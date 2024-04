El Quidditch de Harry Potter existe, se llama quádbol y es el deporte más inclusivo: “Ser no binario sin que te juzguen es maravilloso”

El equipo de quadball Barcelona Eagles. (Instagram)

Nació en Estados Unidos en 2005 como una réplica, o un “intento de”, del famoso Quidditch de la saga literaria de Harry Potter de J.K. Rowling. Lo que ahora se conoce como quádbol comenzó con los elementos que se inventaron los libros para este deporte: escobas, capas, gafas... Casi 20 años después, ha evolucionado: se han eliminado las capas, la escoba se ha sustituido por un tubo de PVC y “atrapar la snitch” ya no vale 150 puntos, sino 30.

“Nosotros en Barcelona empezamos hace 11 años, el 4 de mayo de 2013″, recuerda Shaggy, entrenador de los Barcelona Eagles de quádbol, para Infobae España. “Fuimos el primer club de la Península. Empezamos con mucha ilusión, un proyecto con muchas ganas, y con los años se ha transformado en algo cada vez más serio”. Lo cierto es que desde el nacimiento de este deporte en América del Norte hasta su llegada a España pasaron muchos años. ¿El motivo? “El acceso a recursos, que es al final lo que más fomenta el deporte”. “En Estados Unidos estornudas y sacas cuatro campos y haces cuatro historias y tienes 35.000 escobas, porque es mucho más grande, más a lo bestia. Aquí es mucho más complicado. Para jugar nos tenemos que ir a pueblos tipo Sant Fort de Centella, Sant Llorenç Savall, sitios que están superapartados. En Alemania, por ejemplo, donde el deporte ha florecido más, tienen alrededor de 40 equipos, un montón de gente”, destaca Shaggy.

Te puede interesar: Pedro Rocha, nuevo presidente de la RFEF: estas son las funciones que tenía cuando Rubiales estaba al mando

En España hay un total de 12 equipos y cuatro competiciones planteadas -Copa Española, Liga Española, Copa Catalana y Liga Catalana-. “Antes de la pandemia éramos unos 30 equipos, algunos en formación, otros en vías de desarrollo. La pandemia mató un montón de ellos y el salto generacional, también”, añade el técnico de los Barcelona Eagles.

Barcelona, pionera en traer el quádbol a España

“No se puede considerar deporte oficial”, explica Shaggy. Esta es la razón por la que no hay federaciones que regulen el deporte, sino “asociaciones sin ánimo de lucro que intentan funcionar como una federación”. Así, Marc Alcalá, presidente de la asociación catalana, explica a nuestro periódico cuáles son sus principales funciones: “Por un lado, tenemos los equipos, y por el otro, los socios -pueden ser jugadores que compiten con nosotros o gente interesada en el deporte-. A partir de las asambleas, tomamos decisiones: establecemos la normativa, regulamos conflictos, ofrecemos recursos y organizamos la selección”.

Sin embargo, el quádbol tiene una particularidad: la selección catalana y la selección española van por separado. “Cuando se creó la sección internacional, no había una única federación a nivel español. Entonces Cataluña se incorporó como federación propia. A efectos internacionales, la Asociación española, que es la AQE, y la catalana están separadas. Nosotros sí que podemos tener una selección, estamos a la par de cualquier otra federación”, cuenta Marc. Y, por el momento, “es útil mantenerlo separado”. “Al ser una asociación pequeña, nos conocemos entre todos, mientras que en la sociedad española tienen sus idiosincrasias. Entonces, lo que sí que estamos planteando es la posibilidad de colaborar en ciertos aspectos”, añade.

Esta separación les beneficia a la hora de pelear el conseguir ser deporte oficial, pues los requisitos “dependen de cada comunidad autónoma”. “En Cataluña tenemos claro lo que nos haría falta, pero a nivel español sería mucho más difícil”, confiesa el presidente de la AQC. “La mejor baza que tenemos ahora mismo es Inglaterra y Alemania, que son los dos países que tienen más influencia con muchos equipos. Si ellos consiguen hacer cosas y la competición internacional se vuelve deporte, pues ahí nos podemos enganchar, porque eso sí que ha pasado en otros deportes, como por ejemplo cricket u hockey. La otra es conseguir básicamente ocho equipos de la nada y eso es un poco más complicado. Y otra es que la burocracia española funcione bien así a bote pronto, que también es otra cosa complicada”, explica Shaggy.

