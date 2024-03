La redención de Alcaraz: sale de un pozo de ocho meses y aspira a conseguir una gesta que nunca logró Rafa Nadal

Alcaraz celebra su título de Indian Wells ganado (REUTERS).

Carlos Alcaraz sonríe, es su seña de identidad, pero en el desierto californiano lo hace porque ha tocado metal, por primera vez en lo que va de 2024. Carlitos está de vuelta y en Indian Wells, al reeditar título, ha vuelto a experimentar, ocho meses después, qué se siente al ser el campeón de un torneo al superar (7-6 [5], 6-1) al ruso Daniil Medvedev. Desde el pasado Wimbledon, Alcaraz no sabía lo que era levantar un trofeo. La sequía de finales, desde que pisó la de Cincinnati, había llegado a resultar alarmante. Tampoco 2024 había empezado con tan buen pie para él como para disipar las dudas.

Ni el Abierto de Australia ni Buenos Aires ni Río, este último evento con lesión de por medio, habían arrojado más luces que sombras. “Han sido meses difíciles para mí. Mi confianza bajó un poco. No después de Australia, sino en la gira sudamericana. Después de Buenos Aires no he jugado bien al tenis. He sufrido en los entrenamientos casi cada día. He peleado para tratar de mantener mi confianza lo más alta posible, intentando ser yo mismo cada día”, admitía él mismo tras superar a Felix Auger Aliassime en su segundo partido del torneo norteamericano.

Te puede interesar: La otra dura derrota de Djokovic: se queda sin la posibilidad de ganar su “gran objetivo de la temporada”

De Wimbledon al pozo

Un calvario que ha sufrido, no sólo por su juego, sino por las críticas recibidas. El tenista español admite que le afectan y se mostraba dolido por muchas de las cosas que ha leído en los últimos meses. Tuvo que llegar al desierto para recuperar la confianza perdida y pasar a provocar fisuras, en lugar de sufrirlas. Sufrió ante Arnaldi, barrió a Aliassime, Marozsan y Zverev, remontó a Sinner y superó a Medvedev para retener su corona. Es la segunda vez que se proclama campeón del primer Masters 1.000 del curso. “Ha sido un periodo realmente difícil tras Wimbledon. No podía encontrar mi estilo. Mi familia, mi equipo y la gente cercana a mí me decían que qué me pasaba, que ya no sonreía tanto en pista. Me costaba disfrutar en pista. No era yo mismo”, aseguraba.

El número uno del mundo en tenis, Carlos Alcaraz, tiene tres hermanos. Dos de ellos están también metidos en el mundo del tenis

“Este título significa mucho para mí porque he superado los problemas de mi cabeza. Ha sido muy especial por eso, no porque no haya ganado ninguno desde Wimbledon. Es algo que no me importa, se trata de sentimientos. No me importa ganar o no torneos. Se trata de disfrutar el tenis una vez salga a pista”, añadía Carlitos. Ahora la situación es otra. Con Indian Wells bajo el brazo, Alcaraz podría conseguir en Miami una gesta que ningún español ha logrado hasta la fecha: levantar el Sunshine Double, un título honorífico que, hasta la fecha, solo han logrado once tenistas en toda la historia, algo que el propio Rafa Nadal no tiene en su palmarés.

A por el Sunshine Double que ni Nadal logró

Se trata, ni más, ni menos, que de conseguir ganar en la misma temporada los torneos de Indian Wells y de Miami. O, dicho de otra manera, hacerse con un título en la costa oeste y otro en la este de Estados Unidos en poco más de 20 días. No es sencillo ganar esos 12 partidos consecutivos para triunfar en el país americano. Además, Alcaraz parte como primer cabeza de serie del torneo tras la ausencia de Novak Djokovic, por lo que es el principal favorito a levantar un torneo que ya logró en 2022... justo el año en el que no logró hacerse con Indian Wells. Nadal levantó tres veces el título de Indian Wells, pero nunca el de Miami -uno de los tres Masters 1.000 -junto a Shanghái y París-Bercy- que jamás conquistó en su trayectoria.

Alcaraz ya se convirtió en el tenista más joven de la historia en ganar en Miami, siendo el primer español en lograr un título que se resistía a nuestro tenis desde que se pusiera en marcha el torneo en 1985 con su primera edición. En Miami, Carlitos empezará en segunda ronda el viernes o el sábado contra el ganador del Roberto Carballés (64º)-Aleksandar Vukic (65º). Se adivinan unos previsibles cuartos frente a Hubert Hurkacz (8º), unas semifinales frente a Alexander Zverev o Holger Rune y a Sinner o Medvedev sólo los vería en la final de un torneo que, de conquistarlo, le permitiría ser el primer español en lograr el doblete.