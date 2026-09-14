Blanca Romero, mano a mano con su hija Lucía Rivera para volver a desfilar a los 50 años en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid

Blanca Romero y su hija Lucía Rivera desfilan juntas en la Mercedes-Benz Fashion Week (Europa Press)

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Blanca Romero ha regresado a las pasarelas en el primer día de la 84.ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid tras cumplir 50 años el pasado 2 de junio. La modelo, actriz y presentadora participó este lunes, 14 de septiembre, en el desfile de Simorra, celebrado en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, y compartió pasarela con su hija, Lucía Rivera.

No es muy habitual verlas juntas en un desfile, puesto que Romero lleva años retirada, pese a que haga pequeñas apariciones en ocasiones especiales, aunque madre e hija ya habían trabajado mano a mano sobre una pasarela en 2018, cuando presentaron la colección Atelier Pronovias 2019. “Hace años que no desfilo y pensaba que iba a estar algo incómoda, pero lo he disfrutado y ha sido muy natural. Además, es la primera vez que Lucía se viste de novia y está encantada”, dijo Romero tras aquel desfile compartido.

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La participación de Rivera en la Mercedes-Benz Fashion Week también conectó con su trayectoria reciente en la cita madrileña: en septiembre de 2023 encabezó la selección de modelos del desfile de Isabel Sanchís. El regreso momentáneo de Blanca Romero al modelaje se ha producido después de un verano marcado por el fallecimiento de su padre. La modelo ha vuelto a desfilar en España tras cinco años, ya que su última participación en el país había sido en 2021, con una propuesta del diseñador Eduardo Navarrete, mientras que en París se sumó al desfile de Alta Costura de Giambattista Valli, que fue su última aparición como modelo en 2024.

Blanca Romero y su hija Lucía Rivera desfilan juntas en la Mercedes-Benz Fashion Week (Europa Press)

Blanca Romero desfila junto a su hija Lucía Rivera

La colección que han lucido Blanca Romero y Lucía Rivera, presentada por la firma española, se titula “Fold In” y corresponde a la temporada primavera-verano 2026-2027. Simorra ha definido la propuesta como una exploración de la relación entre el tejido, el cuerpo y el movimiento, con volúmenes arquitectónicos, plisados y siluetas envolventes que se adaptan al cuerpo. La marca planteó el tejido como una superficie capaz de transformarse, conservar la huella del movimiento y crear nuevas formas mediante sus pliegues. Esa línea estética ha estado presente en los estilismos elegidos para Blanca Romero, que apareció con un vestido midi de escote palabra de honor y falda tubo.

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La prenda está confeccionada en un tejido de efecto patchwork de color blanco roto. El diseño dejó el protagonismo en la estructura del vestido y en la forma en que el material se ajustaba al cuerpo durante el desplazamiento de la también actriz y presentadora. También llevó otro vestido de palabra de honor, pero, en contraste, era de color negro y contaba con una textura de pelo, más marcada en la parte del escote y el bajo.

Blanca Romero y su hija Lucía Rivera desfilan juntas en la Mercedes-Benz Fashion Week (Europa Press)

Blanca Romero y Lucía Rivera en la Mercedes-Benz Fashion Week

Por su parte, su hija Lucía Rivera desfiló con un minivestido semitransparente de gasa en rosa pastel y una gabardina marrón. La joven modelo, también hija del extorero Cayetano Rivera, ha señalado en distintas ocasiones la influencia profesional de su madre a la hora de seguir sus pasos en el mundo de la moda. La firma inauguró el día de desfiles rodeada de figuras como Tamara Falcó o Mar Flores, entre otras. Después, la propuesta de Simorra concentró la atención por la presencia de Romero y Rivera en el mismo recorrido.

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Este jueves 19 de febrero ha tenido lugar la detención del expríncipe Andrés, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, justo en el día en que cumplía 66 años, según informa la BBC. De acuerdo con diarios británicos, al menos ocho agentes intervinieron en la residencia de Wood Farm, ubicada en la finca de Sandringham, en Norfolk: ingresó cerca de las 8:00 horas y abandonó el lugar tras recabar documentación. La actuación policial se vincula a las presuntas irregularidades que salpican al exduque de York en relación con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein y su red de delitos sexuales. El arresto se produjo luego de nuevas revelaciones públicas sobre la amistad que unía a Andrés con Epstein, así como la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Fuente: Reuters)

Desde la primera fila siguieron el desfile Victoria Federica, María García de Jaime, Marta Pombo o Ana Rujas, entre otras. Eso sí, Quique Sánchez Flores, pareja de Romero desde hace un año, no acudió a la presentación. La ausencia del entrenador se ajusta a la decisión de la pareja de mantener su relación alejada de la exposición pública, aunque ella sí haya dado declaraciones sobre su relación con Flores a la prensa. Romero y Rivera continuaron así con una aparición conjunta en una pasarela que ya forma parte de la trayectoria de ambas.