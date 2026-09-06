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Lecturas para acompañar la vuelta al cole de Primaria a Bachillerato

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Madrid, 6 sep (EFE).- La vuelta al cole no implica solo libros de texto, también la oportunidad de incorporar la lectura recreativa. Cada curso, las editoriales se ponen en contacto con docentes y centros educativos para conocer, de primera mano, qué interesa a los alumnos, de Primaria a Bachillerato, y hacer sus recomendaciones.

Según las editoriales SM, Anaya, NubeOcho y sellos de Penguin Random, en infancia y Primaria siguen funcionando las lecturas con tipografías adaptadas a cada etapa, los álbumes ilustrados y los libros de descubrimiento; en el resto de Primaria entran con fuerza los cómics, la aventura y el misterio, mientras que en Secundaria y Bachillerato triunfan los clásicos y los libros que reflexionan sobre la identidad, la actualidad y las cuestiones sociales.

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 Para el responsable de literatura escolar de Anaya Infantil y Juvenil, Pablo Cruz, hay un interés creciente por los temas de salud mental, bullying, identidad, cuidado del medio ambiente e impacto de la inteligencia artificial, pero también por libros clásicos y atemporales que se leen durante muchos años.

Desde SM, su responsable editorial Berta Márquez subraya que la realidad de las aulas ha cambiado mucho en los últimos tiempos, con alumnos de distintas procedencias por lo que recomienda la colección El Barco de Vapor por sus libros adaptados a distintos niveles de lectura.

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NubeOcho destaca también un catálogo ajustado a diferentes realidades sociales y a temas de igualdad y acoso escolar, con la idea de transmitir emociones positivas a través del humor, la ilustración y la narrativa.

 A continuación algunos de los títulos recomendados por estas editoriales para este inicio de curso en las diferentes etapas educativas:

  -'Perla y la princesa' de Isabel Allende. Sello Penguin Kids. Una aventura sobre la lealtad y el vínculo entre los niños y sus mascotas.

   -'Un mono especial en un cole genial' de Carmen Gil. Colección 'Aprende a leer en el país de las letras de SM'

  -'No he hecho los deberes porque..." de Davide Cali y Benjamín Chaud. Editorial NubeOcho.

  -'Los robots del profesor Tornillo', un nuevo cómic de humor y aventuras de la serie de Artur Laperla, (Beascoa)

 -'Te queremos profe' de Luis Amavisca y Mar Ferrero. NubeOcho.

 -'No entres al parque', de Juan Gómez-Jurado y Bárbara Montes, editorial B de Blok. -'El Quijote en verso' de Juan Muñoz (SM)

 -'Prohibido leer a Lewis Carroll' de Diego Arboleda e ilustrado por Raúl Sagospe (Anaya)

 -'El club de los raros' de Jordi Sierra i Fabra (Colección El Barco de Vapor, SM)

 -'Feliz Feroz' de El Hematrocrito, seudónimo del maestro y humorista Miguel López e ilustrado por Alberto Vázquez (Anaya)

-'Ibáñez: Un país en viñetas', un homenaje a Francisco Ibáñez y a la huella cultural de personajes como Mortadelo y Filemón, con textos de Antoni Guiral.

-'Ringo y Oti en el cole misterioso' de Gabriela Keselman (SM)

 -'Cuentos españoles del siglo XIX' de Pedro Antonio de Alarcón (Tus Clásicos de Anaya), una antología adaptada de relatos esenciales de grandes autores del siglo XIX como Leopoldo Alas 'Clarín', Larra, Valle-Inclán o Emilia Pardo Bazán.

  -'Frankestein' de Mary W. Shelley (Tus Clásicos de Anaya), una adaptación del clásico que acerca a los adolescentes a una de las grandes obras de la literatura universal.

  -'La vuelta al mundo en 80 días' de Julio Verne (Tus Clásicos de Anaya)

  -'El nuevo viaje del Principito' de Eloy Moreno (Salamandra)

  -'El partido más largo (Game Changers 6)', de Raquel Reid, una novela de romance donde el deporte ocupa el centro de la trama (Montena)

   BACHILLERATO (de 16 a 18 años)

  -'Un mundo feliz' de Aldous Huxley (Anaya)

  -'Maus', novela gráfica de Art Spielgman que narra el Holocausto usando animales antropomórficos (Reservoir Books)

  -'La Odisea' de Homero (Tus Clásicos de Anaya)

  -'La muerte del tiempo (Time Keeper 3)', una saga de fantasía juvenil de Iria G.Parente y Selene M.Pascual (Molino).

  -'Nada' de Carmen Laforet (Cátedra)

  -'Lazarillo de Tormes', anónimo (Anaya)

  -'Marfil' y 'Ébano', la bilogía romántica de suspense de Mercedes Ron (Montena) EFE

 bf/ess

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