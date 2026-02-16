Espana agencias

Gómez-Jurado renueva su universo con 'Mentira': "La polarización siempre es interesada"

Magdalena Tsanis

Madrid, 16 feb (EFE).- Después de quince años, ocho novelas y 4,5 millones de ejemplares de vendidos, Juan Gómez-Jurado deja atrás el universo de 'Reina Roja' con 'Mentira', una novela de misterio y acción trepidante que transcurre en una remota aldea asturiana y condensa "el espíritu" de un siglo XXI marcado por la polarización y la manipulación.

"La polarización siempre es interesada", ha afirmado el escritor (Madrid, 1977) en una entrevista con EFE a pocas horas del lanzamiento de la novela, que sale con una tirada inicial de 150.000 ejemplares y que llegará también en las próximas semanas a todos los territorios de habla hispana.

'Mentira' (Ediciones B) es un artefacto mutante que, en torno a un mismo personaje, una mujer llamada Eva Ramos que se define como "mentirosa profesional" y trabaja solucionando problemas no precisamente legales, transita por distintos subgéneros en cuatro partes diferenciadas.

Empieza como 'thriller' adrenalínico puro, después se transforma en una historia de supervivencia y, por último, en una trama detectivesca clásica estilo Agatha Christie, donde se trata de encontrar al culpable. Pero la más importante es la cuarta, que sobrevuela el conjunto, "una historia de descubrimiento" en la que la protagonista explica cómo aprendió las "siete normas de la naturaleza humana".

"Lo que hace Eva es comprender cómo funciona la manipulación de los sesgos de atención", señala el autor, que dice haber estudiado el tema en profundidad y su relación con las redes sociales. "La manipulación es más útil cuanto más variados sean los estímulos que utiliza".

"Si todo fuera 'ragebait' (cebo de ira), te cabrearías mucho y tirarías el móvil por la ventana, pero si te alternan un gatito con una historia de un grupo social que desprecias y un vídeo de alguien cayéndose por unas escaleras de forma muy graciosa, estás recibiendo una recompensa artificial tan dañina como beberte tres latas de Coca-Cola".

"Nuestro cuerpo no está preparado para eso", sostiene, "si no estamos preparados para procesar el azúcar refinado con el que llevamos muchos siglos, imagínate una cosa que inventamos hace 18 años".

Preguntado por los planes del Gobierno de limitar el acceso de los menores a las redes sociales, el autor recuerda que los hijos de los grandes magnates de Silicon Valley estudian en escuelas sin pantallas. "En el mundo que viene, la capacidad diferenciadora no va a ser saber utilizar un ordenador muy bien, sino ser capaz de tener una mente ordenada y que no se deje atrapar por la dopamina del 'scroll' infinito".

En la trama de 'Mentira' no hay redes sociales. En buena parte de ella, la que transcurre en una aldea ficticia de montaña ubicada en Somiedo (Asturias), ni siquiera hay cobertura móvil. Lo que sí hay son rencillas, disputas y bandos y un propósito por descubrir el origen de esa fractura.

Gómez-Jurado se define como un autor con vocación comercial, que quiere divertir al lector pero también hacerle pensar y plantearle retos. "Los libros te tienen que interpelar, tienen que ser divertidos, interesantes y hablarte a ti", señala. "Y tienes que generarle al lector la sensación de que lo que sucede es absolutamente único e inevitable".

Sus modelos son más Gillian Flynn o Joyce Carol Oates que Ken Follett o Ágatha Christie. Para escribir 'Mentira' dice haber dinamitado todo posible esquema previo. "La experiencia te da músculo pero no un mapa", asegura.

Se apoya en un narrador no confiable que miente desde la primera frase y hasta la última línea no se descubre por qué. El libro está lleno de trampas, incluidas las numerosas referencias de cine clásico que menciona.

En las citas que introduce al comienzo de cada una de las partes del libro mezcla frases de Bad Bunny, Aristóteles o María Ostiz. "Mi cabeza funciona así, no existe la figura de autoridad", sostiene.

Si la primera trilogía de 'Reina Roja' tuvo su adaptación a serie, y la plataforma Prime Video ya ha anunciado que habrá película de la cuarta novela, 'Todo arde', Gómez-Jurado ha confirmado que ya está trabajando en una adaptación audiovisual de 'Mentira'. "No puedo decir más". EFE

