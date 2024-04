Otros casos en que el racismo ensució el fútbol español: de Marcelo a Wilfred o Samuel Eto´o

El delantero del Real Madrid Vinícius Junior (EFE / Mariscal)

En el último año, Vinícius Junior se ha convertido en el centro de los insultos racistas de los campos españoles. Las gradas han encontrado en el delantero del Real Madrid la diana sobre la que emitir sus insultos discriminatorios, que sacan al jugador del partido. “Recibir insultos es algo bastante triste, es algo que pasa en cada partido, en cada día”, aseguraba tras derrumbarse en rueda de prensa. Esto ha provocado que la lacra del racismo, acuñada por una parte de la sociedad, vuelva a ponerse sobre el centro de la mesa de debate y ponga en entredicho a un sector del fútbol español. Un problema que no resulta nuevo en los estadios de España, dado que hace 30 años jugadores como Wilfred ya lo soportaron, lo que evidencia la falta de progreso que existe en este deporte.

Todo empezó en el partido del domingo 21 de mayo de 2023 en el Estadio de Mestalla. Un espectador de la grada llamó Vinicius Junior “mono”, un insulto que el delantero no dejó pasar y fue a señalarlo. “Ese, ese”, gritaba el jugador, que no estaba dispuesto a permitir que se reanudara el encuentro ante el Valencia hasta que el aficionado hubiera abandonado el campo. Diez minutos más tarde, la megafonía emitió el mensaje con el que se alertaba de “la posible interrupción del partido”.

A partir de ese momento, el delantero brasileño comenzó una cruzada contra el racismo, convirtiéndose en un embajador en la lucha contra esta lacra, mientras una parte de la grada continuó en su línea de insultos. Sin embargo, ha habido muchos casos de racismo en el fútbol español. Han sido muchos los que han soportado la peor cara de la sociedad y muchos los que antes que Vinícius plantaron cara y dijeron “basta”.

“Marcelo es un mono”

Marcelo, el que fuera compañero de vestuario de Vinícius en el club blanco y en la selección, también fue el centro de los insultos racistas. Fue en un derbi madrileño de febrero de 2014, donde el Real Madrid se enfrentaba al eterno rival, el Atlético de Madrid, en Copa en el Estadio Santiago Bernabéu. Los partidos entre los dos grandes equipos de la capital siempre son encuentros de emoción, nervios y mucha tensión. Sin embargo, ese día la situación traspasó todos los límites y el partido viró, durante ciertos minutos, hacia un escenario desagradable.

“Marcelo es un mono”, “No es tu padre” y “Esperemos que tu padre muera”, fueron los gritos que el defensa brasileño escuchó contra él y contra su hijo, quien saltó al campo tras finalizar el encuentro para fundirse en un abrazo con su padre. El jugador del club blanco ya venía soportando insultos de este calado desde semanas antes por parte del centrocampista del Barcelona, Sergio Busquets. Tras el Clásico, el Real Madrid denunció que el azulgrana había llamado “mono” a Marcelo.

Eto´o: “Ya no juego más”

Hace 18 años, Samuel Eto’o, entonces jugador del Barcelona protagonizó uno de los primeros gestos contra el racismo en los estadios. 25 de febrero de 2006, La Romareda recibía al equipo azulgrana para disputar la jornada 25 de liga. Tras 71 minutos de juego donde ninguno de los dos conjuntos había sido capaz de mover el marcador, todo se precipitó. Fue en un saque de esquina favorable a los visitantes, cuando los aficionados del Zaragoza vieron su oportunidad para obsequiar al camerunés con el “uh, uh, uh”.

Al ver que estos sonidos racistas no cesaban, el jugador, en una mezcla hartazgo, saturación y valentía (dado que nadie hasta el momento se había enfrentado de tal forma a las acciones racistas de las gradas) decidió abandonar el terreno de juego y desfilar camino del vestuario, habiendo comunicado previamente al árbitro su intención de no continuar jugando. En ese momento, fueron sus compañeros y su entrenador quienes le convencieron para seguir jugando, pero, lamentablemente, los ataques no cesaron.

Kameni fue de los primeros en quejarse de racismo

Si Eto´o fue uno de los primeros en plantar cara al racismo dentro de un campo de fútbol, Kameni fue de los primeros en quejarse de este tipo de acciones públicamente. El portero relató en el programa de radio El Larguero: “Mi peor momento lo viví en el campo del Zaragoza en mi primer año con el Espanyol. Íbamos ganando 0-1 y me dijeron de todo, hasta el punto de que el árbitro me preguntó si quería que parase el partido, pero me veía con fuerzas para seguir. Dos semanas después de mi episodio, volvió a ocurrir con Eto’o, con el baile del mono”.

El guardameta también fue víctima de las acciones de la peor versión de la grada. En el año 2005, en un partido donde visitaba el Estadio Vicente Calderón, antigua casa del Atlético de Madrid, le gritaron: “Salta la valla, Kameni salta la valla”.

Wilfred y los insultos racistas del Santiago Bernabéu

Para conocer otro de los casos más destacados, señalados y que dejó una huella marcada en la lucha contra el racismo, es necesario remontarse 30 años atrás en el tiempo. Corría el año 1993, cuando el Real Madrid recibía en su campo al Rayo Vallecano. El portero del equipo franjirrojo, Wilfred Agbonavbare estaba protagonizando una de las mejores actuaciones del encuentro, un hecho que la grada blanca no dejó pasar y le convirtió en la diana de sus insultos racistas:

“Negro, cabrón, recoge el algodón” o “Ku Klux Klan”, fueron algunos de los gritos discriminatorios que retumbaron en el Santiago Bernabéu. Unos insultos que llegan hasta la actualidad en forma de eco y que continúan manchando el fútbol español.