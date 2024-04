Dani Alves rompe su silencio por primera vez tras salir de prisión: “Es lo que me toca”

Dani Alves y su abogada, Inés Guardiola, a su llegada a la Audiencia de Barcelona, a 28 de marzo de 2024, en Barcelona. (Europa Press).

Dani Alves está en libertad. El futbolista ha abandonado la prisión de Brians II, situada en Barcelona, después de haber estado preso durante 14 meses. Salió en compañía de dos de sus abogadas y de Bruno Brasil, amigo cercano que estuvo presente la noche que Alves agredió sexualmente a una joven. Todo ello previo pago del millón de euros que le impuso la Audiencia Provincial de Barcelona como requisito para quedar en libertad provisional hasta que sea firme la sentencia por agresión sexual. El exfutbolista del FC Barcelona posee un patrimonio de 55 millones de euros, según la estimación realizada por Celebrity Net Worth.

Es decir, el millón de euros exigido por la Audiencia de Barcelona únicamente supondría el 1,8% de su patrimonio total. No obstante, según su abogada, atraviesa una “ahogada situación económica” al tener embargado su capital por otra causa abierta con su exmujer Dinorah Santana. De ahí la dificultad del jugador para sufragar la fianza. Más aún tras conocer que el padre de su amigo Neymar se ha negado a volver a cederle dinero tras desembolsar 150.000 euros en concepto de reparación del daño a la víctima que han supuesto una rebaja en la condena a Dani Alves.

Dani Alves junto a su abogada Inés Guardiola a su salida de la Audiencia de Barcelona tras cumplir con la comparecencia semanal que le impuso el tribunal para dejarlo en libertad provisional (EFE).

Su silencio hasta el mediodía de este sábado era sepulcral. Fue tras acudir a firmar por segunda vez para demostrar que no ha huido cuando el exfutbolista del Barcelona habló con un redactor al que atendió en el restaurante Mr. Porter, uno de los locales de moda de la Ciudad Condal al que acudió para comer con su inseparable amigo Bruno Brasil, que le acompaña en su casa desde que salió de prisión. “Es lo que me toca. Cada viernes, ir al juzgado y ya está. Tampoco tengo mucho más que hacer”, dijo Dani Alves al periodista de El Periódico.

Dani Alves no ha querido hablar con su redactor acerca de la denuncia y el proceso que le mantiene a la espera de sentencia firme, “porque está todavía judicializado”, admitiendo que “el partido que tengo que jugar está en los juzgados. Además, añade que no tiene “ni idea” de cuánto puede durar. Sobre lo que sí ha hablado ha sido acerca de su etapa en la cárcel. “Allá donde voy sobrevivo. Yo me adapto a todo porque para mí no es el lugar el que hace a la persona, sino la persona la que se hace al lugar. Me siento tranquilo, bien”. El jugador, con el fin de evitar hacer más grande la rumorología de sobre si ha concedido entrevistas, se ha mostrado tajante en redes sociales. “No es cierto que haya concedido ninguna entrevista a ningún medio de comunicación, ni la concederé mientras no se resuelva el proceso judicial”. El texto va acompañando de una imagen difuminada y los comentarios de la publicación están desactivados.

Imágenes del exjugador de fútbol, Dani Alves, y su abogada, Inés Guardiola, a la salida del futbolista de prisión en Barcelona.

“Nadie le pidió ayuda”

Las especulaciones también giraban en torno a quién ha sido esa persona que le facilitó el dinero. Apuntaban a Memphis Depay, actual jugador del Atlético de Madrid y excompañero de Alves en el FC Barcelona. Sin embargo, el abogado del futbolista rojiblanco, Sébastien Ledure, niega rotundamente dicha versión. “Definitivamente, no es cierto. Todas las noticias al respecto son falsas. Por favor, que todos los medios corrijan”, asegura a Infobae España. El foco estaba puesto en el jugador, además de por su buena relación con el brasileño, por unas declaraciones en las que aseguraba “no abandonar a sus amigos”.

“La gente debería darse cuenta de que vengo de un entorno difícil. Mi hermano también estuvo en la cárcel diez años y casi nunca me preguntaron por ello. Quincy Promes, Benjamin Mendy y Dani Alves también están involucrados en casos penales, pero eso no significa que dejen de ser mis amigos. No digo que hacen las cosas bien ni apoyo todo lo que hacen mis amigos, pero no les abandonaré. No soy ese tipo de persona”, aseguraba. Sébastien Ledure, abogado de Memphis que trabaja en Team Depay, agencia que representa al exjugador también de PSV, Manchester United u Olympique de Lyon, también asegura durante su conversación con Infobae España que “nadie del entorno de Dani Alves pidió a Memphis el montante económico”.