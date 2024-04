Pedro Rocha, nuevo presidente de la RFEF: estas son las funciones que tenía cuando Rubiales estaba al mando

Pedro Rocha (Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press)

Pedro Rocha ya es presidente a secas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Así lo ha anunciado la Comisión Electoral del organismo este viernes, ya que se trata del único candidato que tenía los avales necesarios (107). “Contra la presente resolución, podrá interponerse recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte en el plazo de cinco días hábiles desde su notificación”, se puntualiza. Tras la creación en las horas previas de una Comisión de Supervisión, Normalización y Representación para intentar que se calmen las aguas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, por mediación del Gobierno vía CSD, llega esta proclamación. Si nada se tuerce, para lo que queda de mandato 2020-2024.

Eso sí, todavía quedan balas en la recámara para los críticos, que hacen que Rocha no las tenga todas consigo al cien por cien. Por un lado, la Comisión Directiva del CSD, prevista para el próximo martes 30 de abril: en ella, cabe la posibilidad de que el extremeño sea suspendido. Por otro, el expediente que le abrió el TAD, que no ha sido cerrado: también podría derivar en una inhabilitación. Y aún hay más, porque el nuevo líder de la RFEF es uno de los investigados en los tribunales por el Caso Brodie, protagonizado por su predecesor en el cargo, Luis Rubiales: quién sabe si no habrá cargos para él en algún momento.

Hay que tener en cuenta que en septiembre deben celebrarse nuevos comicios en la RFEF, con el objetivo de elegir tanto a los integrantes de la nueva Asamblea federativa como al encargado de ostentar la presidencia de cara al próximo ciclo olímpico (2024-2028). De ahí que el Consejo Superior de Deportes haya tratado de poner cartas en el asunto para que cese la polémica que envuelve a la Federación últimamente, “en respuesta a la crisis de la entidad y en defensa del interés general de España” y “para corregir la grave situación que atraviesa la RFEF y para que la entidad pueda iniciar una etapa de regeneración bajo un clima de estabilidad e institucionalidad”.

Esta es la trayectoria de Pedro Rocha

Rocha tiene 69 años. En su día, llegó a jugar a fútbol en la cantera del Cacereño de su Cáceres natal, aunque siempre le tiró más el fútbol sala, modalidad en la que asumió todo tipo de roles: jugador en la máxima categoría (Pescaderías Quico de Badajoz), directivo e integrante del cuerpo técnico del C.P. Cacereño, vicepresidente del Cacereño Malpartida y también uno de los técnicos del C.P. Amanecer.

Los negocios han sido otro foco de interés para él, con hasta tres a su cargo desde 1993: una cafetería que además es pastelería, una tienda de vestidos de novia y un establecimiento más de ropa de hombre. Fue en los 90 cuando dio el salto a la Federación Extremeña de Fútbol. Primero, como delegado provincial de Cáceres. Después, como vicepresidente y presidente del Comité de Fútbol Sala extremeño. En última instancia, presidente de la Extremeña desde julio de 2013 y hasta su dimisión, al reclamarle la RFEF, en marzo de este mismo 2024.

Con algunas sospechas al hilo de su labor al frente de este ente territorial, por uno de los procesos electorales que afrontó y bajo el que se cierne la sospecha de presunta prevaricación, Rocha inició su labor directiva al más alto nivel nacional en 2017. Había sido directivo en el Comité Nacional de Fútbol Sala, pasando a presidirlo desde octubre de ese año. Cuando Rubiales se convirtió en presidente de la RFEF, le respetó ese cargo.

En octubre de 2020, Pedro Rocha abandonó esa posición para convertirse en vicepresidente económico de la RFEF. Y, por tanto, en uno de los hombres fuertes del hoy defenestrado expresidente, que decidió colocarle igualmente al frente de la Mutualidad de Futbolistas desde 2022. Cuando su antiguo jefe no tuvo más remedio que abandonar sus responsabilidades, él quedó como sucesor. Una vez que dio el salto al primer plano, no ha dejado de mirársele con lupa entre los grandes opositores a Rubiales. Tal y como dijo Miguel Galán en este periódico: “Hemos acabado con Rubiales, pero no hemos acabado con el rubialismo. El rubialismo sigue instalado en la Federación Española de Fútbol”.