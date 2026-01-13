Si te gusta ‘Normal People’ o ‘Gossip Girl’, no te pierdas esta serie sobre relaciones tóxicas

Cada traición tiene consecuencias. #DimeMásMentiras, nueva temporada, estreno 13 de enero. (Disney Plus)

Los seguidores de Tell Me Lies están de enhorabuena porque acaban de estrenarse los primeros capítulos de la tercera temporada. El estreno, que incluye el episodio titulado Repent, refuerza el regreso de la serie, centrada en la compleja relación entre Lucy (interpretada por Grace Van Patten) y Stephen (Jackson White), con el respaldo de la creadora Meaghan Oppenheimer.

La serie retoma la historia justo después del impactante desenlace de la segunda temporada, en la que Stephen envió a Bree (Cat Missal), amiga íntima de Lucy y a punto de casarse, una grabación revelando la infidelidad de su prometido Evan (Branden Cook) con Lucy durante la etapa universitaria. Aunque esta traición solo era conocida por la audiencia, Bree la descubre momentos antes de su boda, desarrollándose los nuevos episodios en el año 2015, cuando emergen las consecuencias de aquel secreto en pleno enlace matrimonial.

El reparto habitual de Tell Me Lies, al que se unen también Spencer House, Sonia Mena, Alicia Crowder y Costa D’Angelo, vuelve a explorar la influencia de las relaciones destructivas en los personajes. La tercera temporada refleja cómo Lucy y Stephen han reanudado su romance tóxico en el segundo semestre académico en Baird College.

Cómo superar las heridas del pasado

La trama se pregunta si ambos lograrán superar las heridas del pasado y, al mismo tiempo, expone cómo el resto del grupo de amigos enfrenta los efectos de sus propios errores y las secuelas derivadas de secretos cada vez más difíciles de ocultar dentro del campus.

El vínculo entre Lucy y Stephen, que arranca desde los primeros días de universidad y se prolonga a largo de casi una década, se caracteriza por una intensidad emocional que no solo les afecta a ellos, sino que condiciona a todo su entorno.

Imagen de la nueva temporada de 'Tell me Lies', en Disney+

“Han optado por continuar con el daño mutuo”, ha explicado Van Patten, señalando la dificultad de romper el ciclo de una relación así, donde ambos sienten que no podrán encontrar fuera la comprensión, por ‘disfuncional’ que sea, que obtienen del otro. White coincide en que las intenciones de Stephen resultan genuinas en cuanto a su deseo de que la relación funcione, aunque reconoce que ambos protagonistas suelen actuar movidos por segundas intenciones.

A partir del día de la boda de Bree y Evan, la temporada transporta al espectador de regreso a principios de 2009. En ese momento, las amigas Lucy y Bree se preparan para regresar a la universidad tras el receso navideño, con las consecuencias emocionales aún muy presentes. Los comportamientos cuestionables no solo afectan a la pareja principal; Bree, por ejemplo, se involucra con un profesor casado, mientras Pippa (Sonia Mena) retoma su relación con Wrigley (Spencer House) después de la muerte del hermano de este. Todas estas decisiones erróneas actúan como detonantes de una cadena de fuertes tensiones emocionales.

Una serie con una identidad propia

'Tell me Lies', serie de Disney+

El elenco ha reconocido que, para preparar sus personajes, han revisado películas que abordan parejas caracterizadas por relaciones tóxicas o emocionalmente obsesivas, como Blue Valentine. Aun así, Van Patten ha destacado que el guion de la serie ofrece una perspectiva única sobre las dinámicas dañinas, alejándose de los convencionalismos del género.

La incomodidad moral que genera la serie se incrementa en esta tercera temporada, según coinciden los protagonistas. “Durante tres años se han acumulado secretos y errores. Ahora todos tienen que enfrentarse a sus repercusiones”,