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Hawái busca voluntarios para cuidar cerditos en un santuario: ofrecen alojamiento gratis a cambio de trabajar 20 horas semanales

Una organización sin ánimo de lucro ofrece la posibilidad de vivir en un entorno rural y formar parte de un proyecto de bienestar animal

Una voluntaria en el santuario de cerdos en Hawái. (Selah’s Pig Sanctuary)
Una voluntaria en el santuario de cerdos en Hawái. (Selah’s Pig Sanctuary)
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¿Te imaginas pasar varios meses en Hawái y despertarte cada mañana rodeado de cerdos rescatados? Esta peculiar oportunidad es real y llega de la mano de Selah’s Pig Sanctuary, un pequeño refugio situado en Keaau, en la isla grande de Hawái. La organización busca voluntarios dispuestos a dedicar unas 20 horas semanales al cuidado de los animales a cambio de alojamiento gratuito y servicios básicos.

El santuario trabaja para proporcionar un hogar seguro y estable a cerdos rescatados de situaciones de abandono, maltrato o negligencia. La propuesta está dirigida a personas mayores de edad comprometidas con el bienestar animal y que se sientan cómodas realizando tareas físicas y trabajando al aire libre en un entorno rural.

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A cambio de su colaboración, los voluntarios podrán alojarse gratuitamente dentro de las instalaciones del santuario. Dependiendo de la disponibilidad, dispondrán de una habitación privada o compartirán espacio con otros participantes, además de contar con servicios básicos como electricidad e internet. Todo ello está valorado en alrededor de 1.000 dólares al mes.

Eso sí, la experiencia no está completamente financiada. Los voluntarios deberán asumir por su cuenta el coste del desplazamiento hasta Hawái, la alimentación, el transporte durante su estancia, el seguro médico y el resto de gastos personales.

Alimentar, limpiar y cuidar a los animales

Las tareas de los voluntarios estarán centradas principalmente en el cuidado y bienestar de los cerdos, así como en el mantenimiento de las instalaciones del refugio. Entre sus responsabilidades se incluyen alimentar a los animales, garantizar que dispongan de agua limpia, limpiar los corrales y colaborar en las distintas labores necesarias para el funcionamiento diario del santuario.

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Una voluntaria en el santuario de cerdos en Hawái. (Selah’s Pig Sanctuary)
Una voluntaria en el santuario de cerdos en Hawái. (Selah’s Pig Sanctuary)

El trabajo puede incluir, además, tareas de jardinería y mantenimiento del terreno, así como la colaboración en actividades de divulgación y visitas guiadas al santuario. No es necesario contar con experiencia previa en el cuidado de animales, aunque cualquier formación o conocimiento relacionado será valorado. La organización busca, sobre todo, personas responsables, con buena ética de trabajo, capacidad para realizar tareas físicas y una actitud colaborativa.

Los seleccionados deberán comprometerse a dedicar 20 horas semanales al santuario, residir en sus instalaciones durante el periodo de voluntariado y respetar las normas de convivencia. Asimismo, la organización muestra preferencia por candidatos que puedan asumir un compromiso de varios meses, con estancias de aproximadamente entre tres y seis meses.

Una historia que comenzó con una cerdita

El origen de Selah’s Pig Sanctuary está estrechamente ligado a una cerdita. La fundadora del refugio, entomóloga e investigadora especializada en especies invasoras en la University of Hawaiʻi at Mānoa, llevaba poco tiempo viviendo en Hawái cuando se encontró con una cría de apenas unos días cuya madre había muerto.

La pequeña no habría podido sobrevivir por sí sola, por lo que decidió hacerse cargo de ella y la llamó Selah. Durante la pandemia de COVID-19, la cerdita se convirtió en su compañera y, con el tiempo, aquella experiencia terminó dando origen al santuario que hoy lleva su nombre.

Una voluntaria en el santuario de cerdos en Hawái. (Selah’s Pig Sanctuary)
Una voluntaria en el santuario de cerdos en Hawái. (Selah’s Pig Sanctuary)

La organización no solo busca proporcionar un refugio seguro a cerdos que han sufrido abandono, maltrato o negligencia. También pretende fomentar una relación más respetuosa entre las personas, los animales y la naturaleza. Para ello, apuesta por la educación y el contacto directo con los animales, con el objetivo de que quienes se acercan al santuario puedan conocer de cerca sus hábitos, personalidades y comportamientos.

Quienes estén interesados deberán enviar al santuario un currículum y una carta de motivación en la que expliquen su interés por el bienestar animal y por formar parte del proyecto. Una propuesta para quienes quieran dejar atrás la rutina durante unos meses y vivir en Hawái mientras dedican 20 horas semanales al cuidado de cerdos rescatados.

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