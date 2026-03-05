España Cultura

Disney Channel regresa a España: cuándo volverá a emitirse el emblemático canal tras un año fuera de la televisión

La cadena de contenido para niños preescolares Disney Jr. pasará a incluir contenido de mayor edad y pasará a tener un nuevo nombre para conectar con una mayor audiencia

Guardar
Disney Channel vuelve a España.
Disney Channel vuelve a España. (montaje realizado por Infobae)

El cierre de Disney Channel en la TDT española en enero de 2025, pareció marcar el fin de una era para la televisión infantil y juvenil en el país, después de varias décadas siendo un canal de referencia para el público de menor edad. Sin embargo, la compañía ha decidido dar un giro inesperado y traer de vuelta la icónica marca, iniciando una nueva etapa en el mercado español.

La empresa ha optado por transformar la señal de Disney Jr. en el renovado Disney Channel, que estará disponible exclusivamente en plataformas de televisión de pago como Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV, Euskaltel y Telecable. Este regreso no implica la desaparición de la programación dirigida al público preescolar, ya que se mantendrá un bloque diario de contenidos infantiles en la parrilla, mientras que el resto se enfocará en niños y jóvenes de entre seis y 11 años.

Así, tras un año de ausencia, Disney Channel volverá a la televisión española mediante un proceso de rebranding que afectará directamente a la actual señal, y que dará como resultado un canal que combinará la tradición de su marca con una oferta más segmentada por edades, reforzando así su presencia en el mercado nacional.

Esta es la fecha en la que podría volver a verse Disney Channel

La decisión de recuperar la marca responde a la estrategia de The Walt Disney Company de revitalizar uno de sus sellos más reconocidos, tras haber apostado previamente por centrar su oferta en la plataforma de streaming. Disney Channel regresa a España tras abandonar la TDT, esta vez a través de la televisión de pago, sustituyendo a Disney Jr. El relanzamiento oficial está previsto para el 1 de abril y mantendrá una franja diaria con programación para preescolares. La mayor parte de la parrilla estará orientada a niños de seis a once años y público juvenil, siguiendo el modelo clásico del canal.

El anuncio oficial del cambio de marca se realizará a mediados de marzo, según han adelantado ya varios medios de comunicación, que fechan la llegada del canal para el próximo día 1 de abril. La compañía busca así potenciar su presencia en España y aprovechar la lealtad ya construida con el canal preescolar con la posible atracción para públicos más diversos que pueda conllevar Disney Channel.

Recuperar su influencia

La decisión de Disney Channel de abandonar la Televisión Digital Terrestre (TDT) supuso el fin de una relación de 27 años con el público español, en la que el canal había sido un referente del entretenimiento juvenil desde su nacimiento en 1998. Con su regreso, Disney Channel busca recuperar la cercanía con los espectadores que crecieron con sus series y personajes.

Ahora, su regreso supone la recuperación de una marca histórica para el público español y la confirmación de la apuesta de la compañía por mantener una presencia relevante en la televisión tradicional. Por el momento, la expectativa crece entre quienes recuerdan el impacto del canal en la cultura televisiva de las últimas décadas y esperan volver a ver la mítica marca en pantalla, aunque ahora en un nuevo formato y en una nueva etapa para la televisión infantil en España.

Temas Relacionados

Disney Channel EspañaDisneyTelevisión EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Outlander’ estrena su última temporada: cuándo y dónde ver el final de la serie inspirada en los ‘best sellers’ de Diana Gabaldon

Tanto los actores principales como la autora se han pronunciado sobre el desenlace de la historia de amor entre Claire Randall y Jamie Fraser

‘Outlander’ estrena su última temporada:

Kanye West llega a Madrid: cómo conseguir entradas para su único concierto en España

El famoso rapero visitará la capital con una actuación única en el estadio Metropolitano

Kanye West llega a Madrid:

Christian Bale habla por primera vez sobre su sucesor en ‘American Psycho’: “Quien quiera intentarlo es muy valiente”

Después de que se anunciase un nuevo proyecto con Luca Guadagnino al frente, el actor que diera vida al icónico Patrick Bateman da su propio consejo al futuro intérprete

Christian Bale habla por primera

‘El caballero de los Siete Reinos’ confirma sus primeros actores para la segunda temporada que rodará en España: estos son los nuevos personajes

Hasta tres incorporaciones ha hecho la producción que comenzará su rodaje en los próximos meses

‘El caballero de los Siete

Se estrena en cines una de las mejores y más valientes películas del año: la relación entre dos hombres en torno al sadomasoquismo

‘Pillion’ es el debut ‘multipremiado’ de Harry Lighton, con un arrollador Alexander Skarsgård, que explora de forma visceral, pero también con ternura, las relaciones de poder sexuales

Se estrena en cines una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ministra de Defensa, Margarita

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirma que no se puede aceptar el “desprecio” con el que Trump habla de España

La jueza vuelve a llamar la atención a Adif por intentar hacer obras sin permiso en una vía cercana a donde ocurrió el accidente de Adamuz

El presidente de Israel acusa a España de estar “jugando un juego extraño e incomprensible” en la guerra en Oriente Medio

Ayuso critica el ‘no a la guerra’ de la izquierda en el conflicto de Irán: “Les animo a ir solas y borrachas por Teherán o con minifalda a Kabul”

Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez: “España es una perdedora”

ECONOMÍA

¿Toleran mejor los autónomos el

¿Toleran mejor los autónomos el dolor de espalda? Los trabajadores por cuenta propia piden un 33% menos de bajas médicas por lumbalgia

La ONU apoya al Gobierno español por construir vivienda protegida y pide “límites razonables” al precio del alquiler

La entrada de productos peligrosos a la UE en máximos históricos: más de 100 artículos por semana y la mitad procedentes de China

Conseguir una hipoteca se complica: los bancos endurecen las condiciones y el 30% de los solicitantes no supera el primer filtro

El acuerdo comercial UE-Mercosur roza la meta: Bruselas aprueba las salvaguardas del campo y espera la votación del Parlamento

DEPORTES

Las lesiones que podría sufrir

Las lesiones que podría sufrir Fernando Alonso si pilota más de 25 vueltas debido a los problemas en su monoplaza

La FIFA viajará a España para examinar los estadios del Mundial 2030: estos son los que están bajo la lupa

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se pronuncian sobre el conflicto de Oriente Medio que ha dejado a algunos jugadores atrapados

Boicot a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno: crece el número de países que no acudirá

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla