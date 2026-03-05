Disney Channel regresa a España: cuándo volverá a emitirse el emblemático canal tras un año fuera de la televisión

Disney Channel vuelve a España. (montaje realizado por Infobae)

El cierre de Disney Channel en la TDT española en enero de 2025, pareció marcar el fin de una era para la televisión infantil y juvenil en el país, después de varias décadas siendo un canal de referencia para el público de menor edad. Sin embargo, la compañía ha decidido dar un giro inesperado y traer de vuelta la icónica marca, iniciando una nueva etapa en el mercado español.

La empresa ha optado por transformar la señal de Disney Jr. en el renovado Disney Channel, que estará disponible exclusivamente en plataformas de televisión de pago como Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV, Euskaltel y Telecable. Este regreso no implica la desaparición de la programación dirigida al público preescolar, ya que se mantendrá un bloque diario de contenidos infantiles en la parrilla, mientras que el resto se enfocará en niños y jóvenes de entre seis y 11 años.

Así, tras un año de ausencia, Disney Channel volverá a la televisión española mediante un proceso de rebranding que afectará directamente a la actual señal, y que dará como resultado un canal que combinará la tradición de su marca con una oferta más segmentada por edades, reforzando así su presencia en el mercado nacional.

Esta es la fecha en la que podría volver a verse Disney Channel

La decisión de recuperar la marca responde a la estrategia de The Walt Disney Company de revitalizar uno de sus sellos más reconocidos, tras haber apostado previamente por centrar su oferta en la plataforma de streaming. Disney Channel regresa a España tras abandonar la TDT, esta vez a través de la televisión de pago, sustituyendo a Disney Jr. El relanzamiento oficial está previsto para el 1 de abril y mantendrá una franja diaria con programación para preescolares. La mayor parte de la parrilla estará orientada a niños de seis a once años y público juvenil, siguiendo el modelo clásico del canal.

El anuncio oficial del cambio de marca se realizará a mediados de marzo, según han adelantado ya varios medios de comunicación, que fechan la llegada del canal para el próximo día 1 de abril. La compañía busca así potenciar su presencia en España y aprovechar la lealtad ya construida con el canal preescolar con la posible atracción para públicos más diversos que pueda conllevar Disney Channel.

Recuperar su influencia

La decisión de Disney Channel de abandonar la Televisión Digital Terrestre (TDT) supuso el fin de una relación de 27 años con el público español, en la que el canal había sido un referente del entretenimiento juvenil desde su nacimiento en 1998. Con su regreso, Disney Channel busca recuperar la cercanía con los espectadores que crecieron con sus series y personajes.

Ahora, su regreso supone la recuperación de una marca histórica para el público español y la confirmación de la apuesta de la compañía por mantener una presencia relevante en la televisión tradicional. Por el momento, la expectativa crece entre quienes recuerdan el impacto del canal en la cultura televisiva de las últimas décadas y esperan volver a ver la mítica marca en pantalla, aunque ahora en un nuevo formato y en una nueva etapa para la televisión infantil en España.