La otra dura derrota de Djokovic: se queda sin la posibilidad de ganar su “gran objetivo de la temporada”

Novak Djokovic guarda descanso competitivo mientras prepara su regreso a las pistas allá por el mes de marzo. Cuando acuda a Indian Wells y Miami por primera vez desde 2019. Para entonces ya tendrá curada la herida que le hizo Sinner apeándolo de la final del Open de Australia, el patio de recreo del serbio donde acumulaba cinco años y 33 partidos sin perder. “Es uno de los peores partidos de Grand Slam que he jugado, al menos que yo recuerde. Ha sido una sensación muy desagradable jugar de esta manera, pero le doy mucho crédito a él por superarme en todo”, expresó Novak.

Alejado de las canchas por un tiempo hasta regresar a la actividad, el serbio optó por no representar a su país en los Qualifiers de la Copa Davis contra Eslovaquia. Y eso les pasó factura, porque Serbia sufrió una durísima derrota por 4-0 y, por lo tanto, no estará en condiciones de pelear por el título este año. A pesar de la ausencia del número uno del mundo, Dusan Lajovic y Miomir Kecmanovic parecían dos tenistas con suficiente nombre para meter a su selección en la fase final, pero nada más lejos de la realidad. Lukas Klein y Alex Molcan comenzaron la eliminatoria con victoria en el individuales y Klein, junto a Igor Zelenay, remató la faena en el dobles, para dejar a los serbios sin ningún tipo de respuesta en el Sport Hall Ibal Kraljevo.

¿Qué pasa ahora con Serbia en la Copa Davis?

El panorama es complicado para Serbia, porque no solo pierde la oportunidad de pelear por la Ensaladera de Plata, sino que en septiembre deberá jugar una nueva instancia para no perder la categoría. Cabe recordar que el año pasado, Serbia llegó a semifinales y tenía todo para meterse en la definición por el título, pero terminaron perdiendo 2-1 ante Italia.

La declaración de Novak Djokovic sobre su futuro tras perder en el Australian Open

Djokovic jugó el segundo partido, con la serie ya 1-0 en su favor, pero perdió con Jannik Sinner y luego cayó en dobles, por lo que su equipo quedó eliminado. De esta manera, a Djokovic se le reduce una posibilidad de título para este año. Y solo le quedará por delante, con su país, la oportunidad de conquistar los Juegos Olímpicos en París, en un suelo que le siente bien como es el polvo de ladrillo de Roland Garros, aunque con la espina de saber que nunca pudo conseguir el Oro en sus cuatro intentos previos.

“Quiero que mis pensamientos se asienten, la Davis era uno de mis grandes objetivos del año. Cuando me calme, seguiré adelante y veré qué torneos jugaré”, dijo según Tennis Majors. “Me comprometí conmigo mismo a darlo todo este año, con la prioridad de los Slams y los Juegos Olímpicos. Veremos si algo cambia, en esta etapa de mi vida y de mi carrera algunas decisiones sorprendentes son quizá más esperadas en comparación con hace 20 años”.

Segundo varapalo tras Australia

Tras disiparse la posibilidad de revalidar trofeo en la Rod Laver Arena, Djokovic consideró que lo ocurrido con Sinner no fue flor de un día: extrapoló el mal rendimiento a toda la competición. “Durante todo el torneo, no he estado ni cerca de mi mejor nivel. Quizás el partido contra Mannarino (cuarta ronda) fue genial, pero la mayoría de los partidos no he estado nada bien. No he jugado a la altura del nivel que suelo dar en Australia. Pero evidentemente me sorprendió mi nivel de hoy, porque no lo esperaba tan malo como en los dos primeros sets, aunque no me sentí yo mismo en la pista. Por todo esto, se puede decir que las semifinales son un buen resultado, pero yo siempre espero lo mejor de mí mismo y no estaba destinado a darse hoy”, expuso bien a las claras.

Ha sido un compatriota de Djokovic, el periodista Luka Nikolic, quien ha informado de que Djokovic estaba resfriado, incluso griposo, en Australia. “Tuvo fiebre la noche anterior a las semifinales”, reveló en el podcast de Reketiranje. De hecho, equiparó el caso de Nole con el de Alexander Zverev, que llegó a sentir que “no podía respirar en la pista” en los últimos meses de 2023, durante la gira asiática. Aunque no mencionó que estuviera convaleciente al dar explicaciones cuando Sinner le ganó, que efectivamente se encontrara renqueante bien pudo ser un factor para caer derrotado. Djokovic tendrá tiempo para descansar e intentar volver más fuerte, ya que no volverá a competir hasta marzo, cuando se le espera en Indian Wells.