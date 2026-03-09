España Cultura

La película española que ganó un Oscar en 1972 pero cuyo premio fue para Francia

El cine español ha logrado cuatro premios en la categoría de Mejor película internacional

El discreto encanto de la
El discreto encanto de la burguesía, de Luis Buñuel.

Quedan apenas unos días para que el Dolby Theatre de Los Ángeles acoga una de las citas más esperadas del año en terreno cinematográfico: la 98.ª edición de los premios Oscar. Un año más, la gala organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reconoce a las mejores películas del año.

A lo largo de su casi siglo de historia, el cine español ha logrado hacerse un hueco en estos galardones, especialmente en la categoría de Mejor película internacional —antes conocida como Mejor película de habla no inglesa—, donde ha estado nominada en 22 ocasiones, solo cuatro han obtenido el galardón: Volver a empezar (1982), de Jose Luis Garci; Belle Époque (1993), de Fernando Trueba; Todo sobre mi madre (1999), de Pedro Almodóvar; y Mar adentro (2004), de Alejandro Amenábar.

Sin embargo, podría considerarse una quinta victoria española, al menos de forma simbólica. El director aragonés Luis Buñuel, autor de obras fundamentales del cine como Un perro andaluz (1929) o Viridiana (1961), ganó en 1972 el Oscar a la que entonces se denominaba Mejor película de habla no inglesa por El discreto encanto de la burguesía. La película, de producción hispano-italo-francesa, compitió finalmente como representante de Francia, país que la presentó oficialmente ante la Academia y al que se atribuyó el galardón.

Estrenada ese mismo año, la película es una de las obras más celebradas de la etapa final del cineasta. En esta sátira surrealista, Buñuel sigue a un grupo de seis burgueses que intenta reunirse para cenar, aunque sus encuentros se ven continuamente frustrados por una cadena de situaciones absurdas e inesperadas. Entre atentados terroristas, maniobras militares, apariciones fantasmales o sueños que se confunden con la realidad, la comida nunca llega a celebrarse.

“Ya hemos ganado”, asegura el director de 'Sirât', Oliver Laxe. En esta entrevista, reflexiona sobre el reconocimiento de una nominación, el duro trabajo detrás de una película y el honor de representar al cine español.

El guion, escrito por el propio Buñuel junto a su habitual colaborador Jean-Claude Carrière, encadena una serie de escenas dispares y digresivas que conducen a los personajes a través de un laberinto de deseos aplazados y frustraciones constantes. Todo ello interpretado por un reparto de grandes figuras del cine europeo, entre ellas Fernando Rey, Stéphane Audran, Delphine Seyrig, Jean-Pierre Cassel y Bulle Ogier.

Con su característico humor ácido, El discreto encanto de la burguesía se convirtió también en uno de los ataques más radicales del director a los valores y convenciones de la clase dominante, consolidándose con el tiempo como una de las grandes obras maestras del cine europeo del siglo XX.

Buñuel desarrolló buena parte de su carrera fuera de España, especialmente en México y Francia, después de abandonar el país tras el estallido de la Guerra Civil. Aun así, su figura sigue siendo una de las más influyentes de la historia del cine español. Más de medio siglo después de aquel Oscar, la obra de Buñuel continúa siendo referencia para cineastas de todo el mundo y un recordatorio de que el talento español ha estado presente en los premios de la Academia mucho antes de los éxitos más recientes del cine nacional.

En total, la filmografía de Luis Buñuel estuvo presente en los premios Oscar en cuatro ocasiones. Además del galardón conseguido en 1972 con El discreto encanto de la burguesía, el cineasta aragonés volvió a competir con Ese oscuro objeto del deseo (1977), mientras que Viridiana (1961) también fue nominada a Mejor película de habla no inglesa. A ello se suma la candidatura al Mejor guion original por El fantasma de la libertad (1974), firmada junto a Jean-Claude Carrière.

