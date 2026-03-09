España Cultura

Andrés Suárez: “Hay una canción muy conocida de España que se compuso en dos minutos y medio y da muchos ceros”

La música es uno de los ámbitos en los que la Inteligencia Artificial ha cambiado la forma de crear canciones

Andrés Suárez durante la presentación
Andrés Suárez durante la presentación de su disco (Captura de pantalla)

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y es un hecho que ha revolucionado la vida de las personas, hasta tal punto de que forma parte de aquello que se consume. La música es uno de los ámbitos a los que ha afectado y en los que hay que tener especial cuidado, ya que hay canciones que ya se están creando con esta tecnología.

Andrés Suárez, cantautor de temas como Despiértame, ha confesado en durante la presentación de su nuevo disco, Lúa, que la música española ya se ha visto afectada por las creaciones con Inteligencia Artificial y ha sido todo un éxito: “Hay una canción muy conocida de este país que se compuso en dos minutos y medio”.

El artista afirma que esta composición, o creación rápida, la vio con sus propios ojos y que fue una elaboración tan sencilla que salió en escasos cinco minutos del estudio. “Se coge una base, le pides que haga una letra con esta temática y esta duración…”, comenta.

Música e Inteligencia Artificial: una unión existente

Sin embargo, la afirmación de Andrés Suárez no es una novedad. Durante los últimos años, se han escuchado a través de redes sociales canciones que atraían al público y que resultaban ser creaciones con IA, las cuales desconocían los propios artistas que supuestamente las cantaban.

Bad Bunny durante su presentación
Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl EFE/CHRIS TORRES

Un ejemplo de este fenómeno se encuentra en Nostalgia, un tema que acumuló millones de reproducciones en YouTube y se hizo viral en TikTok. Esta canción estaba interpretada por Bad Bunny y Bad Gyal, pero esa colaboración nunca se produjo de manera real sino que ambos participaban artificialmente.

El cantante puertorriqueño se mostró muy molesto por esto y lo dejó claro en su canal de difusión de Whatsapp una vez se hizo viral el tema: “Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. Así que chu chu fuera”.

Sin embargo, Bad Gyal se lo tomó con humor y utilizó en sus redes sociales la canción, participando en el fenómeno. Posteriormente, dijo en una entrevista: “A mí me gusta la canción. A algunos artistas les molesta y los entiendo. Pero se nota que la persona que ha hecho la canción nos conoce a Benito y a mí. Ha estudiado nuestras letras y nuestras metáforas”.

A diferencia de la canción que afirma Andrés Suárez y que ha preferido mantener anónima, Nostalgia es uno de los, ya muchos, temas que se han creado con IA y que parte del público sabe que se ha generado así.

Transparencia en las plataformas digitales

Este cambio de paradigma ha obligado a las plataformas digitales a tomar decisiones. Entre ellas, la de avisar a sus consumidores si las canción que están escuchando está creada con Inteligencia Artificial. Es una medida que, de momento, solo va a implementar Apple Music, pero no es de extrañar que cada vez más empresas de este tipo la agreguen a sus aplicaciones.

Pep Martorell, físico y doctor en informática, experto en IA y supercomputación, nos explica cómo están adaptando la inteligencia artificial las empresas españolas y los retos que esta supone para los trabajadores.

Apple Music prepara un cambio relevante con la introducción de etiquetas de transparencia que revelen si una canción, sus vídeos o sus portadas han sido creados total o parcialmente con IA.

Esta medida busca aportar claridad a los usuarios y establecer un marco para el manejo de la música generada por Inteligencia Artificial. Además de crear una transparencia entre discográficas, distribuidoras y consumidores.

Este sistema de etiquetas tendrá cuatro categorías: pista, composición, artwork y music video. Las discográficas y distribuidoras deberán especificar de manera voluntaria, previa al envío del material a la plataforma.

