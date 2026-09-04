El Gobierno se escuda en que no hay orden directa de Rabat para no culpar a Marruecos a pesar de la presencia de sus militares

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (Fernando Sánchez - Europa Press)

Guardar

La comparecencia de Pedro Sánchez más de un mes después de la entrada masiva en Ceuta no ha supuesto un cambio de posición respecto a Marruecos. La fijación en esta postura choca con el informe de la Policía Nacional, que habla de actitudes que apuntan a “monitorización” o “control” por parte de autoridades marroquíes. El presidente ha resaltado que no se ha podido demostrar su implicación en lo sucedido “por el momento”, protegiéndose en caso de nuevas informaciones que cambien el escenario. “Comparto que hay indicios que falta por despejar”, ha aceptado, aunque sin entrar en cuáles son estas dudas. También ha anunciado refuerzos de seguridad en la frontera, pero fuentes de la Moncloa se mantienen en que, hasta la fecha, Marruecos es un socio con el que se coopera.

La parte del informe policial que permite asegurar que el escrito apunta a Marruecos como ejecutor es la sección con imágenes y relatos que muestran la implicación de “presuntos militares marroquíes”. El CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) asegura en sus páginas que “los inmigrantes entrevistados y las propias secuencias de vídeo compartidas en medios de comunicación y redes sociales muestran desde actitudes compatibles con una conducta de facilitación de la inmigración irregular, hasta escenas que apuntan a la monitorización y control del proceso de entrada/salida”. Para la unidad policial hay indicios que demuestran que los agentes marroquíes fueron parte esencial de la avalancha.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende en el Congreso la decisión de los agentes españoles en la frontera.

Sin embargo, al Gobierno no le convence esta teoría. Voces del Ejecutivo consideran “valioso” el informe, pero no creen que permita hacer conclusiones. Creen que no está demostrada la participación de militares marroquíes, a pesar de los vídeos y fotografías que recoge el documento. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha criticado en sus redes sociales que la Policía emplee archivos de redes sociales. “El informe contiene fotos que no guardan relación con la cuestión que se trata de esclarecer”, ha llegado a sostener en su perfil de X. Otras fuentes del Gobierno se unen a este cuestionamiento, preguntándose “¿quiénes son?" estos militares marroquíes o si actúan por orden del ejecutivo de su país.

Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras documenta el despliegue de seguridad marroquí en la frontera con Ceuta el 30 de julio.

Los indicios que apuntan a militares marroquíes

El informe analiza vídeos de fuentes abiertas y grabaciones aportadas por entrevistados que, según sus conclusiones, muestran a efectivos uniformados de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos cuando “guiaban” y “daban indicaciones” a grupos de migrantes hacia puntos concretos para entrar en España, principalmente el espigón de El Tarajal. También identifica a personas sin uniforme, integradas en la multitud o situadas junto a dispositivos policiales, que habrían actuado como “gestores del proceso”. Estas personas, de acuerdo con el informe, monitorizaban, impulsaban y dirigían a la masa hacia el espigón. Algunas imágenes incluso las mostrarían que “imparten instrucciones” a los agentes marroquíes uniformados.

PUBLICIDAD

Por otro lado, sostiene que el 30 de julio el despliegue de seguridad marroquí en la frontera con Ceuta fue menor al habitual, pese a la acumulación de personas en los accesos al espigón de El Tarajal. Según el texto, testimonios de inmigrantes que cruzaron ese día coincidieron en que había “una presencia policial y militar sensiblemente más reducida”. El informe explica que las imágenes satelitales muestran agentes concentrados en la entrada del puesto fronterizo, pero sin efectivos visibles en la playa, el espigón ni las carreteras entre Castillejos y El Tarajal. Además, hablan de “estacionamiento de un gran número de taxis” en la rotonda de Bab Sebta, como se ve en la imagen adjuntada un poco más arriba. “Las principales vías de acceso permanecen despejadas y practicables”, indica la Policía.