El guionista de ‘Toy Story 3′ desvela el final original de la película

Toy Story

Para muchos, la película de animación Toy Story ha estado presente en sus vidas desde que son pequeños, han crecido con ella y, por este motivo, cuando se han estrenado las últimas entregas, nadie ha querido perdérselas a pesar de ser ya mayores. Además, para muchos estos fans de la franquicia, Toy Story 3 habría sido el final perfecto para toda la saga. Sin embargo, según ha revelado uno de los guionistas, Michel Arndt, se plantearon otro desenlace totalmente distinto para esa película, el cual habría eliminado parte del drama que hizo que esta reproducción fuera todo un éxito entre los espectadores y que llenara tantas salas de cine.

El final de Toy Story 3 acaba con Buzz Lightyear y el resto de los juguetes de Andy en una incineradora a punto de ser quemados. Una de las escenas más traumáticas de toda la franquicia. Sin embargo, después de que fueran salvados en el último momento, los juguetes consiguen encontrar el camino de vuelta a casa y, cuando Andy se va a ir a la universidad, decide darle todos sus juguetes a una niña llamada Bonnie. Es decir, un final redondo para la película. Pero, ¿cuál podría haber sido el final de Toy Story 3?

En el podcast Script Apart, el guionista de la película explicó que cuando la estaban escribiendo, el primer borrador contaba con otro final que no resultaba tan dramático como el que finalmente vio la luz. “El tercer acto inicial en el primer borrador fue que escaparon de Sunnyside (guardería) y luego se dieron cuenta de que Andy se iba a la universidad en unos 10 minutos y no tenían tiempo para llegar a la casa de Andy”.

Un cambio que habría hecho regresar a los fans hasta la icónica Toy Story 2, en concreto, hasta Al´s Toy Barn, donde los juguetes habrían cogido varios de los vehículos de la tienda para poder volver a tiempo con Andy.

Un final diferente para la película de ‘Toy Stoy 3′

“Es una especie de carrera cómica hasta la meta donde tienes un reloj corriendo y Andy está a punto de irse a la universidad... y luego la motocicleta se queda sin batería y todos tienen que subirse al auto y luego el auto se queda sin batería y todos tienen que subirse al avión. Luego, se ve una escena en la que todos están en el avión y simplemente se deslizan por la ventana y se estrellan contra la habitación de Andy, justo cuando él sube las escaleras y encuentra sus juguetes allí y los empaqueta a todos ellos lejos”. Sin embargo, este final nunca llegó a ver la luz y los fans tuvieron ese icónico final tan traumático y que tanto gustó a los espectadores.