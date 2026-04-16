Bunbury lanza De un siglo anterior: "Podemos escuchar música en nuestro teléfono pero hay algo en la belleza del vinilo"

Enrique Bunbury publica el 17 de abril 'De un siglo anterior', un disco que el propio artista ha definido como un cierre de etapa. "Hay veces que hay que cerrar los ciclos. Este disco creo que es un poco de cierre de etapa y creo que me toca moverme", ha afirmado en una entrevista con Europa Press, en la que ha avanzado además que el próximo trabajo irá en una dirección "casi opuesta".

El álbum, grabado en México, recorre el folclore latinoamericano --bolero, ranchera y tango entre otros géneros-- y viene acompañado de la gira 'Nuevas Mutaciones', que le llevará a España, Latinoamérica y Estados Unidos.

'De un Siglo Anterior' es el segundo disco de Bunbury dedicado a la exploración de las raíces y el folclore hispano y latinoamericano, después de 'Cuentas Pendientes' (2025), al que considera "hermano" o "pariente" de este nuevo álbum. Bunbury ha reconocido que adentrarse en géneros "rítmicamente complejos" ha supuesto un "aprendizaje constante".

"Yo hago los discos que no sé hacer. Me gusta meterme a hacer un disco que supone un reto y que supone un aprendizaje, que a lo largo del proceso voy a descubrir cosas que desconocía", ha señalado.

Para este nuevo álbum cuenta, al igual que para el anterior, con una banda formada por músicos del continente latinoamericano formada por el chileno Sebastián Aracena a la guitarra, el contrabajista mexicano Luri Molina y el percusionista Johnny Molina, junto a sus colaboradores habituales Ramón Gacías en la batería y Jorge 'Rebe' Rebenaque en los teclados.

Entre todos los géneros explorados, el tango de 'En el Arcén' fue el que más dificultades planteó. "Fue la canción que más nos costó por tener que encontrar nuestro lugar no siendo ninguno tanguero, porque contamos con músicos que provenían de distintos lugares de Latinoamérica, pero ninguno era argentino", ha explicado.

Asimismo, ha avanzado que su próximo trabajo irá en una dirección "casi opuesta" a la de estos dos últimos álbumes. "Llevo material escrito para el próximo disco suficiente como para verle ya un poco la cara y ver que está en un lugar totalmente distinto", ha añadido.

UN DISCO SOBRE QUÉ NOVEDADES "ABRAZAR CON ALEGRÍA"

Bunbury ha precisado que aunque el título de su disco pueda parecer nostálgico, en realidad "no responde a un concepto cerrado". "No es un concepto que tenga aterrizado en un lugar concreto de nostalgia, para nada. Creo que está en un lugar más bien de pregunta o de búsqueda de respuestas", ha explicado.

"Estamos en ese periodo de transición en el que todavía podemos mirar en el retrovisor y ver hasta qué punto hay cosas interesantes que se están quedando atrás y hasta qué punto todas las novedades que está trayendo este siglo son novedades que abrazar con alegría o alguna deberíamos rechazarla o replantearla", ha subrayado,

En este sentido, el cantante ha explicado que esta es la "conversación" que quería abrir con este disco. "Podemos escuchar toda la música del mundo en nuestro teléfono, pero hay algo en la belleza del vinilo también", ha apuntado, en una reflexión que, según él mismo, "va medio en serio, medio en broma".

Preguntado por la inteligencia artificial y su posible aplicación en la creación musical, Bunbury ha rechazado los planteamientos "dicotómicos" y ha explicado que tratar la IA como "un todo en el que tienes que estar a favor o en contra" es una forma "reduccionista" que hace profundizar "muy poco en la problemática que pueda tener".

"Hacer el chorras o hacer canciones chorras con la inteligencia artificial es una tristeza y hasta dónde puede llevarnos en cuanto a tergiversar la información es una preocupación. Pero a lo mejor hay avances en medicina que son maravillosos y que pueden salvar la vida a tu tía", ha apuntado el artista.

EXCESO DE "ESPONSORIZACIÓN" EN ESPAÑA

Respecto al panorama musical español actual, el exvocalista de Héroes del Silencio ha asegurado que hay "mucho talento", gente que está "muy bien preparada musicalmente y que es capaz de aportar en la producción" y ha destacados a artistas "de este siglo" como Ángeles Toledano, Guitarricadelafuente, C. Tangana y Rosalía, de quien ha afirmado que "sus discos siempre tienen cosas interesantes".

No obstante, ha advertido de lo que considera una "excesiva asociación" de los artistas con diferentes marcas. "Yo vengo del rock de finales de los 80 y principios de los 90 en los que la esponsorización la veíamos con cierta sospecha", ha explicado.

"Hay generaciones nuevas que lo abrazan demasiado alegremente, en mi opinión, porque creo que se juntan con el diablo", ha indicado. Para Bunbury, "si hay algo que tiene hermoso la música es la capacidad que da de ser libre y crear algo que no se puede tocar, que es etéreo" y que se utilice esa imagen para "vender" productos le genera "perplejidad".

Tras el lanzamiento del disco, Bunbury comenzará una gira de dos meses con fechas en España, Latinoamérica y Estados Unidos. El espectáculo, bautizado como 'Nuevas Mutaciones', contará con una "banda renovada" de diez músicos y estará dividido en tres partes, como ha explicado el artista.

"La gente que venga no va a recibir el setlist que se imagina ni los arreglos que se imagina. Lo que queremos es provocar cierto grado de sorpresa y de emoción, de encontrarte con algo nuevo", ha explicado.

La gira repasará canciones de distintos momentos de su carrera aunque ha confesado que tendrá "especial peso" en canciones de los últimos diez o quince años, aunque las versiones, según cuenta, "han mutado en algo nuevo".