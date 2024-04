El legado de Nadal y Muguruza, visto por los mejores tenistas del mundo: “Siempre me gustó Rafa y después Garbiñe fue mi favorita”

Muguruza y Nadal, en una imagen de archivo en Madrid. (Mutua Madrid Open)

No cabe duda de que dos de las personas de las que más se ha hablado en la Caja Mágica en los últimos días son Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza. El primero tenía que estar en un claro primer plano, al ser su última vez en Madrid e ir acercándose de forma inexorable el momento de su adiós al tenis. La segunda tampoco podía pasar desapercibida en la capital española, al poco de anunciar una retirada que parecía cantada tras un año lejos de las pistas. Ambas leyendas con mayúsculas del deporte de la raqueta de nuestro país han conseguido generar una veneración que va más allá de las fronteras españolas y que llena de elogios las bocas de algunos de sus más notorios colegas de profesión.

“Ellos han sido grandes referentes en el mundo del tenis español y alrededor del mundo. Rafa, con todo lo que ha conseguido, con el espíritu que ha dejado y el legado que está dejando. Que aún sigue, está peleando ahí. Personalmente, a mí me encanta. Es alguien a quien admiro y cada vez que salta a la pista intento verle. Con Garbiñe estuve un rato en los Laureus, hablando un poquito. Todo lo que ha hecho para el deporte español y el tenis en general es algo digno de admirar”, confesaba Carlos Alcaraz, número tres del mundo, al ser preguntado al respecto por Infobae España.

Te puede interesar: Nadal pide calma a pesar de arrollar a Blanch en su estreno en Madrid: “Me sorprendería ganar a De Miñaur”

Paula Badosa, exnúmero dos y ahora inmersa en plena lucha contra las lesiones, se mostró muy emocional cuando este periódico le preguntó por Muguruza. “Me acuerdo de cuando yo tenía 16 años y ella ya estaba Top 10 mundial. Era de las mejores del mundo. La he visto ganar los Grand Slams contra las Williams en la final. A mí me encantaba también porque marcó como una época, pero también su estilo de juego empezó a ser muy moderno, muy agresivo. Y era un poco donde me veía yo reflejada. Luego, tuve la suerte de que estos últimos años hemos compartido muchos entrenos, hemos estado juntas y también hemos creado una relación buena. Entonces, a mí, obviamente, me da mucha pena que no siga. Porque, al final, es relativamente joven. Pero se merece cualquier decisión que tome y ser feliz. Y si eso es lo que ella quería, pues le deseo lo mejor. Obviamente, me da tristeza, porque me hubiese gustado quizá compartir más momentos. Sobre todo en unos Juegos Olímpicos o así. Pero bueno, no voy a tener esa suerte”.

Nadal intenta golpear la pelota contra Blanch. (Chema Moya/EFE)

En otro momento de su media day, la ganadora de Indian Wells 2021 llegó a confesar que se le pone “la piel de gallina” cada vez que Nadal juega últimamente.

Y no es la única a la que le ocurre. “Hemos tenido algunos partidos realmente locos. Creo que de cuatro veces [en realidad, seis], gané una. Y aquella vez estuve más cerca de perder que otras en las que debería haber ganado. Pero así es Rafa. Lucha por cada punto”, añade a Infobae España Daniil Medvedev, cuarto clasificado de la ATP. De hecho, el ruso aprovecha la cuestión que le lanzamos para ejemplificar su postura con una escena reciente protagonizada por el balear: “Vi el último punto contra De Miñaur. Vale, falló la derecha, pero podías advertir que creía. Y él luchará hasta el momento en el que falla el golpe. Va a luchar por este punto y por el siguiente. Así es Rafa. Un gran luchador, un gran jugador. Y un gran talento también. Desde luego, el tenis va a echarle de menos cuando se vaya”.

“Era bastante raro ser su ‘fan girl’”

Volviendo a Muguruza, Aryna Sabalenka, segunda del mundo en la WTA, es otra estrella del tour femenino que se rinde ante la hispanovenezolana. “Es una jugadora increíble. Ganó un par de grandes. Ha sido muy importante en España. He jugado muchas veces contra ella. Siempre fueron partidos duros y definitivamente creo que ha sido una grande para España. Inspiró a un montón de niños aquí. Tuvo un gran impacto en el tenis español, para que los chavales creyesen en el resultado que pueden conseguir, en que pueden estar en el nivel más alto. Hizo historia y le deseo lo mejor en la próxima etapa de su vida”, aseguró la tenista bielorrusa a Infobae España.

Te puede interesar: Este es el dinero que ha ganado Garbiñe Muguruza con su carrera en el tenis

La líder del ranking femenino, Iga Swiatek, va un paso más allá. “Cuando era pequeña, me fijaba en sus logros, cuando ganó Roland Garros y Wimbledon. Pensaba que ella iba a ser mi jugadora favorita”, afirmó, cuando nuestro medio quiso saber su opinión sobre Garbiñe. “Siempre me gustó Rafa, pero nunca había tenido a nadie a quien seguir en la WTA. Garbiñe fue una de ellas durante una época. Cuando empecé a jugar en el circuito, era bastante raro ser la fan girl de alguien. Pero ella es una gran jugadora y una gran persona. No me sorprendió que se retire, porque lleva sin jugar bastante tiempo, pero siempre me gustó. Ganó dos grandes, jugó todas esas finales de Grand Slam... Siento que pudo mantener su nivel. Cosa que no es fácil”, añadió la polaca.

Muguruza, en la actualidad. (Europa Press)

Otra adepta a la causa de Nadal es Elena Rybakina. “Es una leyenda de este deporte y un gran jugador. Y creo que una gran persona, porque no le conozco tan bien. Pero parece un encanto también en ese sentido. Estoy muy feliz de que haya vuelto”, consideró la kazaja, número cuatro, a Infobae España. Las buenas palabras se repitieron, en este caso con Muguruza de por medio, por parte de Qinwen Zheng. “Es una leyenda. Recuerdo estar viendo el partido en el que ganó Roland Garros. Y cuando ganó Wimbledon. Y jugué contra ella un par de veces. A su mejor nivel, ella es una muy buena jugadora. Creo que no hay muchas jugadoras en la actualidad que puedan ganar Roland Garros y Wimbledon a la vez”, compartió la china, octava clasificada.

Qué pasa con las pelotas en el tenis: Nadal se suma a las críticas en su regreso a las pistas.

Está claro que los recuerdos positivos se agolpan en la memoria de lo más selecto del panorama tenístico cuando Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza aparecen en la conversación. Ambos llegaron a coincidir como números uno y se han ganado un respeto unánime entre las voces autorizadas del circuito. Cuando tienes el beneplácito de los que saben y también el del público, ¿qué puede salir mal? Su grandeza les precede.