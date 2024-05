Así quedarán Nadal y Alcaraz en el ‘ranking’ ATP tras el Mutua Madrid Open: Rafa gana más de 200 puestos

Mural de Alcaraz y Nadal en Madrid (TVBOY)

El Mutua Madrid Open de 2024 ha tenido la inmensa suerte de poder contar en su cuadro final con los dos tenistas a los que los aficionados presentes en la Caja Mágica tenían más ganas de ver: Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Al primero, por ser una de las mayores leyendas que ha conocido el deporte de la raqueta y el máximo ganador del torneo (cinco títulos), a la par que, muy posiblemente, el mejor deportista español de todos los tiempos. Al segundo, por presumirse el heredero más notorio del balear entre la actual ‘Armada’, con dos Grand Slam en el bolsillo a pesar de contar con tan sólo 21 años y un prometedor futuro por delante. Ninguno se ha llevado el trofeo, pero nadie ha acaparado más atención que ellos en el Estadio Manolo Santana.

El momento más sonado de esta edición del evento le va a pertenecer, qué duda cabe, a Nadal. Es lo que tiene haber protagonizado su último baile en la capital española, que se prolongó, nada mal a los pocos días de haber vuelto a las pistas, hasta octavos de final. Darwin Blanch, Alex de Miñaur (hubo vendetta tras Barcelona) y Pedro Cachín cayeron a manos de Rafa, a quien sí frenó Jiri Lehecka en la cuarta ronda. En una sesión nocturna en la que el ganador de 22 Grand Slam quedó eliminado con honor, trascendió más el cómo: únicamente él, la gran leyenda, fue capaz de aguantar las lágrimas cuando se le rindió un más que merecido homenaje por su trayectoria en Madrid.

Por otro lado, Alcaraz avanzó una ronda más que su ídolo, hasta cuartos de final. Tras un mes de ausencia en el circuito por los problemas en el antebrazo derecho que vienen lastrándole, el murciano reapareció con ganas para defender los entorchados de 2022 y 2023. Por el camino, quedaron Alexander Shevchenko, Thiago Seyboth Wild y Jan-Lennard Struff, en la reedición de la última final que le coronó en la central madrileña. Pero el esfuerzo físico que le demandó este encuentro tan exigente le pasó factura en otro duelo de envergadura, el que supuso su despedida a manos de Andrey Rublev en la antepenúltima ronda.

Nadal en Madrid (REUTERS/Susana Vera)

De más a menos en esa jornada, las malas sensaciones que tuvo Carlitos se tradujeron posteriormente en su renuncia a Roma, la peor de las noticias. “Sentí dolor después de jugar en Madrid, molestias en mi brazo. Hoy me he hecho unas pruebas y tengo un edema muscular en el pronador redondo, consecuencia de mi última lesión. Desgraciadamente, no voy a poder jugar en Roma. Necesito descanso para recuperarme y poder jugar sin dolor al 100%”, reconoció Alcaraz, que se ha perdido toda la gira de tierra batida menos Madrid (también se ausentó de Montecarlo y Barcelona) antes de que llegue el plato fuerte de la misma: Roland Garros.

Es el grande parisino el que obsesiona tanto al de El Palmar, que defiende semifinales, como al de Manacor, su indiscutible rey y que lucha por despedirse de la Philippe Chatrier compitiendo, no con un frío comunicado. Es por eso que Nadal sí tiene la intención, siempre que nada se tuerza, de jugar Roma, donde quiere decidir si se ve capacitado para estar en la capital francesa y hacerlo a un nivel decente. Mientras se define si llegan tanto él como un Alcaraz entre algodones a día de hoy, la próxima actualización del ranking ATP va a ser bastante benévola con ambos.

¿Cómo quedan Nadal y Alcaraz en el ‘ranking’ ATP tras el Mutua Madrid Open?

De alguna manera, a Alcaraz le va a beneficiar que dos de sus máximos rivales también tengan percances físicos en estos momentos. Es el caso de Jannik Sinner, número dos del mundo y que tuvo que retirarse de Madrid antes incluso de jugar los cuartos por una lesión de cadera que le deja fuera de Roma, al igual que le sucede a Carlitos. El italiano pasará a contar con 8.860 puntos, al sumar 200 tras pasar por España.

Otro al que tampoco le han ido bien las cosas en suelo madrileño ha sido Daniil Medvedev. El ruso, cuarto del mundo, llegó igualmente hasta cuartos, retirándose en pleno partido ante Lehecka, nada más perder el primer set, por culpa del aductor, que le asustó lo suyo y que pone en riesgo su presencia en Roma. Tendrá 7.195 puntos, al sumar 110 en el Mutua.

Entre Sinner y Medvedev, se encuentra Alcaraz, tercer clasificado y que perderá una puntuación considerable, 800, al no igualar lo conseguido anteriormente en Madrid. Se quedará en 7.345 puntos, con Medvedev al acecho (a apenas 150) y Sinner alejándose más (1.515). En cuanto a Novak Djokovic, que se reenganchará al curso tenístico en el Foro Itálico, lidera la ATP con 9.990 puntos, que le permiten mantener a raya, entre otros, a Carlitos (2.645).

Alcaraz en Madrid (EFE/JuanJo Martín)

Alcaraz, por tanto, se queda como estaba. No así un Nadal que asciende sobremanera en la tabla, gracias a la mejoría competitiva que ha experimentado en Madrid. Haber sumado 100 puntos en su despedida de la Caja Mágica le llevará a quedarse en 175, lo que le permitirá pasar del puesto 512 al 305. Una subida de 207 posiciones que podría ir aún más allá si Rafa puede seguir progresando en Roma.