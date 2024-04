Mbappé se sorprende ante el cambio y Luis Enrique responde: “Si no entiendes mis decisiones, no me importa”

Kylian Mbappé en el momento del cambio (@VikingBlancoRM)

La gestión de Luis Enrique con Mbappé ha marcado un antes y un después desde que el delantero francés anunció su intención de abandonar el club. Antes considerado indispensable en el once titular, Mbappé ahora se ve relegado a una participación más limitada, siendo sustituido antes de concluir los partidos o comenzando desde el banquillo, un escenario previamente inimaginable para el jugador. El cambio en la dinámica del equipo está fundamentado en la visión de Luis Enrique, quien sostiene que es necesario que el equipo se adapte a jugar sin la presencia de Mbappé. “Jugará cuando lo considere oportuno, y cuando no, no jugará”, declaró el técnico español, enfatizando en la inevitable salida del jugador.

Estas tensiones volvieron a estar en el foco cuando en el partido de la Ligue 1 ante el Marsella, el francés fue sustituido en el minuto 64, en lo que las cámaras captaron un gesto de ‘sorpresa, asombro y desacuerdo’. Luis Enrique decidió sustituir a Mbappé por Gonçalo Ramos. Tras el cambio, saludó a algunos miembros del staff técnico y a sus compañeros, evitando cualquier interacción directa con Luis Enrique. Se marchó al banquillo, esta vez tenía excusa al estar mojado por la lluvia durante el partido, aunque no es la primera vez que deja una imagen así, que se marcha al vestuario y después no regresa al banquillo. En alguna ocasión, ha llegado hasta a quedarse en la grada, saludando aficionados y hablando con la misma, sin echar cuentas de lo que sus compañeros hacían sobre el verde. Esta polémica se extendió cuando, tras el partido, Mbappé compartió en sus redes sociales una imagen del momento de su sustitución, sin añadir comentario alguno.

En la rueda de prensa, tras la victoria 0-2 frente al Marsella, se le preguntó a Luis Enrique acerca de la reacción de Mbappé ante el cambio. El técnico fue claro y directo: “Es la misma música todas las semanas, es agotador. Soy entrenador, tomo decisiones todos los días. Seguiré haciéndolo hasta mi último día en París. Siempre trato de encontrar la mejor solución para el equipo. Si no entiendes mis decisiones, no me importa”.

La tensión entre Mbappé y Luis Enrique refleja no solo un conflicto personal, sino también un punto de inflexión en la gestión del equipo. Mientras Mbappé se prepara para su salida, Luis Enrique se enfrenta al desafío de preparar al equipo para el futuro, un futuro sin su hasta ahora estrella indiscutible.

😳 La déception de Kylian Mbappé au moment de sortir à la 64e minute.#OMPSG pic.twitter.com/7tWfEOJFKq — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2024

Mbappé, deseo soñado del Real Madrid

Kylian Mbappé va a desembarcar, por fin, en el Real Madrid. Así lo aseguró el pasado mes de febrero Le Parisien, que avanzó que el jugador franquicia del PSG abandonará el club este verano para reforzar a los blancos de cara a la próxima temporada. Tras unos últimos veranos en los que la llegada del galo parecía cercana y acababa frustrándose, el fichaje galáctico tan esperado en el Santiago Bernabéu parece que acabará produciéndose.