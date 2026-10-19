Cargas policiales y pelotas de goma al aire durante la concentración por la Educación en un acto de Ayuso

Efectivos policiales con equipamiento antidisturbios intervienen frente a un grupo de manifestantes en una calle estrecha. Varias personas observan y graban los hechos con teléfonos móviles mientras el cordón policial avanza entre transeúntes y asistentes que portan banderas y pancartas. (Sindicato de Estudiantes)

Guardar

Cientos de docentes se han concentrado este lunes frente a la Cámara de Comercio de Madrid, en la cuarta jornada de la huelga indefinida convocada por la enseñanza pública. Allí esperaban la salida de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien pidieron que fuera “valiente” y aceptara negociar con el colectivo de profesores. Durante la protesta, la Policía Nacional ha intervenido con cargas y el lanzamiento de pelotas de goma para despejar el perímetro y garantizar la salida de la mandataria regional.

La jornada de movilizaciones ha comenzado frente a la sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidad, donde los manifestantes reclamaban una educación de calidad y exigían a la consejera, Emilia Zarzalejo, que se sentara a negociar. Entre los cánticos se escuchaban consignas como “Zarzalejo, dimisión”, “no estamos todas, falta Zarzalejo” y “se sienta a negociar o se queda sin cenar”.

PUBLICIDAD

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Marta Fernández - Europa Press)

Después, la movilización se desplazó hasta el Palacio de Santoña, donde Ayuso participaba en un acto institucional. Comisiones Obreras ha estimado que han sido unas mil personas las que han llegado hasta ese punto, desde donde corearon frases como “más recursos y menos discursos” y “Ayuso escucha, la pública está en lucha”. Los docentes también han hecho alusión al ático adquirido por la Comunidad de Madrid y reclamaron que la vivienda se destinara “a la clase de tercero B”.

Carga policial en una protesta por la educación pública durante un acto de Ayuso.

La Policía carga contra los docentes

Los manifestantes han llegado a cerrar las calles estrechas cercanas a la Cámara de Comercio, lo que provocó que decenas de agentes antidisturbios se desplegaran en los alrededores y a las puertas del edificio. Los efectivos han cargado contra quienes intentaban acercarse, disparando pelotas de goma al aire para dispersar la concentración y establecer un cordón de seguridad.

PUBLICIDAD

Manifestantes durante una concentración con motivo de la huelga indefinida de educación, ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, este lunes 19 de octubre. (Alejandro Martínez Vélez /Europa Press)

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han confirmado que, pasadas las dos de la tarde, se ha autorizado el uso de “la fuerza mínima indispensable” para despejar la puerta del edificio, después de avisar reiteradamente a los manifestantes. Por su parte, fuentes regionales han señalado que no se garantizaba la seguridad de la presidenta y que los agentes pidieron refuerzos a la Delegación del Gobierno. Al final, Ayuso ha abandonado el lugar en su vehículo alrededor de las 14.10 horas, escoltada a pie por sus guardaespaldas, mientras los manifestantes gritaban “huelga indefinida”.

De hecho, a su llegada al acto ya había un grupo reducido de personas. Los educadores en huelga, a los que se sumaron otros colectivos, acompañaron la protesta con pitidos y caceroladas, y lanzaron consignas como “más pupitres y menos fondos buitre” y “esta huelga la vamos a ganar”.

PUBLICIDAD

Ayuso acusa a Sánchez de “fomentar la violencia”

Durante su intervención, la presidenta madrileña ha respondido a las protestas con duras críticas al Gobierno central. Así, acusó al presidente Pedro Sánchez de fomentar “la violencia” en las calles a través de la huelga educativa, respaldada, según ha dicho, por sindicatos que estarían “untados” para extender el lema “no habrá paz” por toda la ciudad. Ayuso ha criticado también que allá donde acude, la sigue un “coro rociero”, en referencia a los manifestantes que la reciben en sus actos públicos.

Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Sin educación no hay futuro' durante una manifestación en favor de la educación pública. (Diego Radamés / Europa Press)

“Yo quisiera saber si lo que estamos viendo en el resto de Europa va a trasladarse también a las calles de Madrid con el no habrá paz, porque se parece bastante a lo que está ocurriendo en otros muchos sitios. Solo quieren la violencia y el acoso”, afirmó la mandataria regional.

PUBLICIDAD

Con información de EFE y Europa Press