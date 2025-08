El sorprendente giro más comentado de la última película de Adam Sandler: “Cuando descubrí que me mataban, me eché a reír”

La secuela de la película noventera de Adam Sandler

El regreso de uno de los personajes más emblemáticos de la comedia estadounidense ha aterrizado este fin de semana en Netflix: Happy Gilmore 2, la secuela largamente esperada de la cinta original de 1996 protagonizada por Adam Sandler y que en nuestro país se conoce como Terminagolf 2. El filme retoma la peculiar mezcla de humor absurdo, golf y tonos oscuros que caracterizó a su predecesora, y recupera a parte del elenco original, incluidas figuras como Julie Bowen. El estreno ha estado acompañado de una intensa campaña promocional y una gran expectación, tanto entre nostálgicos como entre nuevas generaciones de espectadores.

Sin embargo, apenas transcurridos tres minutos de la película protagonizada por Adam Sandler, Terminagolf 2 asestó un auténtico golpe de efecto: Virginia Venit, la esposa del protagonista encarnada de nuevo por Julie Bowen y madre de sus cinco hijos en la ficción, muere en un accidente durante un torneo de golf. Un tiro fallido de Happy termina, de forma inesperada y absurda, con la vida de Virginia, cuya muerte se convierte en el motor emocional y narrativo de toda la película. El giro ha generado sorpresa e indignación entre los seguidores de la franquicia, especialmente porque Bowen fue una de las caras más visibles en la promoción y figuraba con peso en los tráilers y materiales previos.

La reacción de los aficionados no se hizo esperar y muchas voces criticaron en redes sociales la decisión de eliminar tan pronto a un personaje clave. En declaraciones a la revista People, Julie Bowen confesó que la noticia la hizo reír y que abrazó con naturalidad el abrupto destino de Virginia: “Cuando descubrí que me mataban en la página 12, me eché a reír. Ni siquiera tenía wifi cuando lo leí y apenas podía creerlo”, explicó. La actriz de Modern Family, lejos de mostrar descontento, aclaró: “No me importa. Es genial. Happy no puede ser feliz”.

Julie Bowen en 'Happy gilmore 2' (Netflix)

La explicación de la decisión

El director de Happy Gilmore 2, Kyle Newacheck, defendió firmemente la elección argumental, señalando que la saga siempre ha jugado con un humor negro inesperado. Recordó que la película original ya arrancaba con la muerte del padre del protagonista, víctima de un disco de hockey. “Hay oscuridad en la primera. Hay un humor real y negro. Así que sentí que era apropiado”, sostuvo en una entrevista. Añadió que, al leer por vez primera el guion y llegar a la escena del fallecimiento de Virginia, sintió que la historia ganaba autenticidad y peso, imprescindibles para que la secuela no se quedara en una mera repetición del esquema original.

La paradoja de ver a Julie Bowen como rostro principal de la campaña y apenas unos minutos en pantalla desconcertó aún más a la audiencia. La propia actriz reconoció hace meses en el pódcast Inside of You que dudaba de su regreso en la secuela, convencida de que el papel de interés romántico sería ocupado por otra actriz más joven. Finalmente, Terminagolf 2 mantuvo su presencia, aunque para borrar al personaje de un plumazo y construir sobre su ausencia toda la trama central. Disponible ya en Netflix, la película suma un capítulo inesperado a la historia de Happy, apostando por un arranque contundente y polarizador que alimenta tanto la polémica como la curiosidad por descubrir hasta dónde puede llegar el humor negro de esta saga.