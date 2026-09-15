Imanol Arias responde a María Galiana tras sus polémicas declaraciones sobre ‘Cuéntame’: “A María no le gustan las series”

Imanol Arias, en imagen de archivo (Europa Press)

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Cuéntame cómo pasó forma parte de la memoria televisiva de varias generaciones. La serie llegó a La 1 en 2001 y, durante más de dos décadas, acompañó a los espectadores a través de la historia reciente de España de la mano de la familia Alcántara. Imanol Arias, Ana Duato y María Galiana fueron algunos de los rostros imprescindibles de una ficción que terminó convirtiéndose en todo un fenómeno.

Sin embargo, parece ser que de sus protagonistas no guarda precisamente el mismo recuerdo que buena parte de la audiencia. María Galiana, que durante 22 años interpretó a Herminia, la abuela de los Alcántara, ha sorprendido al reconocer que nunca ha visto la serie completa y que su paso por ella no ha cumplido sus expectativas como actriz. Unas declaraciones que han generado una importante repercusión y a las que ahora ha respondido Imanol Arias.

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El actor, que durante años dio vida a Antonio Alcántara y fue el yerno de Herminia dentro de la ficción, se ha referido a las palabras de su compañera durante la presentación de la nueva temporada del Teatro La Latina. En declaraciones a Gtres, Arias ha asegurado que no estaba al tanto del revuelo generado porque no había escuchado las declaraciones completas, aunque sí tiene claro cómo es su compañera: “A María Galiana no le gustan las series. Le gusta el tenis y sabe mucho de Fórmula 1”, explicó el intérprete, quitando dramatismo a la polémica.

María Galiana y Ana Duato en 'Cuéntame cómo pasó'

Lejos de interpretar las palabras de la actriz como un ataque a la ficción o al resto del reparto, Imanol Arias ha defendido que Galiana tiene todo el derecho a expresar lo que piensa. “Uno es muy libre de decir lo que sea”, ha afirmado. Además, añade que la edad también aporta una mayor libertad para hablar sin tantos filtros: “Una de las ventajas de ser mayor es que uno puede ya decir lo que le da la gana un poquito también”.

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María Galiana reniega de su papel de Herminia

Las declaraciones de la actriz han llamado especialmente la atención porque su personaje se convirtió en uno de los más queridos de la televisión española. Herminia era la matriarca de los Alcántara y una presencia constante a lo largo de la serie. Sin embargo, Galiana considera que aquel papel terminó limitando sus posibilidades profesionales.

“Los 22 años que he estado en televisión haciendo Cuéntame cómo pasó, no me aportaban nada. La abuela, ¡vaya un papel!”, aseguró en una entrevista con EFE tras recibir el Premio de Honor del Festival Internacional de Cine Iridiscente de Guadix.

La intérprete reconoció que jamás imaginó que terminaría siendo conocida principalmente por interpretar a una abuela. “Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar como abuela. Madre mía, qué ajeno a mi personalidad”, confesó.

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Fotograma del primer episodio de 'Cuéntame cómo pasó'. (RTVE)

Su deseo era muy diferente. Galiana habría querido aprovechar su trayectoria para enfrentarse a personajes de mayor complejidad dramática y trabajar más en cine. Incluso mencionó algunos papeles clásicos que le habría gustado interpretar, como Gertrudis, la madre de Hamlet, o Desdémona, la esposa de Otelo. “Me hubiera gustado hacer películas y me hubiera gustado hacer papeles buenos”, afirmó.

De hecho, la actriz fue todavía más contundente al valorar retrospectivamente aquellos años. “El poco tiempo, o mucho, o regular, que yo llevo como actriz, para mí, lo he desperdiciado. 22 años haciendo de abuela en televisión, eso es un desperdicio como actriz”, sentenció.

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Galiana considera que la popularidad de Herminia terminó condicionando su carrera. Según explicó, algunos productores teatrales dejaron de verla como una intérprete capaz de asumir registros dramáticos diferentes precisamente por la imagen amable que había construido en Cuéntame. “Me hubiera gustado hacer otros papeles también”, lamentó meses atrás en La noche de Aimar.