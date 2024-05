Pedro de la Rosa asegura que Alonso “se merece mucho más que dos campeonatos del mundo”

Pedro Martínez de la Rosa, embajador de Aston Martin (Getty)

Pedro de la Rosa se incorporó en el equipo Aston Martin, a la vez que su gran amigo Fernando Alonso firmó por la escudería. De la Rosa, en su nuevo rol como asesor del equipo, ha expresado su profunda admiración y respeto hacia Alonso, destacando que el deporte aún tiene una deuda pendiente con el asturiano. Según declaraciones recogidas por Racing News 365, afirmó que “el tiempo le dará lo que le falta ahora”, refiriéndose a los logros y reconocimientos en la Fórmula 1.

La reflexión de De la Rosa subraya la creencia de que, a pesar de los esfuerzos y la dedicación que otros pilotos también han mostrado desde temprana edad, la pasión, dedicación y talento natural de Alonso merecen más que los dos campeonatos del mundo que ha obtenido hasta la fecha: “No por lo mucho que ha puesto en ello, porque creo que otros pilotos han hecho ese esfuerzo y se han esforzado desde que eran niños también, sino porque su pasión, dedicación y talento en bruto, merecen mucho más que dos campeonatos del mundo”. Asegura que “siempre pienso que al final del día, o al final de cualquier historia, todo llegará, todo se equilibrará”.

De la Rosa mantiene la esperanza de que Alonso pueda aumentar su palmarés en futuras competiciones, pero también reveló que es crítico consigo mismo. “En el mismo sentido, soy muy crítico conmigo mismo. Siempre he dicho que no ganar una carrera o un campeonato del mundo ha sido porque otros lo han hecho mejor. Siempre lo he tenido muy claro porque es importante para dormir bien por las noches”.

Fernando Alonso con parte del equipo de Aston Martin (Aston Martin)

“Fernando se merece más”

De la Rosa ha compartido su satisfacción por volver al mundo de la Fórmula 1, especialmente al lado de Fernando Alonso, su gran amigo. Sin embargo, ha sido claro en destacar que su decisión de unirse a la escudería no dependió exclusivamente de la presencia de Alonso; afirmó que habría aceptado el cargo independientemente.

En el contexto de su relación con Alonso, el embajador de la escudería resaltó la profunda confianza mutua que añade un valor significativo al trabajo que desempeñarán juntos y los retos futuros que enfrentarán como equipo: “Me conoce muy bien, yo le conozco muy bien, así que eso añade un poco de confianza en el trabajo que tenemos por delante y en los retos a los que nos enfrentaremos”. No obstante, ha sido prudente en minimizar su propia influencia: “Pero creo que no me necesita para nada. Sinceramente. Puede que le haya ayudado al principio, pero ahora mismo se siente tan cómodo en el equipo, que si desaparezco, nada cambiará”.

“En el momento en que empiezas a pensar que hay injusticias, no es bueno para ningún deportista. Tienes que creer que lo que tienes es lo que te mereces, pero Fernando se merece más básicamente”, ha completado su explicación sobre la justificación de por qué cree que Alonso merece más en el deporte.