España

El paso de un frente por España dejará tormentas, granizo y un desplome de los termómetros: la Aemet activa alertas en estas regiones

El descenso en las temperaturas puede ser en amplias zonas del país de entre 6 y 10 grados con respecto al día anterior

Peregrinos que se encuentran en la última etapa del Camino Francés se protegen este martes de la lluvia. (EFE/Xoán Rey)
Peregrinos que se encuentran en la última etapa del Camino Francés se protegen este martes de la lluvia. (EFE/Xoán Rey)
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El frente que llegó el martes a la península Ibérica por el noroeste, sumado a una masa de aire más frío, ha provocado que, por fin, bajen los termómetros en España, después de más de una semana con valores excepcionalmente elevados para la época del año.

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha explicado que este descenso acusado de las temperaturas se producirá en buena parte del territorio, incluidas las islas Baleares. Las máximas de este miércoles serán en amplias zonas del país entre 6 y 10 grados más bajas que las del martes, incluso localmente más bajas.

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Únicamente se observarán aumentos en los litorales de Alborán y del sureste, así como en el oeste de Galicia. En puntos del Guadalquivir, Alborán, Murcia y Canarias todavía se podrán superar los 35 grados. Así, aunque el mapa de los avisos ha eliminado casi por completo las alertas por altas temperaturas máximas, todavía permanecerán este miércoles en nivel amarillo la Región de Murcia, Gran Canaria y Fuerteventura.

Con respecto a las mínimas, bajarán de forma notable en el sistema Ibérica y en los Pirineos, y el descenso será menos acusado en el resto. En el sur de la Península y en el Mediterráneo todavía se mantendrán las noches tropicales, pues el mercurio no se situará por debajo de los 20 grados.

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Mapa de las temperaturas en España el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Windy)
Mapa de las temperaturas en España el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Windy)

Avisos por lluvias, tormentas, viento y ‘rissagas’

Las claras protagonistas de esta jornada serán las precipitaciones, pues se esperan chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes que pueden ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes. Esto se producirá especialmente en las islas Baleares, en el sureste peninsular y, con acumulados importantes y sin descartar la intensidad torrencial, en Cataluña. Esta situación obligó ayer a suspender las clases en cuatro comarcas de Barcelona y una de Tarragona por avisos rojos.

También se esperan precipitaciones débiles o moderadas en la mitad norte y Extremadura y las tormentas se extenderán por la tarde, aunque en menor medida, al sur del sistema Ibérico y otros puntos del sur de Castilla-La Mancha y el este de Andalucía.

Con ello, la Aemet ha activado alertas por lluvias y/o tormentas en varias provincias e islas del país. En nivel naranja se encuentran este miércoles Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, Barcelona, Girona, Tarragona, Murcia y Alicante; en nivel amarillo, Almería, Cantabria, Lleida y Valencia.

También habrá probables rachas muy fuertes de cierzo en el valle del Ebro y de tramontana en el Ampurdán y Baleares, por lo que se han activado avisos en Zaragoza, Mallorca, Girona y Tarragona. Por fenómenos costeros hay alertas activas en Ibiza y Formentera, Mallorca, Girona y Menorca, en esta última isla también por rissagas.

La Generalitat ha pedido “máxima precaución” ante el episodio de lluvias intensas, que han dejado al menos siete heridos durante la madrugada del sábado

El jueves, tras el paso del frente, se impondrá de nuevo el tiempo anticiclónico, aunque de madrugada aún quedarán restos de chubascos en el sureste y Baleares. Pese a que la madrugada será más fría (aunque con noches tropicales en puntos del Mediterráneo y tercio sur), las temperaturas diurnas subirán, salvo en el sureste.

Lo más probable es que de cara al viernes y al fin de semana los termómetros vuelvan a elevarse en la mayor parte de España, con valores diurnos altos otra vez para la época, aunque no tanto como en estos días previos. “Las máximas se situarán entre 30 y 35 grados en el este, centro y sur del territorio, con un tiempo en general estable y pocas lluvias”, ha explicado el portavoz de la Aemet.

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