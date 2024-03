El jefe de Aston Martin anuncia cambios para el GP de Arabia Saudí: “Tendremos pequeños avances”

El jefe de Aston Martin, Mike Krack (REUTERS/Stephane Mahe)

Tras una temporada satisfactoria para el equipo de Aston Martin, el optimismo entre sus componentes es evidente. El jefe de la escudería, Mike Krack, ya auguraba una evolución “prometedora” con el nuevo AMR24, que esperan que sea una clara alternativa al Red Bull de Max Verstappen, tricampeón mundial, y quien en la anterior temporada consiguió 19 victorias. Este año, parece haber empezado con la misma dinámica, ya que las dos primeras plazas del podio fueron para el equipo de bebidas energéticas.

Lo cierto es que los de Silverstone han creado el nuevo AMR24 partiendo de la base del curso anterior, en la que ya experimentaron unas mejoras y cambios en las últimas carreras de la temporada. Los test de pretemporada arrojaron buenos datos y esperanzadores. El director de la escudería, Dan Fallows, afirmó que habían llevado un plan de desarrollo “bastante agresivo”, con la intención de llegar a lo más alto y mejorar la temporada anterior y los ocho podios de Alonso.

Sin embargo, la temporada no empezó de la mejor manera para los de Silverstone. Tenían unas altas expectativas después de los resultados de los test, y donde evidenciaban un salto respecto al año anterior. Después de la primera carrera, el salto se ha quedado en un paso. El sábado el español se quedó en la novena posición, muy lejos del podio. Confirmaron que el monoplaza era el quinto de la parrilla, con una clara ventaja respecto al sexto, pero también con una notable inferioridad respecto al cuarto, lo que los deja en el aire.

Fernando Alonso y Mike Krack durante un gran premio del curso pasado (REUTERS).

“Queremos que las mejores lleguen de forma continua todo el año”

Krack quiso apaciguar las aguas después del primer Gran Premio de la temporada, y puntualizó que quieren alterar el orden de los factores respecto al año pasado: “Se ha cambiado la filosofía en cuanto a las evoluciones para que lleguen de forma continua durante todo el año, en lugar de ponerlo todo al principio como en 2023″.

El luxemburgués tiene claro que los buenos resultados de Alonso en Q3, donde logró una sexta posición, era ‘falsas’ esperanzas. Una vez en carrera, junto a los ritmos de Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull, se evidenció el verdadero nivel del AMR24, que ocupa un quinto lugar en la parrilla.

En esta línea de continuos cambos, el jefe de equipo anunció mejoras de cara al Gran Premio de Arabia Saudí: “El hecho es que tendremos algunos pequeños avances para mejorar el coche y esperamos poder acercarnos a los rivales y luego tendremos que ver si Fernando puede hacer otra vuelta como ayer. El desarrollo no está en la primera carrera, sino más adelante. Veremos algunos avances alentadores, lo que me da confianza... Si la mejora es grande o no, esa es una cuestión diferente”.

Resultados esperados

La novena posición no pilló por sorpresa. Antes de enfrentar el primer GP del año, ya esperaban la P9, y poco se equivocaron. “Los números no engañaban, en la reunión previa, la posición esperada de Fernando, si todo iba según lo esperado era P9 y ha hecho P9. Lo que pasa es que siempre esperas que vaya un poco mejor. Al final es dónde estamos. En clasificación fuimos más competitivos y en carrera sufrimos mucho, sobre todo, con los tanques llenos. El equipo intentó alargar las paradas para ver si aparecía un safety car o un virtual safety car”, manifestó el embajador de la escudería, Pedro de la Rosa.