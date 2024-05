Nadal ya conoce su camino en Roma: esquiva a Djokovic hasta una hipotética final

Rafael Nadal (AP Foto/Manu Fernández)

Uno de los monumentos más emblemáticos de Roma, la Fontana de Trevi, ha sido el lugar elegido para la ceremonia del sorteo principal de la 81ª edición del Internazionali BNL d’Italia, que está a punto de arrancar en la arcilla roja del Foro itálico. Para el cuadro de la ATP ha asistido Holger Rune, finalista de la pasada edición, y Flavio Cobolli, que hoy celebraba su 22 cumpleaños.

Rafa Nadal acude como máxima representación española, ante la ausencia de Carlos Alcaraz por su edema muscular en pronador redondo, consecuencia de su última lesión. El balear ha conocido hoy el camino que tendrá que seguir para avanzar en el Masters 1.000 de Roma hasta alcanzar una hipotética final. Pedro Martínez Portero, Roberto Carballés, Jaume Munar y Alejandro Davidovich son el resto de representación italiana en el torneo.

Cuadro ATP para el Masters de Roma (@InteBNLdItalia)

Pese a que ha ganado más de 200 posiciones en el ranking, todavía está lejos de ser cabeza de serie en un torneo, por lo que no queda exento de la primera ronda, donde se enfrentará a un jugador de la qualy, todavía sin conocer su rival. En segunda ronda, tendrá que superar a Hubert Hurkacz, el primer enfrentamiento entre ambos. El polaco se posiciona noveno del mundo, por lo que, puede ponérselo difícil al español. En tercera, se mediría ante el brasileño, Thiago Seyboth Wild o el argentino Tomás Etcheverry. Ante ninguno de los dos tenistas se ha enfrentado previamente. El brasileño cayó en el Mutua Madrid Open ante Carlos Alcaraz.

En octavos de final, Nadal enfrentaría a Holger Rune, quienes tampoco se han visto las caras en partido oficial, aunque sí en un entrenamiento en Brisbane, cuando Nadal reapareció después de su año de ausencia por lesión. “Creo que ha sido el entrenamiento más exigente que he tenido en los últimos seis meses”, describió entonces el danés. Si la suerte sigue de lado de Rafa, el español se mediría ante Daniil Medvedev o Tommy Paul en cuartos de final. En los seis enfrentamientos con el ruso, cinco de ellos han caído de lado de Rafa, mientras que con el estadounidense el head to head está igualado a uno. En semifinales, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev -recién campeón del Mutua Madrid Open-, o Félix Auger-Aliassime -finalista del Madrid Open-. No sería hasta una posible final en la que Rafa se podría medir ante tenistas de la talla de Novak Djokovic, Alexander Zverev, Casper Ruud o Grigor Dimitrov.

Nadal se despidió de Madrid con 100 puntos para su ranking ATP

El español disputó la edición de 2024 del Mutua Madrid. Tras caer en los octavos de final ante Jiri Lehecka, Nadal recibió un homenaje en honor a su trayectoria en el torneo, desde que debutase en el mismo con 17 años y ganase su primer título en la arcilla madrileña en 2005. Un reconocimiento entre lágrimas de los espectadores y en el que con pena despedían a una leyenda del tenis español, que había sido la última vez que jugaba en suelo español -al menos, en Madrid-.

Con una retirada definitiva que cada vez se ve más cerca, Nadal sumó 100 puntos en la Caja Mágica, lo que le permite acumular 175 en su casillero, y pasar del puesto 512 al 305. Un impulso de 207 posiciones que podría ser aún mayor si Rafa consigue realizar una buena actuación en Roma.