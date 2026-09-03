Raúl Asencio rompe su silencio tras el juicio y el escándalo por alcohol: “Estoy profundamente arrepentido y asumo mi responsabilidad”

Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid. (EFE/Enric Fontcuberta)

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Raúl Asencio ha decidido que es el momento de hablar. Tras una jornada complicada para el joven central del Real Madrid, el futbolista ha roto su silencio vía Instagram, donde ha expuesto su punto de vista acerca de varios puntos que ponían el centro de las miradas sobre él: el juicio por difusión de un vídeo sexual de una menor sin su consentemineto y el positivo en un control de alcoholemia. Ambos episodios, en Gran Canaria.

Tras la rueda de prensa de José Mourinho en la que se confirmaba su enfado y la apertura de un expediente, el central dice que ahora “le toca hablar a él en el campo y solo sobre el campo”. Así, Asencio se muestra confiado tanto en la parte deportiva como en la penal, en la que no tuvo ninguna duda de que acabaría poniendo “las cosas en su sitio”.

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“Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido ABSUELTO”, ha escrito el defensa. El jugador reconoce que durante estos meses ha vivido “una situación difícil” y que tuvo que asistir a la publicación de “informaciones y opiniones” sobre él antes de que existiera un pronunciamiento judicial.

Imagen de la comparecencia por videoconferencia de Raúl Asencio en el juicio. (EFE/Ángel Medina G.)

Asencio gana el perdón de las implicadas

La absolución del jugador se produjo después de que las dos jóvenes que aparecen en las imágenes perdonaran a los cuatro futbolistas procesados, dejando sin efecto la acusación contra el madridista por revelación de secretos.

Eso sí, los otros tres acusados, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, han aceptado una condena de un año de prisión por pornografía infantil por el vídeo grabado en Gran Canaria en 2023. Antes del acuerdo, la Fiscalía solicitaba cuatro años y siete meses de prisión para ellos y dos años y medio para Asencio.

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Raúl Asenico. (AP Foto/Jose Breton)

El central ha recibido la resolución con tranquilidad y como la oportunidad de poner punto final al procedimiento. “Hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola, y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí”, afirma.

En su mensaje, el madridista evita entrar en una batalla pública. Dice que prefiere quedarse “con el apoyo de las personas” que estuvieron a su lado y agradece especialmente el respaldo de su familia, sus amigos, su agente y sus abogados. También menciona expresamente a su club. “Quiero agradecer al Real Madrid y a todas las personas del club que me han demostrado su confianza y me han permitido seguir trabajando, creciendo y disfrutando de lo que más me gusta: jugar al fútbol”, escribe.

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El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio. (Europa Press)

Disculpas por la condena por alcoholemia

El comunicado llega, además, apenas unos días después de que Asencio fuera condenado tras haber sido pillado conduciendo borracho, con una tasa de alcohol por aire espirado de 0,90 miligramos. El límite es de 0,25. El procedimiento rápido terminó con una multa de 14.400 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

“Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad. Ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir”, asegura. Después de abordar ambos episodios, Asencio insiste en que su intención es mirar hacia delante y centrarse en el fútbol. “Ahora quiero mirar hacia adelante, seguir trabajando, seguir creciendo y centrarme en lo que más me gusta: jugar al fútbol”.

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