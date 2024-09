Halle Berry estuvo tres años sin tener pareja tras su divorcio: “Necesitaba conocerme”

Tras su separación de Olivier Martinez en 2015, Halle Berry decidió apartarse del mundo de las citas y dedicar tres años a su bienestar personal (REUTERS/Mario Anzuoni)

Después de su tumultuosa separación de Olivier Martinez en 2015, Halle Berry decidió dar un giro radical en su vida amorosa. La actriz ganadora del Oscar se sinceró en una entrevista con Marie Claire sobre la elección de tomarse un descanso del mundo de las citas y el flirteo para enfocarse en su bienestar personal.

Según explicó a la revista, esa pausa en sus relaciones no fue simplemente una cuestión de estar sola, sino una especie de “periodo sabático para entenderme a mí misma”.

Después de terminar sus dos años de matrimonio con Martines, Berry no tuvo pareja por tres años. Durante este tiempo, se dedicó a actividades que promovieron su equilibrio emocional y espiritual, como la lectura, la terapia, y el estudio de la meditación en India.

Berry utilizó este período para elaborar listas detalladas de lo que deseaba en una pareja, lo que eventualmente llevó a conocer a Van Hunt en 2020 (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Me dediqué a mi carrera con intención. Sabía lo que quería y lo hacía. Pero nunca había sido tan intencional con mis relaciones. Era descuidada con eso”, reflexionó Berry sobre sus experiencias anteriores.

La etapa de autoexploración llevó a Berry a hacer un inventario de lo que realmente buscaba en una pareja. Según le dijo a Marie Claire, comenzó a escribir listas detalladas de sus necesidades y las características de su futuro compañero. Curiosamente, poco después el amor se manifestó nuevamente en su vida a través de su novio, Van Hunt.

La pareja se conoció en 2020 a través del hermano de Hunt, con quien Berry ya tenía una relación amistosa. “Al minuto en que comencé a sentir que podía entenderme a mí misma y lo que había estado haciendo mal, me llamó el hermano de Van y me dijo: ‘Deberías conocer a mi hermano‘”, recordó.

La pareja comenzó el contacto a través de llamadas telefónicas por cuatro meses debido a la pandemia, hasta que su romance se hizo público en septiembre del 2020.

Berry describió su relación con Van Hunt como “mágica” y destacó que fue la primera vez que se sintió locamente enamorada antes de tener intimidad física (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la entrevista, Berry explicó lo diferente que había sido esta conexión pues “era la primera vez que estaba locamente enamorada antes de tener relaciones sexuales”.

“Nunca antes me había pasado. Es una experiencia hermosa que cambia tu vida. Fue mágico, simplemente mágico”, describió.

Antes de su relación con Hunt, Berry había tenido varios matrimonios y relaciones mediáticas. Se casó con el ex jugador de MLB David Justice, el cantante y compositor Eric Benét, y el actor Olivier Martinez. Además, tuvo una relación con el modelo Gabriel Aubry, con quien comparte una hija, Nahla Ariela Aubry, de 16 años.

Con Martinez, Berry tiene un hijo en común, Maceo-Robert Martínez, de 10 años. El proceso de separación con Martinez ha sido complicado y todavía está marcado por una prolongada batalla legal sobre la custodia de Maceo.

Previamente, Halle Berry estuvo casada con Olivier Martinez por 13 años. La pareja se separó en 2015 (REUTERS)

El conflicto entre Berry y Martinez continuó durante los últimos años, especialmente en lo que respecta al cuidado de su hijo de 10 años. En 2023, la pareja firmó un acuerdo de divorcio en el que Berry se comprometió a pagar $8.000 dólares al mes en concepto de manutención infantil y a compartir la custodia del niño.

No obstante, este 2024, la actriz pidió tener la custodia absoluta argumentando discrepancias en el estilo de crianza de su hijo. Berry afirma que su ex esposo no está colaborando con los procesos que ella sugiere para corregir los “problemas educativos” y conductuales del menor.

En el ámbito profesional, Berry está promocionando el estreno de su película Never Let Go, un filme de terror sobrenatural dirigido por Alexandre Aja (El despertar del miedo). Dicha ficción llegará a los cines de Estados Unidos el 20 de septiembre.