Primer vistazo al regreso de ‘Scrubs’, la mítica serie cómica de médicos con Zach Braff

Imagen del revival de 'Scrubs'

El canal estadounidense ABC ha revelado el primer tráiler completo de la esperada vuelta de la serie cómica médica Scrubs, donde el público volverá a encontrarse con los protagonistas originales interpretando sus icónicos personajes. La nueva entrega, ambientada en el hospital Sagrado Corazón, contará tanto con actores históricos como con nuevas incorporaciones.

El avance muestra a Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley y Judy Reyes retomando sus papeles dentro del entorno hospitalario que marcó a toda una generación. Los fanáticos podrán reencontrarse con el Dr. John Dorian (J.D.), el Dr. Christopher Turk, la enfermera Carla Espinosa, la Dra. Elliot Reid y el Dr. Perry Cox en nuevas situaciones y con el humor característico que distinguió a la serie.

Además de las figuras conocidas, la producción suma a su elenco a Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi y Amanda Morrow. Entre las novedades destaca el retorno de Robert Maschio y Phill Lewis, quienes participaron en las temporadas originales y ahora vuelven a escena. La combinación de caras familiares y nuevos talentos busca refrescar la narrativa de Scrubs, reforzando el lazo con el público fiel y atrayendo a nuevas audiencias. La producción mantiene la ambientación en el hospital Sagrado Corazón, elemento central que ha sido testigo de las historias, las bromas y el desarrollo de los personajes.

Imagen de 'Scrubs'

La historia detrás del regreso

La serie Scrubs, creada por Bill Lawrence, debutó en 2001 a través de la cadena NBC. Desde su origen, la ficción se centró en las vivencias de J.D., interpretado por Zach Braff, durante sus primeros años como médico. El guion alternaba entre la comedia y la reflexión sobre las relaciones profesionales y personales dentro del ambiente hospitalario.

Durante siete temporadas, NBC mantuvo en pantalla la producción, que se destacó por su tono irreverente y su capacidad para abordar temas complejos desde el humor. Sin embargo, en 2008, la cadena decidió cancelar el programa. ABC rescató la serie para una octava temporada en 2009 y posteriormente renovó por una novena entrega en 2010, bajo el título provisional de “Scrubs: Medical School”. En esta última etapa solo Donald Faison y John C. McGinley permanecieron como regulares, mientras que el resto del elenco redujo su presencia. Finalmente, ABC canceló la serie tras el cierre de la novena temporada.

El regreso de “Scrubs” en 2026 representa tanto un homenaje a su trayectoria como una oportunidad para explorar nuevas historias, en un contexto donde la nostalgia y el interés por los revivals se han consolidado en la industria televisiva. El lanzamiento del revival de Scrubs está previsto para el 25 de febrero a las 20:00 horas (ET/PT) a través de la cadena ABC. Además, todos los episodios estarán disponibles en la plataforma de streaming Hulu, facilitando el acceso tanto para el público tradicional como para quienes prefieren el consumo bajo demanda.

Esta doble ventana de exhibición responde a las nuevas tendencias de consumo televisivo y amplía el alcance potencial de la serie, permitiendo que tanto seguidores de larga data como espectadores primerizos puedan descubrir o reencontrarse con el universo de Scrubs. La apuesta de ABC y Hulu evidencia el interés de las grandes cadenas por capitalizar el valor nostálgico de producciones icónicas y, al mismo tiempo, adaptarse a los hábitos actuales de la audiencia.