¿Y si la mejor película de ‘Cumbres borrascosas’ es española? Uno de los directores más importantes de la historia hizo su propia adaptación desde el exilio

Imágenes de 'Cumbres Borrascosas' (en el marco) y 'Abismos de pasión', versiones del clásico de Emily Brontë.

Es difícil, a la hora de adaptar cualquier clásico de la literatura universal para la gran pantalla, decidirse en el eterno dilema de hasta qué punto ser fiel a la obra original. Muchas han sido, en este sentido, las propuestas para contar en imágenes la novela de Cumbres Borrascosas, escrita por Emily Brontë: desde la literalidad de Peter Kosminsky a la reinterpretación de Andrea Arnold, pasando por la casi expresionista (y sí, ligeramente alejada del texto) versión de Emerald Fennell, que triunfa ahora en cines como uno de los estrenos más exitosos en lo que vamos de año.

Sin embargo, si de adaptaciones estamos hablando, no podemos obviar la que para muchos es la mejor que se ha hecho: la firmada por el cineasta español Luis Buñuel, uno de los más respetados e importantes de la historia del cine. En su exploración por lo prohibido y los límites del deseo, Buñuel descubrió Cumbres Borrascosas cuando todavía era un estudiante y quedó completamente fascinado por la historia de Emily Brontë.

Una producción mexicana liderada por españoles

Si parte de las adaptaciones de Cumbres Borrascosas han pecado de centrarse casi exclusivamente en la parte romántica (véase la de William Wyler), a Buñuel le interesaba todo lo contrario: el retrato de la obsesión, del mal y de lo demoníaco que ofrecía la novela. Durante años, incluso cuando ya vivía en Francia, trató de sacarla adelante, pero resultó imposible, en buena medida por la bancarrota del que fuera su productor, Pierre Braunberger.

En 1946, tras pasar varios años también en Estados Unidos, Buñuel llegaría finalmente a México, país en el que, tras realizar varias películas, vio la oportunidad de adaptar Cumbres Borrascosas. Así, pronto armó un proyecto con un reparto encabezado por la brasileña Irasema Dilián y el actor español en el exilio Jorge Mistral.

Cartel de 'Abismos de pasión', la adaptación de 'Cumbres borrascosas' filmada por Luis Buñuel.

En palabras atribuidas a Buñuel, esta revisión (estrenada en 1953) mantenía “todo el espíritu del libro”, aunque la producción enfrentó no pocos obstáculos. La relación con el elenco fue tensa y la elección de actores generó dudas incluso en el propio director: ¿cómo personas tan distintas, hasta en el acento, podían tener los lazos familiares de Heathcliff y Catherine?

¿La mejor adaptación de todas?

A pesar de todo lo ocurrido, el resultado fue una película a medio camino entre lo gótico y lo surrealista que lograba trasladar la tragedia romántica inglesa a los chaparrales mexicanos sin por ello echar a perder la esencia de la historia. Lo cierto es que la de Buñuel es considerada como una de las adaptaciones más logradas del texto de Emily Brontë, algo que contrasta tanto con cómo fue su producción como con los recursos limitados con los que el director contaba.

Jorge Mistral e Irasema Dilian en 'Abismos de pasión', la adaptación de 'Cumbres borrascosas' filmada por Luis Buñuel. (Filmin)

No obstante, es más que evidente que el cineasta consiguió captar la parte más turbia y perversa de los protagonistas de Cumbres Borrascosas, incluso en el plano inconsciente, tal y como puede verse en los minutos finales de la cinta. Así, para quienes hayan visto ya en el cine la versión de Emerald Fennell con Jacob Elordi y Margot Robbie o para quienes prefieran tener cierto bagaje antes de acudir a las salas a verla, la adaptación de Buñuel puede ser una opción más que interesante para comparar las formas en las que un clásico de la literatura puede impactarnos a través de su representación en imágenes y sonido.