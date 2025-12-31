España Cultura

Si te gustó ‘Ena’ o ‘Isabel’, no te pierdas la película de Netflix sobre una de las reinas más enigmáticas de la historia de España

Rodolfo Sancho e Irene Escolar lideran esta producción basada en los hechos posteriores a la muerte de Isabel la Católica

José Coronado y Raúl Mérida
José Coronado y Raúl Mérida en 'La corona partida'. (RTVE)

La historia de España encierra episodios donde el drama y el enigma han trazado el devenir de un país que, durante siglos, ostentó un poder global. Títulos como Isabel o la tan reciente como exitosa Ena han permitido que el público redescubra aquellos instantes en los que la ambición, la traición y el sacrificio determinaron la suerte de las monarquías hispánica. Con el auge de las plataformas digitales, historias que antes parecían relegadas al olvido han cobrado vida ante millones de espectadores, fascinados por las intrigas que definieron el pulso de la monarquía hispánica.

En este contexto, La corona partida se presenta como una de las propuestas más destacadas en el género del cine histórico español. Dirigida por Jordi Frades y estrenada en 2016 acercó a una nueva generación el convulso periodo que siguió a la muerte de Isabel la Católica. La producción se inserta entre la serie Isabel y su continuación, Carlos, Rey Emperador, consolidándose como un eslabón imprescindible para quienes desean comprender la transición de poder en la corona de Castilla.

El argumento de La corona partida se articula en torno a la lucha sucesoria que enfrentó a Fernando el Católico, Felipe el Hermoso y Juana la Loca, la legítima heredera. La película expone cómo, tras la muerte de Isabel la Católica, la estabilidad del reino se vio amenazada por las ambiciones de quienes aspiraban a gobernar. El guion subraya la figura de Juana, retratada como una pieza incómoda para los intereses de su padre y su esposo, quienes finalmente consiguen recluirla en Tordesillas, privándola de toda influencia. El desenlace culmina cuando Fernando, ya en su agonía, confirma la voluntad de la reina difunta y nombra a su nieto Carlos como sucesor de los tronos de Castilla y Aragón, abriendo una nueva era para España.

Tráiler de 'La corona partida'. (RTVE)

Un equipo a la altura

El reparto constituye uno de los mayores atractivos de la producción. Rodolfo Sancho encarna a Fernando el Católico, mientras Irene Escolar da vida a Juana y Raúl Mérida a Felipe el Hermoso. A su lado, Eusebio Poncela interpreta al cardenal Cisneros, una figura central en el tablero político de la época. Destacan también las intervenciones de Fernando Guillén-Cuervo, Úrsula Corberó, Silvia Alonso, Ramón Barea y José Coronado, consolidando un elenco pocas veces visto en una producción de este género.

Además, Jordi Frades, director de la cinta, es considerado un especialista en ficciones de época. Su trayectoria comenzó en la televisión catalana con Poblenou, la primera telenovela en catalán, y se consolidó nacionalmente con títulos como La Señora, La República y, por supuesto, Isabel. Frades es responsable de una narrativa visual que combina rigor histórico y entretenimiento, convirtiendo episodios complejos en relatos accesibles y atractivos para el público actual, ejerce como director de contenidos en Diagonal TV, entidad centrada en impulsar proyectos de ficción histórica.

La corona partida
La corona partida

Donde ver la película

La película, con una duración de 113 minutos, destaca por su ambientación, vestuario y fidelidad a los acontecimientos históricos, elementos que han sido reconocidos tanto por la crítica especializada como por los espectadores. Además, La corona partida permite que el público explore un episodio fundamental de la historia española, donde el juego de poder y la manipulación política se entrelazan con los dramas personales de sus protagonistas.

El acceso a la obra a través de Netflix facilitó su difusión internacional, aunque su permanencia en la plataforma concluye en cuestión de días. No obstante, la disponibilidad de La corona partida en RTVE Play –donde podrá verse gratuitamente hasta 2066– garantiza que quienes deseen revisitar este capítulo histórico tengan la oportunidad de hacerlo sin restricciones.

