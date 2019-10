Con 67 años, Gary Rossington sigue casado con Dale Krantz, con quien tuvo dos hijas, continúa girando con Lynyrd Skynyrd y divirtiéndose con los amigos que encuentra en el camino. Aunque tuvo que suspender algunas fechas por una operación cardíaca a comienzos de año, el músico avanza con el que puede ser su último tour, Last of the Street Survivors. Así fue como en un alto en el camino, se encontró con Snoop Dogg y el rapero lo invitó a fumar marihuana. No solo dijo que sí, sino que también hubo fotos y videos para la cuenta oficial de Instagram. Sin miedo, marcado por el éxito y la tragedia, Rossington sabe que la muerte lo acompaña, nunca duerme, no descansa y se lo llevará (recién) cuando le llegue la hora.