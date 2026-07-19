Todos los récord de España tras ganar la final del Mundial 2026: de la racha de victorias a la menos goleada

Nico Williams y Lamine Yamal celebran la victoria. (AFP)

España no deja de agrandar su leyenda. Además de firmar una nueva gesta histórica y coser la segunda estrella al pecho al imponerse en la final del Mundial a la Argentina de Leo Messi, también ha registrado una ristra de récord históricos tras el gran duelo final. Unos datos que elevan la hazaña, de La Roja y la convierten en una selección titánica que no solo ha levantado la Copa del Mundo, sino que ya está a la cabeza de datos como el equipo con más victorias consecutivas.

La selección española tiró de inteligencia en el juego, de trabajo en equipo y de mucha solidez y calma durante todo el torneo para llegar hasta la final. El último paso fue ante Francia, una de las grandes favoritas del torneo, que llegaba liderada por figuras como Kylian Mbappé. El equipo francés se vio superado por una España que llevó el control del partido, fiel a un estilo de juego de posesión y circulación constante del balón. La Roja consiguió humanizar a la bestia que llevaba atemorizando todo el Mundial a todo rival que se pusiera en su camino.

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La victoria sobre Francia no solo fue decisiva para acceder a la gran final. Dejó claro que España, tras un inicio de Mundial en entredicho, había logrado su mejor versión en el momento decisivo. En las eliminatorias previas, el equipo de De la Fuente ya había demostrado carácter ante Portugal y en cuartos de final frente a Bélgica. En ese duelo, Charles de Ketelaere logró el único gol encajado por España en todo el campeonato, empatando momentáneamente un partido que acabaría resolviendo Mikel Merino. El navarro volvió a aparecer en el momento preciso para evitar que el partido se alargara a la prórroga.

Los jugadores de España celebran un gol de Mikel Oyarzabal en la semifinal ante Francia del Mundial 2026 (EFE/Lavandeira Jr)

La final fue el broche de oro a un trayecto impecable. España no solo se proclamó campeona, sino que lo hizo batiendo varios récords históricos. Con este triunfo, la selección nacional estableció una nueva marca mundial: la mayor racha de partidos invicta en la historia del fútbol de selecciones. España superó la cifra de 37 encuentros sin perder que ostentaba Italia desde la serie establecida entre 2018 y 2021. Toda una gesta, dada la complejidad del contexto en el que lo han logrado como es la cita mundialista.

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El dato resulta todavía más significativo si se recuerda que fue precisamente España quien cortó la racha de Italia en la semifinal de la Nations League, años atrás. Ahora, el equipo dirigido por De la Fuente ha escrito su propio capítulo en la historia, consolidándose como un referente de regularidad y competitividad.

Solo un gol en todo el Mundial

Además, la defensa se convirtió en una de las señas de identidad de este grupo. La Roja se transformó en la primera selección que gana un Mundial encajando únicamente un gol en todo el torneo, dejando atrás los registros de 2010, cuando España solo recibió dos tantos, y los de Francia en 1998 e Italia en 2006.Un récord que no había sido posible sin la actuación de todo el equipo, con especial mención a la defensa española, que ha defendido la zaga para eso sea posible.

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Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

La generación liderada por jóvenes talentos como Lamine Yamal y curtida por la experiencia de los veteranos ha devuelto la ilusión al fútbol español. La conquista del Mundial 2026 queda como testimonio de una selección que supo reinventarse, imponerse a los grandes y dejar su huella en la historia, demostrando que el espíritu competitivo y el talento colectivo siguen siendo la base del éxito de la Roja.