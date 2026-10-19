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Receta de salsa de castañas: una opción fácil y sencilla para tus platos de otoño

Las castañas son uno de los frutos secos estrella del otoño

Salsera de cerámica con salsa, un cuenco con castañas y un plato metálico con castañas asadas, uvas y romero sobre una mesa oscura.
Salsa de castañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La salsa de castañas es una preparación cremosa, suave y ligeramente dulce, con un aroma tostado ideal para acompañar tus platos. Su textura aterciopelada permite acompañar tanto carnes asadas como platos de pasta, verduras y elaboraciones típicas navideñas. Esta receta es perfecta durante el otoño, cuando las castañas están en su mejor momento. También puede utilizarse para espesar una salsa de forma natural, como ocurre en algunas preparaciones tradicionales con aves de caza.

Esta salsa se prepara con castañas cocidas, cebolla y caldo. La técnica principal consiste en sofreír los aromáticos, cocer la mezcla y triturarla hasta obtener una textura fina y untuosa.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 25 minutos.
  • Tiempo total: 40 minutos.

Ingredientes

  • 250 g de castañas cocidas y peladas.
  • 1 cebolla pequeña.
  • 1 diente de ajo.
  • 20 g de mantequilla.
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.
  • 100 ml de vino blanco seco.
  • 400 ml de caldo de verduras o de pollo.
  • 100 ml de nata para cocinar.
  • 1 pizca de nuez moscada.
  • Sal, al gusto.
  • Pimienta negra, al gusto.
Castañas en un saco de arpillera, una jarra de leche, mantequilla, agua y sal dispuestas sobre una mesa de madera frente a una ventana.
Ingredientes de la salsa de crema de castañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer salsa de castañas, paso a paso

  1. Pela la cebolla y el ajo. Pícalos muy finos.
  2. Calienta la mantequilla junto con el aceite de oliva en una cazuela.
  3. Añade la cebolla y el ajo. Sofríe a fuego suave durante 8 minutos, hasta que estén tiernos.
  4. Incorpora las castañas cocidas. Remueve durante 2 minutos para que tomen el sabor del sofrito.
  5. Vierte el vino blanco. Deja que hierva 3 minutos para que se evapore el alcohol.
  6. Añade el caldo caliente. Incorpora la nuez moscada, la sal y la pimienta.
  7. Cuece a fuego medio durante 12 minutos. Las castañas deben quedar muy blandas.
  8. Agrega la nata y cocina durante 3 minutos más.
  9. Tritura la salsa hasta obtener una crema lisa. Si queda demasiado espesa, añade un poco más de caldo.
  10. Pasa la salsa por un colador fino si buscas una textura especialmente sedosa.
  11. No dejes que la salsa hierva con fuerza después de añadir la nata, ya que podría perder parte de su suavidad.
  12. Sirve caliente como acompañamiento de solomillo de cerdo, magret de pato, pollo asado, pavo o verduras al horno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como salsa de acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 210 kcal.
  • Proteínas: 3 g.
  • Hidratos de carbono: 25 g.
  • Grasas: 10 g.
  • Fibra: 4 g.
  • Azúcares: 5 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la salsa en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Para recalentarla, utiliza una cazuela a fuego suave. Añade 1 o 2 cucharadas de caldo si se ha espesado demasiado.

También se puede congelar durante 1 mes. Descongélala en la nevera y remuévela bien durante el recalentado.

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