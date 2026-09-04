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Defensa confía en que la desclasificación dará la razón a Robles sobre que el CNI avisó de la entrada masiva en Ceuta

Pedro Sánchez anunció en el Congreso que se harán públicos todos los informes de inteligencia sobre lo ocurrido en la ciudad autónoma desde los días previos al 30 de julio

Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska en el Congreso (REUTERS/Susana Vera)
Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska en el Congreso (REUTERS/Susana Vera)
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La comparecencia de Pedro Sánchez de este jueves en el Congreso desveló varios de sus próximos movimientos respecto a la crisis de Ceuta. El presidente evitó señalar a Marruecos como culpable, defendió la gestión de su ejecutivo y anunció varias medidas. Una de las más relevantes es la decisión de publicar un dosier con “todos los informes”. Tras la filtración del escrito policial donde se plantean los indicios de que autoridades marroquíes “guiaron” la entrada masiva, Sánchez mantuvo que no hay pruebas suficientes para lanzarse a responsabilizar a Rabat.

Ahora, según anunció el presidente, estos documentos serán de acceso público. Al detallar que lo serán “todos”, dio a entender que el dosier contendrá desde el informe de la CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) que tanto ha dado que hablar, hasta el que prepara la Guardia Civil por orden de la jueza o los comunicados internos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esta medida, aunque según el Gobierno su objetivo es evitar bulos, podría poner punto y final al choque de versiones de la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que su ejecutivo no tiene "nada que ocultar" y anunció que se publicará un dossier con todos los informes.

Defensa: confianza plena en la versión de Robles

Robles ha sostenido desde el inicio de la crisis que el CNI realizó su labor de forma correcta durante los días previos a la avalancha de migrantes. La institución de inteligencia elabora informes de forma diaria a nivel interno y, según ha defendido la ministra, estos incluyeron avisos de que se podía dar un gran aumento de las entradas en Ceuta aquellos días. Desde el Ministerio de Defensa transmiten absoluta tranquilidad sobre la desclasificación y aseguran estar plenamente de acuerdo con que se hagan públicos.

Marlaska, y otros ministros como Ángel Víctor Torres (al frente del mando único), han insistido en declaraciones y comparecencias en el Congreso en que no contaban con informes que alertaran de la entrada masiva. Cuando Robles afirmó, también en la comisión del Congreso, que el CNI sí lo había advertido, la polémica estaba servida. Desde el Gobierno, el ministro del Interior recibió mayor respaldo a su teoría, aunque también transmitieron, a través del portavoz Patxi López, que ambas versiones eran compatibles. Aludían a que podían haber informes que mencionaran el riesgo pero no la dimensión de lo ocurrido.

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Mientras Pedro Sánchez anunciaba la publicación de un dossier para reforzar la transparencia, se ve a Margarita Robles sin sumarse a los aplausos de la bancada socialista.

Defensa no da un paso atrás en su fe hacia los 25 agentes del CNI desplegados en Ceuta y su trabajo aquella última semana de julio. No dudan de que la publicación no cambiará nada de la versión de Robles. Al ser preguntados por la contradicción entre ministros, responden que solo se pueden hacer cargo de sus declaraciones. No obstante, las fuentes del Ministerio hacen varias aclaraciones. Primero, explican que desconocen el contenido de los informes de Policía Nacional y Guardia Civil, pues dependen de Interior, de manera que no pueden adelantar qué efecto tendrán.

Además, recuerdan que cualquier desclasificación debe pasar antes por el Consejo de Ministros y que sí puede haber información sensible que no debe transmitirse porque contenga conversaciones o conexiones con otros países. También deslizan que la mayor parte de la gestión de una frontera depende de las fuerzas de seguridad, no de inteligencia ni Defensa, pero aceptan que el CNI debe contribuir en la obtención de información previa y así dicen que lo hizo. Por su parte, en la Moncloa desmienten cualquier tipo de crisis interna o distanciamiento con la ministra de Defensa, un miembro veterano del Gobierno.

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