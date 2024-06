El Real Madrid hace oficial el fichaje de Kylian Mbappé por cinco años

El futbolista francés Kylian Mbappe (EFE/EPA/Teresa Suárez)

El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Kylian Mbappé para las próximas cinco temporadas -hasta la temporada 2029-. Después de poner broche a una temporada de ensueño, con la consecución de la Supercopa de España, la 36ª Liga y la 15ª Champions League, hace unos días, el club ya está componiendo la plantilla de cara a la próxima campaña. Han hecho falta tres intentos frustrados, ofertas y contraofertas y varias reuniones para que finalmente se haga oficial: Mbappé ya es del Real Madrid.

El francés se encuentra actualmente concentrado con su selección para preparar la Eurocopa que dará comienzo la próxima semana en Alemania, donde ya tienen agendado un partido amistoso para preparar el torneo. Este miércoles jugará contra Luxemburgo en el estadio Saint-Symphorien; y no será hasta el lunes 17 de junio cuando debuten en el europeo contra Austria. A la competición que no asistirá será a los Juegos Olímpicos, así se ha confirmado este mismo lunes cuando el seleccionador Thierry Henry anunció las lista de convocados en la que no estaba el delantero. Esto se debe a que el club blanco envió hace un mes una carta a la Federación Francesa de Fútbol anunciando que aquellos jugadores que disputasen la Eurocopa no acudirían a la cita olímpica, entre los que se encuentra Mbappé.

De esta forma, la presentación del francés se prevé para el próximo mes de julio en el Santiago Bernabéu, en una celebración en la que sienta el calor y el apoyo de toda la afición blanca, que durante varios años ha esperado este momento. Los rumores de una posible incorporación del delantero francés al equipo surgieron en 2022. Fue hace unas semanas cuando Mbappé anuncio definitivamente que abandonaría el Paris Saint-Germain, con quien en esta temporada ha conquistado la Ligue 1 y la Copa de Francia. “Va a ser una experiencia increíble y estoy deseando estar en mi nuevo club”, confesó el pasado 30 de mayo en una entrevista con la CNN italiana.

Te puede interesar: Mbappé desvela el motivo por el que rechazó al Real Madrid en 2022: “No fue una situación fácil”

Después de siete temporadas vistiendo la elástica del PSG, Kylian agradece su paso por el club parisino: “El jugador que soy ahora es gracias al PSG. Cuando llegué era muy joven y solo quería hacerme alguien en el fútbol mundial”. Así, la estrella mundial abandonará “mi país por primera vez”.

Kylian Mbappe se despide del Paris Saint-Germain (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA/Archivo)

Los números de Mbappé

El francés de 25 años ha firmado el contrato en su temporada más goleadora, en la que ha sumado con el PSG un total de 44 goles, convirtiéndose en el pichichi de la Ligue 1 (liga francesa) por sexta vez consecutiva. Además, es el máximo goleador de la historia del PSG con 256 goles, un club en el que ha levantado 17 títulos (6 Ligas, 4 Copas de Francia, 5 Supercopas de Francia y 2 Copas de la Liga).

Una trama que comenzó en 2022

El Real Madrid expresó su deseo de incorporar a Kylian Mbappé a su plantilla hace varias temporadas. Con todos los rumores sobre la mesa, en mayo de 2022, en el Parque de Los Príncipes, Nasser Al Khelaïfi, junto a un sonriente Mbappé, anunciaban el acuerdo de renovación por tres temporadas -hasta 2025-, poniendo fin al culebrón de una posible salida del francés. Sin embargo, esa renovación, a efectos prácticos, no se oficializó por tres temporadas, sino por dos, después de que Kylian se lo hiciese saber al club en una carta enviada en junio de 2023.

En octubre de 2022, volvió a circular por la prensa francesa que, debido al descontento por las promesas incumplidas del qatarí, el delantero podría abandonar el club en enero. Informaciones que desmintió el propio futbolista en zona mixta. En una entrevista reciente con la CNN italiana, el francés habló por primera vez sobre la decisión que tomó de continuar en el club: “Era más que quedarse en el PSG, el Mundial de Qatar. Había muchas cosas en torno a la situación. Fue una gran decisión, una decisión difícil, ...”.

En enero de 2023,fue designado segundo capitán de la plantilla, ante el descontento del resto de jugadores, Galtier se vio obligado a rectificar y asegurar que cualquiera de los jugadores podía portar el brazalete. El 6 de abril de ese mismo año, el PSG publicó un vídeo para la campaña de abonados, en las que Mbappé era el protagonista. Esto no gustó al jugador, que en 2022 había negociado ser el propietario al 100% de los derechos de imagen, por lo que, debía de ser consultado previamente. Días después, Kylian emitió un comunicado en el que aseguraba que el club no era el “Kylian Saint Germain”. La entidad parisina terminó eliminando el vídeo para evitar problemas.

En junio de 2023, el campeón mundial con la selección francesa en 2018 informó de su decisión de no renovar en 2025, y que saldría libre en 2024. Desde la cúpula, a quien no cayó nada bien esta decisión, amenazaron con dejarle en la grada si no aceptaba salir o si no renovaba, pero el francés aseguró que su decisión era irrevocable, pero que sí quería estar en París mientras durase su contrato. En agosto, después de que el presidente qatarí lo hubiese invitado incluso a marcharse a Arabia, Kylian solicitó una reunión con el objetivo de transmitirle su deseo de jugar.

Fue ya en febrero de este año cuando el francés volvió a solicitar una reunión con Al Khelaïfi. Esta vez, lejos de llegar a un acuerdo de renovación, el futbolista transmitió su deseo de abandonar el club al final de la temporada -pidió, además, que no se le insistiese como en 2022, puesto que no iba a cambiar de opinión-. El mes de mayo, el delantero de 25 años publicó un vídeo en el que anunciaba su marcha definitiva al club. Los aficionados madridistas, desde ese momento, soñaron con el anuncio que, por fin, hoy, el Real Madrid ha hecho oficial: Kylian Mbappé nuevo jugador de la entidad blanca.