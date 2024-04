La directora de Roland Garros, sobre posibles privilegios a Nadal en el torneo: “No está en los planes”

El tenista español Rafa Nadal (EFE/Sergio Pérez)

“No voy a jugar París tal y como estoy hoy”, fueron las palabras de Rafa Nadal previas al partido de primer ronda en el Mutua Madrid Open. El español, ausente desde el pasado mes de enero tras incurrir en lesión, reapareció en el Trofeo Conde de Godó de Barcelona, donde disputó dos partidos, pues no pudo ante Alex de Miñaur, su próximo verdugo en la segunda ronda madrileña. “Saldré a jugar allí si me siento capacitado para salir a jugar bien”, repetía el balear, siendo consciente de que su cuerpo ya no responde como le gustaría.

Lo cierto es que la ilusión del público es volver a ver a Nadal en Roland Garros. El escenario favorito para el español, donde se ha proclamado campeón 14 veces, donde Rafa se hace grande y no encuentra rival. Por suerte, para algunos tenistas del circuito, pero por desgracias para todos, cabe la posibilidad de no volver a ver a Rafa lucirse en su Grand Slam favorito.

The slide. The anticipation. The guile. 🧠@RafaelNadal playing tennis on a clay court will always be special to witness... pic.twitter.com/fpVOiSlitJ — Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2024

Faltan todavía varias semanas para que de comienzo el Slam parisino, pero Amelie Mauresmo, directora de Roland Garros, ya ha presentado de manera oficial el torneo. En esta comparecencia ante los medios de comunicación, como era de esperar, se le preguntó sobre Nadal. Uno de los inconvenientes que enfrenta el español es su posición en el ranking. Haber caído a la posición 512, obliga al balear a disputar las primeras rondas de cada torneo, pudiendo caer en duelos con tenistas de la talla de Alcaraz, Djokovic o Sinner. Así, le preguntaron a Mauresmo sobre la posibilidad de conceder al balear la condición de cabeza de serie del torneo: “Sé que este tipo de trato preferencial tuvo lugar en algún momento en Wimbledon, con pros y contras, pero aquí no está en los planes”.

Nadal se hace grande ante Darwin Blanch

La primera ronda madrileña fue amable con el español. El estadounidense de 16 años fue uno de los beneficiados de las invitaciones de la organización. Se mostró emocionado de competir ante un tenista del nivel de Nadal, pero no pudo hacerle sombra y el partido fue un paseo indiscutible para Rafa, quien firmó una victoria por 6-1 y 6-0.

Sin embargo, el español pide calma pese a la victoria. “No cambia para nada mi perspectiva de París. Y no me va a cambiar aquí. La decisión sobre París la voy a tomar en Roma. No estemos hablando todo el día. Yo voy a hacer mi camino. Y si llego, llego. Si no llego, no llego”, dejó muy claro el jugador en la rueda de prensa posterior al partido de primera ronda.

El partido cómodo y corto de Nadal -duró una hora escasa- no permitió “testar mucho mi cuerpo”, así, considera que su verdadera aventura la afrontará el sábado ante el australiano, quien lo apeó de Barcelona. “Me sorprendería ganar a De Miñaur. No me preocupa mucho. Lo único que me cambia es a nivel emocional. A nivel personal o deportivo, no me genera nada. Para mí, son mucho más importantes otras cosas, a día de hoy. No aspiro a ganar. Si aspirara a algo grande, tendríamos otra conversación, que es la que hemos tenido durante 15 años. Estamos en otro momento. El sábado es otra oportunidad de probarme tenísticamente”, comentó al respecto.