Te puede interesar: El jefe de Aston Martin condena las “injusticias” a Alonso: “La gente empuja a otro coche en la curva 6 y luego no hay sanción”

Barcelona Eagles, primer deporte de quádbol en España. (Instagram)

Las reglas del quádbol: el deporte más inclusivo hasta el momento

Cada equipo está compuesto por 25 jugadores -chicos y chicas-, pero solo seis salen al campo -aunque hay cambios infinitos- y son los que tratan de meter gol en los tres aros situados en cada extremo del campo y que, colocados a distinta altura -con un valor de diez puntos-, simulan las porterías. En el minuto 20 entra la snitch, que es un árbitro, y al minuto entra el séptimo jugador de cada equipo, al que se denomina “buscador”. Su función recae en atrapar la snitch, y cuando esto pasa, se le otorgan 30 puntos al equipo que lo consigue y finaliza el partido. Como nunca puede terminar un encuentro en empate, en el caso de un marcador igualado se pasa al tiempo extra o a la prórroga.

Pero, sin duda, una de las normas más particulares de este deporte, y que lo convierten en único, es la “regla de género” o “máximo tres”. “La norma establecida es que tiene que haber un máximo de tres personas del mismo género. Es decir, puedes tener tres chicos y tres chicas, o dos chicos, o dos personas no binarias, dos chicas o tres chicas, o un chico, dos personas no binarias... como tú lo quieras montar, pero como mucho puedes tener tres personas en el campo del mismo género simultáneamente”, relata Shaggy.

Soraya Rodríguez en una intervención en el Parlamento Europeo.

Algo que fomenta esta inclusión es la facilidad para inscribirte con el género con el que te identifiques: “Eres una persona no binaria. Estupendo. No hace falta que me demuestres nada. Eres una persona binaria. Ya está. En Cataluña hace unos años sí que tenías que enseñar el DNI o tenías que tener una prueba de que habías empezado la transición. Y desde unos años para acá, cuando te apuntas te preguntan cuál es tu género y ya está. Es una casilla. Tú pones lo que quieras, no tienes que demostrar nada. Esto ha ayudado mucho a la comunidad. Porque claro, teniendo una comunidad que acepta tanto a una persona de cualquier género, sin tener que dar pruebas, sin tener que poner trabas, ha acabado acompañando mucho”.

Más allá de la trans inclusividad que ha fomentado esta regla, también ha ayudado “a darle visibilidad a las mujeres en este tipo de deporte”. “Empezaron a aparecer presidentas, entrenadoras, tesoreras, mujeres en cargos que antes no estaban”, relata el entrenador de los Barcelona Eagles, quien asegura que “buscamos que la gente se sienta cómoda y que vean que no es ‘tengo mujeres porque me lo dice la norma’, sino que aquí las valoramos”. “Vamos a seguir trabajando por ello, porque de manera natural la sociedad normalmente no va en esa dirección”, sentencia.

Te puede interesar: La directora de Roland Garros, sobre posibles privilegios a Nadal en el torneo: “No está en los planes”

Estadísticas de la IQA que muestran el porcentaje de géneros representados en el quádbol (@IQAsport)

Inspirados en Harry Potter, pero reacios a que se les relacione con él

Aunque la raíz de este deporte estuviese inspirado en el famoso deporte rey de la saga de Harry Potter, a día de hoy han tomado todas las distancias oportunas para evitar la comparación. “Este deporte el 90% es la comunidad, entonces hay muchas personas trans en este deporte. Las personas nos sentimos muy incluidas en este deporte, porque ser no binario sin que te juzguen es maravilloso. Y claro, tener una persona [J.K. Rowling] que ha nombrado este deporte diciendo que ‘las personas trans no deberían existir’, ‘tenéis un problema mental’... Pues no sienta muy bien”, cuenta Shaggy, aunque reconoce que “eso siempre había sido como un poco una de las cosas que hay que cambiar en algún momento, pero que no tenía prioridad”.

El factor determinante que derivó en el cambio de nombre llegó cuando en Estados Unidos consiguieron derechos televisivos: “Warner Bros dijo: ‘A ver, está muy bien que vayáis a hacer el friki, pero si hay pasta, yo quiero royalties’. Entonces la IQA dijo: ‘No llevamos 10 o 15 años pegándonos contra viento y marea, para que nos traten bien o para que nos tomen en serio, como para que a la primera que conseguimos un promotor nos vengas a sacar pasta’”. “El tema de derechos fue lo que priorizó la raíz que teníamos, que era desvincularnos de Harry Potter y de J.K. Rowling”, confirma el técnico sobre este cambio de nombre.

Así, con un reglamento que cambia cada dos años y que va probando distintas cosas para que el deporte siga evolucionando y avanzando, el quádbol se erige como uno de los deportes más inclusivos que existen hasta la fecha. Continuarán en su lucha por la progresión, dar pasos adelante y, sobre todo, conseguir ser deporte oficial.