El drama médico de un excompañero de Alonso: “Si no puedo seguir compitiendo, que así sea”

Mientras que Fernando Alonso acaba de iniciar una nueva temporada en la Fórmula 1, tratándose del piloto más veterano del Mundial, un compañero de generación, que coincidió con él en el Gran Circo, se ve obligado a parar. Se trata del finlandés Heikki Kovalainen, que tiene la misma edad que el español (42), pero que ya lleva alejado del deporte rey del automovilismo desde hace más de una década.

Kovalainen, que dio el salto a los rallies después de su paso por la F1, ha tenido que apartarse del motor debido a un problema de salud hereditario al que tiene que poner solución cuanto antes. Es así porque sufre un agrandamiento de la aorta que requiere de una operación a corazón abierto para ser solucionado. “Las posibilidades están de mi lado”, ha intentado tranquilizar a los aficionados en el reportaje para Iltalethi, un medio de su país, en el que ha comunicado lo que le pasa.

“Recientemente, me diagnosticaron un aneurisma de aorta ascendente en una revisión médica, y me dijeron que no podría participar en rallies debido al mayor riesgo de rotura aórtica”, expone Kovalainen. “Una operación a corazón abierto es nuestra mejor solución en este momento y nos estamos preparando para ello”, admite.

Se trata de una situación peliaguda para él, pero intenta afrontarla con la mayor valentía posible. “Mi objetivo principal es volver a llevar una vida normal. Sin embargo, si ocurre que no puedo seguir compitiendo a pesar de la operación, que así sea”, concede. “Es una enfermedad hereditaria contra la que no puedo hacer nada. Es una operación tan grande que siempre existe el riesgo de lo peor”, añade Kovalainen.

Es una realidad que entrará en el quirófano no teniéndolas todas consigo. “Desde noviembre, no me permiten hacer ningún entrenamiento físico intenso”, asegura Kovalainen, a quien descubrieron este contratiempo en un examen médico realizado a finales de 2023. “De todos modos, la operación debe realizarse en algún momento. Por eso no tiene mucho sentido posponerlo hasta los próximos años”, afirma. Tiene muy claro cuál es la próxima línea de meta a cruzar para él: la de la recuperación.

Los años de Kovalainen en la F1

Antes de pasar a pilotar principalmente en Japón, Kovalainen fue uno más de la parrilla de la F1 entre 2007 y 2013. Tras sus años en el karting, la Fórmula Renault, la Fórmula 3, la Serie Mundial de Nissan y la GP2 (hoy Fórmula 2), el finés se convirtió en probador de Renault en 2006. Por lo tanto, compartió equipo con Alonso el año en el que el asturiano conquistó el segundo de sus dos Mundiales en el Gran Circo, de la mano de la escudería francesa.

Una vez que Magic se marchó a McLaren, Kovalainen se convirtió en piloto titular, quedando segundo en el Gran Premio de Japón de 2007. Casualmente, el regreso de Alonso a Renault llevó a su excompañero a darle el relevo en McLaren, donde corrió en 2008 y 2009: en su primera temporada, logró su única victoria en la F1, en Hungría. Su mejor puesto final en la clasificación mundialista fue la séptima plaza que logró tanto en 2007 como en 2008.

En 2010, Kovalainen pasó a correr en Lotus, donde militaría hasta 2012. En 2013, aunque no había sido renovado, fue reserva y tuvo que sustituir a su compatriota Kimi Raikkonen en las dos últimas carreras del año. En el global de su trayectoria en la F1, disputó 112 Grandes Premios, en los que logró imponerse en uno, cuatro podios, una pole position y dos vueltas rápidas.