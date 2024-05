Carlos Sainz todavía es una opción para Audi: “Estamos hablando con él”

Carlos Sainz antes de la sprint race de Miami (John David Mercer-USA TODAY Sports)

El caché de Carlos Sainz en la Fórmula 1 ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos. No podía ser de otra manera cuando estamos ante el único piloto capaz de imponerse en un Gran Premio reciente que no se llama Max Verstappen ni Checo Pérez. O, lo que es lo mismo, que no pertenece a Red Bull. El madrileño fue quien evitó el pleno de la escudería austríaca en 2023, al imponerse en Singapur, y ya ha logrado lo mismo en lo que va de 2024, gracias a su triunfo en Australia. Algo nada irrelevante si tenemos en cuenta que va a abandonar Ferrari, debido a la próxima llegada de Lewis Hamilton, cuando termine la temporada.

En 2025, no le queda otro remedio, Sainz, que sale tercero este domingo en Miami, necesita otro monoplaza que conducir en el Mundial. Buena parte de la parrilla está en su misma situación, al terminar contrato, pero el futuro del español es uno de los grandes asuntos pendientes de la silly season. Tras el bombazo de Hamilton antes de que arrancase el curso, la continuidad de Fernando Alonso en Aston Martin hasta 2026 y el adiós de Adrian Newey a Red Bull en el primer trimestre del próximo año, el destino del actual cuarto clasificado del campeonato interesa lo suyo. Lo que hagan Verstappen, si es que rompe su compromiso de larga duración con el dominador absoluto del Gran Circo, y él es carne de la rumorología más intensa en estos momentos.

De hecho, se ha llegado a vincular a Sainz con Red Bull, para cuyo filial ya corrió en su día y donde no se vería con malos ojos que se convirtiese en el nuevo compañero de Mad Max. O en su sustituto, en el hipotético caso de que el neerlandés se fuese antes de tiempo. Rumbo a Mercedes, donde también han situado a Carlos al quedar vacante el asiento de Hamilton. Eso sí, tampoco se puede descartar que sus pasos le acaben llevando a Audi.

Charles Leclerc y Carlos Sainz charlan en Miami (Peter Casey-USA TODAY Sports)

El actual equipo Sauber ha sido vinculado con Sainz de forma continua desde que se supo que tenía que irse de la Scuderia. A partir de 2026, el constructor con el que su padre ganó el último Rally Dakar entrará en juego, pero ya se quiere ir preparando el terreno para cuando eso suceda. Aunque parecía que el escenario de verle allí perdía fuerza, el propio Carlos desmintió que se haya negado a acometer este fichaje. Uno que todavía es más que posible, si atendemos a lo que dicen desde las filas suizas.

Sainz no ha dejado de ser una opción para Audi

Después de hacerse con los servicios futuros de Nico Hülkenberg, Alessandro Bravi, uno de los hombres fuertes de Sauber, ha aclarado que, a la hora de seguir peinando el mercado para encontrarle acompañante, Sainz sigue estando muy presente. “Uno de los pilotos top que hay en el mercado es Carlos Sainz. Es uno de los mejores y demuestra ser muy maduro, muy consistente y muy fuerte tanto en clasificación como en carrera”, le ha elogiado el italiano.

“Pero también sabemos que el mercado de pilotos no depende sólo de nosotros. Depende de diferentes factores. Hay muchos equipos que están negociando sus alineaciones. Nosotros tenemos varias opciones para nuestro equipo. Dijeron que había 14 pilotos ‘libres’ en China. Ahora dicen que son 13 porque nosotros confirmamos a Nico. Seguimos evaluando todo, pero ahora que ya tenemos a Nico no tenemos ninguna prisa por tomar una decisión. Todavía estamos en el principio de todo”, añade Bravi.

Carlos Sainz en la clasificación de Miami (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Entonces, ¿se espera a Sainz? “No creo que podamos decir si esperamos o no. Puedo decir que estamos realmente atentos a lo que está pasando. Estamos hablando con él y también con otros pilotos”, sentenció al respecto. “Primero hablamos con ellos”, dijo sobre Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, actuales componentes de Sauber y que no está nada claro que vayan a continuar en nómina. Es más, ya resulta logísticamente imposible que uno de ellos, al entrar Hülkenberg, siga.