fichaje del francés ha tenido en vilo a medio mundo es una realidad; y que era el más esperado de los últimos años, otra. La afición está contenta, los jugadores también -en sus redes han dado la bienvenida al jugador-, Ancelotti y Florentino, más todavía. Sin embargo, la verdadera duda surge ahora, ¿en qué posición va a jugar Mbappé? ¿Lo hará de ‘9′?

La plantilla del Real Madrid tiene jugadores de alto nivel como Vinicius, Rodrygo, Bellingham, ... Pero una vez que Mbappé entra en el dibujo del técnico italiano, está claro que alguno será perjudicado, porque Mbappé ha venido para jugar. Así, en el El Partidazo de la COPE, Fernando Morientes analizó la llegada del francés a la delantera blanca: “Tiene que haber algún damnificado”.

“Nos ponemos en la tesitura de que estos van a jugar arriba, y a lo mejor, Militao no llega en su mejor versión, porque estaba contento con el rendimiento de su lesión, pero no estaba contento”, aseguraba Morientes, respaldándose en que Ancelotti “ha ido probando”. “Ha probado a Vini como falso 9, pero también a Tchoameni como central, eso abriría la puerta a un central más y no cambiaría el dibujo. Yo a Ancelotti no le he visto cambiar el dibujo a menudo, pero es cierto, que Mbappé va a trazar un poco lo que va a ser el equipo del año que viene”, explicaba.

Morientes lo tiene claro: “¿Quién es el damnificado? Para mí es Brahim”. El exmadridista considera que el joven de 24 años es el que “ha tenido menos minutos, ha salido de vez en cuando y ha tenido que demostrar que se tenía que ganar esos minutos”. “Rodrygo podría ser que no salga de inicio, pero va a tener esas oportunidades con Ancelotti, porque se acuerda de lo que han hecho durante la temporada y le da ese tipo de oportunidades, si es capaz de dar el nivel que ha dado en los grandes partidos de uno contra uno, de hacer goles, de driblar, de hacer mucho peligro, también va a jugar. Va a ser un equipo muy móvil”, terminaba dando su opinión.

Primeras declaraciones de Mbappé tras convertirse en jugador del Real Madrid

A los pocos minutos de que el Real Madrid hiciese oficial el fichaje del delantero francés, Kylian publicada en su cuenta de X -antes Twitter- un mensaje sobre su fichaje, al que acompañaban cuatro imágenes del francés cuando era un niño, con el chándal del Real Madrid y una junto a Cristiano Ronaldo. “Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños, el Real Madrid”. Así comenzaba el mensaje, a lo que ha añadido: “Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!”, escribió.

