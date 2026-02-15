Esta histórica canción de rock dura 15 minutos y acaba de ser elegida “la mejor de todos los tiempos” en Estados Unidos

Un concierto de rock (AdobeStock)

“Si mañana me fuera de aquí, ¿seguirías recordándome?”. Esta pregunta, tan simple como cargada de profundidad, es uno de los comienzos más icónicos de la historia del rock. Sus autores, conocidos internacionalmente, no son Led Zeppelin ni Fleetwood Mac, y ni siquiera aparecen en las grandes listas de mejores bandas musicales del último siglo. Sin embargo, esto no ha impedido que ahora uno de sus temas más emblemáticos, precisamente el que empieza con esa frase, acabe de ser elegido como “la mejor canción de rock estadounidense de todos los tiempos”.

Estamos hablando de Free Bird, uno de los grandes himnos que la banda Lynyrd Skynyrd ha compuesto en los más de 60 años que lleva llenando escenarios de todo el mundo. Formada en 1964 por Ronnie Van Zant, Fary Rossington, Allen Collins, Bob Burns y Larry Junstrom, este grupo bautizado con el nombre del antiguo profesor de gimnasia de varios es conocido por temas como Gimme three Steps, Simple Man o, sobre todo, Sweet Home Alabama.

Sin embargo, la revista especializada Ultimate Classic Rock ha decidido que sea Free Bird la canción elegida no solo como la mejor de toda la discografía de la banda, sino como la mejor composición estadounidense de toda la historia de este género musical. “No sorprenden su popularidad y longevidad”, destacan en el citado medio, “escrita como una oda a la libertad y luego adaptada como panegírico para Duane Allman (uno de los guitarristas más grandes de todos los tiempos), Free Bird ha alcanzado proporciones míticas desde su debut”.

Desafiar las tendencias con un solo de guitarra único

Un elemento llamativo de la canción de Lynyrd Skynyrd es su duración. Si en su formato original el tema se prolongaba durante más de nueve minutos, la banda decidió que fuera este el que cerrara sus conciertos durante muchos años con una versión en directo que alcanzaba el cuarto de hora, tal y como atestiguan discos como Play Me A Little (Live New York ‘88).

De este modo, con su lanzamiento en 1973, Free Bird desafió las reglas del mercado discográfico con su duración. En una época donde predominaban los sencillos breves, la apuesta de Lynyrd Skynyrd fue arriesgada. Sin embargo, el tiempo dio la razón a la banda, ya que el tema no solo alcanzó el puesto 19 en el Billboard Hot 100 en 1975, sino que se transformó en el clímax emocional de sus presentaciones en vivo con un solo de guitarra ya icónico para los fans del grupo.

Del homenaje a Allman al accidente de avión que lo cambió todo

En cada concierto, la canción se convertía en un ritual de comunión entre la banda y su público, reivindicando el mensaje de libertad: el título y la letra evocan ese deseo de movimiento y espíritu independiente que tantos asocian con la identidad estadounidense. Eso sí, finalmente se descubriría que la canción en realidad nunca pretendió ser un homenaje a Duane Allman, ya que se terminó por descubrir que el tema ya estaba escrita desde antes, algo que no ha impedido que Lynyrd Skynyrd siguiera dedicándosela en sus shows.

Años después del lanzamiento de Free Bird, la tragedia golpearía con gran fuerza a la banda tras un accidente aéreo que terminaría con la vida de Ronnie Van Zant, cantante de la banda. Años más tarde, sería el hermano de este, Johnny, quien asumiera el papel de vocalista, lo que provocó que la canción añadiera nuevas capas de significado a su letra: el público comenzó a identificar en la voz del menor de los Van Zant una forma de mantener vivo el espíritu de Ronnie, transformando cada interpretación en un acto de memoria colectiva.