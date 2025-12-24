España Cultura

Netflix despide el año con Imanol Arias: así es el thriller de ocho episodios con el actor de ‘Cuéntame cómo pasó’ como asesino en serie

El legendario intérprete da vida al conocido como asesino del gasoil, que sale de la cárcel para reencontrarse con su hija

Imagen de 'Innato', la nueva serie de Netflix con Imanol Arias

Una nueva serie española irrumpe en la recta final de 2025: Innato, un thriller psicológico que llega este martes 23 de diciembre a Netflix. Con un elenco encabezado por Imanol Arias y Elena Anaya, la producción explora los límites del suspense y la herencia familiar bajo el prisma de la ficción criminal. La plataforma apuesta por cerrar el año con una historia original de ocho episodios de 45 minutos, dirigida a consolidar su catálogo nacional de suspense.

La trama de Innato se articula en torno a Sara, interpretada por Elena Anaya, una psicóloga que, tras años de lucha interna, ha logrado distanciarse de un pasado marcado por la violencia. Hija de Félix Garay —el personaje encarnado por Imanol Arias—, Sara enfrenta la sombra de su padre, un asesino múltiple a quien la prensa denominó “el asesino del gasoil”. La noticia de la puesta en libertad de su progenitor después de años en prisión desestabiliza la aparente estabilidad que ha construido junto a su esposo y su hijo adolescente.

El regreso de Félix Garay coincide con una ola de asesinatos que reproducen el mismo modus operandi por el que fue condenado décadas atrás. El suspense se intensifica mientras la policía y los medios ponen en duda si se trata de una imitación, de una escalada personal del propio Garay o de una coincidencia macabra. Sara, enfrentada a la posibilidad de que su padre retome el camino criminal, se encuentra en el centro de la tormenta emocional y mediática, obligada a confrontar el legado familiar y los miedos que creía superados. La serie cuenta con un reparto coral que refuerza el peso dramático de la historia. Emma Suárez da vida a una figura clave en la investigación, mientras que Roberto Álamo, Aura Garrido, Ane Gabarain, Fernando Guallar y Clara Sans aportan matices a la red de relaciones que rodean a los protagonistas. Cada uno de estos personajes contribuye a la tensión narrativa, en un entorno donde la memoria y la sospecha se entrelazan.

Elena Anaya en 'Innato'
Elena Anaya en 'Innato'

Un nuevo true-crime con acento español

‘Innato’ destaca también por la presencia de Imanol Arias, quien debuta en una producción de Netflix tras una extensa trayectoria en la televisión española. Su interpretación de un padre marcado por la culpa y la violencia aporta una dimensión inquietante a la serie, mientras que Elena Anaya, con experiencia previa en la plataforma, encarna con solvencia la vulnerabilidad y la resiliencia de una hija atrapada entre el pasado y el presente. La producción se ubica en la línea de las últimas apuestas de la plataforma por el suspense hecho en España, sumándose a títulos recientes que exploran tanto el true crime como la ficción policíaca. Innato se inscribe en la tendencia de explorar dinámicas familiares disfuncionales y crímenes de alto impacto, en una narrativa que elude cualquier referencia a casos reales, apostando por la creatividad del equipo de guionistas y directores.

La dirección está firmada por Lino Escalera e Inma Torrente, quienes aportan experiencia en relatos de tensión y profundidad psicológica. El guion corre a cargo de Fran Carballal y Enrique Lojo, responsables de construir una historia autónoma, ajena a hechos reales, que busca mantener al espectador en vilo a lo largo de sus ocho capítulos. Con su estreno en pleno cierre de año y con una figura como Imanol Arias al frente, Innato aspira a convertirse en uno de los puntos álgidos del catálogo de Netflix en España. La serie aprovecha la atmósfera inquietante y la complejidad de sus personajes para ofrecer una experiencia de suspense renovada, dirigida tanto a los seguidores habituales del género como a quienes buscan nuevas ficciones con sello español.

