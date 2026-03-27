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Nicole Wallace, ¿con acento chileno? Tráiler de ‘La casa de los espíritus’, la adaptación de Isabel Allende que llega pronto a Amazon

La nueva producción de Amazon Prime Video cuenta con un reparto internacional entre el que se encuentra la actriz de ‘Culpa mía’

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Una mujer joven de cabello castaño y expresión seria, con blusa de flores y cárdigan claro, se encuentra en una habitación con un tocador de madera y un gran jarrón de flores
Nicole Wallace en 'La casa de los espíritus'

La actriz española Nicole Wallace ha causado sorpresa entre los seguidores de Isabel Allende y el público español tras la publicación del tráiler oficial de La casa de los espíritus, serie que marca la primera adaptación en español de la célebre novela. La producción, que llegará a Amazon Prime Video el 29 de abril, ha llamado la atención particularmente por el acento chileno que la actriz española adopta en su papel de Clara del Valle.

La serie, compuesta por ocho episodios, adapta una de las obras más conocidas de Allende, ambientada en un país latinoamericano atravesado por tensiones políticas y sociales. En el adelanto difundido por Prime Video, Wallace asume el reto de interpretar a uno de los personajes centrales de la literatura latinoamericana, lo que ha provocado debate entre lectores de la autora y seguidores de la actriz. “El acento falso de nicole wallace…..se la van a comer viva", comentaban algunos usuarios en X a raíz del tráiler. “Nicole wallace yo te adoro pero no podes haber aceptado este papel siendo española”, decía otra, aunque había quien también defendía a la española. “Que hacen los otros paises hablando del acento chileno de nicole wn? no sé como serán otros paises cuando les imitan el acento, pero a ella le salió super bien y nadie se esta quejando

El tráiler confirma que Nicole Wallace, reconocida previamente por su participación en la Saga Culpables, da un giro en su carrera asumiendo el rol de Clara, una figura que atraviesa distintas etapas vitales a lo largo de la serie. El acento chileno empleado por Wallace ha sido uno de los aspectos más comentados en redes sociales y foros especializados, donde se valora el esfuerzo de la intérprete por acercarse a la identidad original del personaje. La reacción ha sido especialmente fuerte en España, donde el salto de Wallace a una producción internacional es visto como un hito en su trayectoria.

Prime Video ha fijado el estreno de La casa de los espíritus para el 29 de abril. Los tres primeros episodios estarán disponibles ese día, mientras que el resto se lanzarán semanalmente hasta el 13 de mayo. La producción abarca más de medio siglo de historia, centrándose en tres generaciones de mujeres de la familia Trueba: Clara, Blanca y Alba. El relato transcurre en un contexto de realismo mágico y turbulencia política, elementos que caracterizan la obra original de Allende. El proyecto es una de las apuestas más destacadas de Prime Video para 2024, reuniendo a un elenco internacional y un equipo creativo con experiencia en producciones premiadas. La serie busca atraer tanto a lectores habituales de Allende como a nuevos espectadores interesados en las historias familiares y los dramas históricos.

Una familia, cuatro generaciones, una historia increíble. La Casa de los Espíritus se estrenará el 29 de abril. (Prime Video)

Reparto y equipo creativo

El reparto de la serie incluye nombres reconocidos de la escena iberoamericana. Dolores Fonzi comparte el personaje de Clara, interpretándolo en una etapa diferente de la vida. El elenco también cuenta con Alfonso Herrera como Esteban Trueba, Fernanda Castillo en el papel de Férula, Aline Küppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker, Fernanda Urrejola como Blanca, Rochi Hernández como Alba y Juan Pablo Raba como el Tío Marcos. La diversidad del reparto refuerza la intención de ofrecer una visión amplia y matizada de los personajes y su entorno. La dirección del proyecto recae en un trío de showrunners: Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood. Además, la lista de productoras ejecutivas incluye a la propia Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino, quienes han supervisado el desarrollo creativo y la fidelidad al texto original.

La serie es una coproducción entre FilmNation Entertainment, responsables de títulos galardonados como Anora y Cónclave, y la productora chilena Fábula, conocida por películas como La memoria infinita y Una mujer fantástica. Esta alianza ha permitido reunir recursos y talentos de ambos lados del Atlántico, con el objetivo de trasladar a la pantalla la riqueza narrativa y visual de la novela. ‘La casa de los espíritus’ representa un puente entre culturas hispanohablantes y una apuesta por el realismo mágico en formato televisivo. La expectativa generada en torno a la serie, el desempeño de Nicole Wallace y la fidelidad a la obra de Allende serán elementos clave para medir el impacto de esta adaptación cuando llegue a Amazon Prime Video el próximo mes.

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