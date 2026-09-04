Se cumplen 32 años de la muerte de Sonia Martínez: de estrella infantil en RTVE a la polémica con la portada de ‘Interviú’ que marcó sus últimos años

Sonia Martínez, en 'Sabadabadá'. (RTVE)

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El 4 de septiembre de 1994, el Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) fue escenario de uno de los adioses más amargos de la cultura popular española. A los 30 años fallecía Sonia Martínez, la joven de sonrisa desbordante que apenas una década antes había encandilado a toda una generación de niños desde la pantalla de Televisión Española. Su muerte, derivada de las complicaciones del sida y tras años sumida en la adicción a la heroína, expuso con crudeza la delgada línea entre la devoción pública y el castigo mediático en la España de la Transición y los años ochenta.

Nacida en Madrid en 1963, Sonia irrumpió en los hogares españoles con una frescura inédita. Programas como 3, 2, 1... contacto o el célebre Dabadabadá la consagraron como el gran rostro infantil de la televisión pública, un prestigio que pronto revalidó en el cine al trabajar a las órdenes de Gonzalo Suárez en Epílogo (1984) o bajo la dirección de José Antonio de la Loma en Perras callejeras (1985). Era el símbolo de una juventud alegre y emancipada que parecía encarnar la modernidad del país.

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Su carrera profesional se vio alterada tras la publicación de unas fotografías de su vida privada y la posterior decisión de la televisión pública de apartarla de la pantalla. Su historia personal quedó desde entonces vinculada al complejo contexto social de la España de los años ochenta y noventa, marcado por la irrupción de la epidemia del VIH, la crisis de las adicciones en la juventud y la intensificación del seguimiento mediático sobre la vida íntima de las figuras públicas.

El momento de ‘Interviú’ y la condena social

El punto de inflexión en la vida de la presentadora ocurrió en el verano de 1986. Mientras disfrutaba de unas vacaciones en Ibiza, un fotógrafo captó unas imágenes suyas en topless. La revista Interviú publicó los robados y la respuesta de la dirección de Televisión Española fue inmediata y tajante: apartar a Sonia del programa divulgativo En la naturaleza, argumentando que la difusión de esas fotografías resultaba incompatible con su perfil en contenidos para menores.

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Sonia Martínez, en el programa '3x4'. (RTVE)

Sonia decidió emprender una batalla legal contra el ente público por despido improcedente. Aunque los tribunales terminaron dándole la razón años más tarde, ordenando a TVE su readmisión y la correspondiente indemnización, el dictamen llegó demasiado tarde. Para cuando la justicia reconoció el desacierto de la cadena, el vacío de la industria audiovisual y el señalamiento público ya habían hecho mella en su estabilidad emocional y en su carrera profesional.

La depresión de Sonia Martínez

El rechazo profesional sumió a Sonia en una profunda depresión que la arrastró al consumo de heroína, una droga que causó estragos entre la juventud española de finales de los ochenta. En cuestión de años, las crónicas que antes alababan su talento pasaron a detallar con morboso detenimiento su deterioro personal: la pérdida de la custodia de su hija Yaiza, episodios de extrema precariedad económica y su posterior diagnóstico de VIH.

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Hace 40 años un equipo del Instituto Pasteur de Francia descubría el virus causante del sida, un hito que marcó la primera etapa en la lucha contra una epidemia que ha dejado más de 40 millones de muertos. (AFP)

Según crónicas publicadas en diarios como El País o ABC en septiembre de 1994, los últimos meses de Sonia transcurrieron entre ingresos hospitalarios y esfuerzos desesperados por rehacer su vida. Su fallecimiento con solo 30 años conmocionó a los espectadores que la habían visto crecer, dejando al descubierto las grietas de un sistema mediático que encumbraba figuras con la misma velocidad con la que las abandonaba ante la adversidad.

El recuerdo de sus compañeras

Con el paso de las décadas, la figura de Sonia Martínez ha sido objeto de una pausada y necesaria reivindicación por parte de la profesión. Compañeras de profesión y profesionales del medio no han dudado en recordar la injusticia de su caso como un ejemplo paradigmático de la desprotección y el machismo que dominaban la televisión de los años ochenta y noventa.

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La presentadora Sonia Martínez. (RTVE)

Un ejemplo reciente de este ejercicio de memoria colectiva tuvo lugar en el popular pódcast Estirando el chicle, presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín. Durante su visita al programa, la actriz y presentadora Loreto Valverde recordó con emoción la figura de Sonia Martínez al analizar la tremenda presión estética y moral a la que estaban sometidas las mujeres en la pantalla. Valverde rememoró el impacto que supuso el caso de Sonia y el estigma alrededor de portadas como las de Interviú, señalando cómo una exposición no consentida o la exigencia de responder a un canon inmaculado destruyó la vida de una compañera talentosa a la que la industria dio la espalda.

El legado de Sonia Martínez perdura hoy no solo como el recuerdo de una de las presentadoras más carismáticas de la televisión de los ochenta, sino como una advertencia histórica sobre la empatía, el respeto a la intimidad y la responsabilidad social que los medios deben a sus protagonistas.

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