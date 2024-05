Otro sprint para olvidar de Alonso en Miami, con Hamilton implicado: “No decidirán nada porque no es español, arruinó la carrera”

Alonso durante el accidente al inicio de la sprint de Miami (DAZN)

Fernando Alonso y el formato sprint no se llevan bien. El bicampeón del mundo lo ha vuelto a dejar muy claro este mismo fin de semana, criticando por esta modalidad, sin ningún pudor, a la FIA. “El sprint no sirve para nada y no nos dejan competir. Son muy pocos puntos en juego y tampoco nos dejan competir porque nos penalizan”, declaró el español, que ni mucho menos se ha olvidado de la sanción que le cayó en China. Como tampoco se le irá de la cabeza precisamente rápido lo sucedido este sábado en Miami, con un accidente inicial que lastró cualquier posibilidad de rascar algo en la primera de las dos carreras del Gran Premio.

Al poco de que el semáforo se pusiera en verde, Alonso ya tuvo que dar por perdido el sprint de esta ocasión. Fue así porque el Mercedes de Lewis Hamilton buscó con demasiada voracidad el interior de la primera curva del circuito, provocando el choque entre los dos Aston Martin al tratar de esquivarlo. Por si el toque entre Alonso y Lance Stroll no era ya suficiente, este último también impactó contra el McLaren de Lando Norris. Tanto el canadiense como el británico se verían forzados a abandonar la prueba por los daños sufridos.

No fue el caso de Magic, aunque puede que, visto lo visto, no le hubiese importado correr la misma suerte. La escena provocó la salida del coche de seguridad, con Alonso entrando en boxes lo antes posible a consecuencia de lo ocurrido: había sufrido un pinchazo. “Wooooooo. Hamilton ha llegado como un toro”, se quejaba por radio el piloto más veterano del campeonato, que tenía el enésimo encontronazo de su trayectoria con quien viene siendo su némesis desde hace años.

Entretanto, Hamilton pudo mantenerse en novena posición sin mayores inconvenientes y el incidente ni siquiera fue investigado, ya que se consideró que todo se trató de un lance de carrera. Al rato, Alonso cruzó la línea de meta en la última plaza, que pasó a ocupar ya sin remedio al tener que cambiar neumáticos cuando se afrontaba la vuelta definitiva. En lo más alto, como de costumbre, Max Verstappen y su Red Bull, con su compañero Checo Pérez finalizando tercero y el Ferrari de Charles Leclerc haciéndose con el segundo lugar. Carlos Sainz, por su parte, terminó quinto.

Precisamente, el madrileño se vio superado por la sorpresa de la jornada, un Daniel Ricciardo que logró ser cuarto a los mandos de uno de los coches del filial de Red Bull, RB. Alonso decidió guardarse todo lo que tenía que decir sobre este sprint para olvidar hasta que se bajó del monoplaza. Entonces, pasó a la acción y habló alto y claro, como acostumbra.

Alonso explota

“Veremos lo que deciden. Supongo que no decidirán nada porque no es español, pero bueno, creo que arruinó la carrera de unos cuantos. De Norris sobre todo, que tiene un coche muy rápido y se quedó en ese incidente. Y bueno, para nosotros, no teníamos tampoco ningún interés en la sprint race. Íbamos sólo a comprobar la degradación y las cosas para mañana. Y, al final, lo hemos conseguido”, aseguraba sin tapujos el santo y seña de Aston Martin.

“Para nosotros, es una free practice. No es realmente una carrera. O sea que ahora empieza lo importante de la carrera. La crono y mañana las 57 vueltas. Creo que podemos sacar alguna conclusión de este sprint de cara al parque cerrado que se abre ahora y a ver si podemos mejorar un poquito el coche”, sentenciaba Alonso.

A estas alturas de temporada, el ovetense marcha octavo en la clasificación de pilotos, con 31 puntos. Su mejor resultado ha sido un P5, sin haber podido subirse de nuevo a los podios a los que regresó en 2023. Aston Martin cierra el Top 5 de constructores mundialistas, con 40 puntos.