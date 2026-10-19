La película francesa que retrata la brutalidad policial en plena ola de protestas en Francia: un thriller sobre el abuso de poder que puedes ver en Filmin

Imagen de 'Caso 137'-

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En ocasiones la ficción supera a la realidad y en otras se dan la mano. Francia vive desde hace unas semanas una oleada de disturbios, manifestaciones y protestas que se ha convertido en una de las crisis sociales más graves a las que se ha enfrentado Emmanuel Macron. Lo que el pasado 17 de septiembre comenzó como una movilización estudiantil para denunciar la falta de recursos en el sistema educativo ha terminado convirtiéndose en un estallido de descontento social con disturbios por todo el país, a la que se han sumado sindicatos, trabajadores y miembros de los chalecos amarillos. Solo este sábado se dejaron las cifras más graves: 2.000 detenidos, 600 policías heridos y más de 1.500 comercios vandalizados. El Gobierno francés responsabiliza a la “ultraizquierda”.

Sin embargo, la actuación de las fuerzas de seguridad tampoco ha estado exenta de polémica. El pasado 5 de octubre en Lens, al norte del país, un estudiante de 15 años perdió una mano después de que le explotara una granada lanzada por los antidisturbios. Para entonces, el Ministerio de Educación ya había contabilizado 215 estudiantes heridos desde el inicio de las movilizaciones.

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Una multitud se concentra frente al edificio del ayuntamiento de Limoges, en Francia, mientras se registran llamas y columnas de humo negro y blanco en el exterior de la fachada. Varias personas observan la situación en la plaza mientras el humo se eleva y cubre parte de la estructura del inmueble.

Y por esto se habla del regreso de los chalecos amarillos, el movimiento vivido en el país en 2018 para protestar contra las políticas económicas del Gobierno de Macron. Precisamente en aquellas movilizaciones se ambienta Caso 137; el thriller policial dirigido por el franco-alemán Dominik Moll convierte una investigación sobre un manifestante herido en una reflexión sobre la violencia policial y las dificultades de depurar responsabilidades dentro de las propias fuerzas de seguridad. La película optó a conseguir la Palma de Oro en el Festival de Cannes el año pasado.

Disponible en Filmin

La película, protagonizada por Léa Drucker, gira en torno al disparo con una bala de goma que recibe un joven en su cabeza durante una protesta en París. Drucker interpreta a Stéphanie, una agente de la Inspección General de la Policía Nacional francesa (IGPN), el organismo encargado de investigar posibles irregularidades cometidas por los agentes. Pese a que en un principio no encuentra pruebas de violencia policial ilegítima, descubrir que la víctima era de su ciudad natal servirá de aliciente para transformar el “caso 137” en algo más que un simple número.

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Imagen de 'Caso 137'-

El largometraje, disponible en Filmin desde el pasado 11 de septiembre, fue nominado a ocho premios César en la edición de 2026, entre ellos los de mejor película, dirección y guion original. Finalmente, Drucker se alzó con el galardón a la mejor actriz por su interpretación de Stéphanie, mientras que la cinta también obtuvo el César de los Estudiantes de Bachillerato, concedido por alumnos de centros educativos franceses.

De esta forma, el director franco-alemán vuelve a abordar el universo policial tras su anterior película, La noche del 12, estrenada en 2022 y ganadora de seis premios César, entre ellos el de mejor película y dirección. En aquella ocasión, Moll seguía a un joven inspector de la Policía Judicial obsesionado con resolver el feminicidio de una mujer, quemada viva tras ser rociada con gasolina.

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